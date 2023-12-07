الخميس 07 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

يوفنتوس يبحث عن صدارة مؤقتة من بوابة "الجريح" نابولي

من تدريبات فريق يوفنتوس الإيطالي - (من المصدر)
من تدريبات فريق يوفنتوس الإيطالي - (من المصدر)
 يأمل فريق يوفنتوس باعتلاء صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما يستضيف نابولي عند الساعة 10:45 من مساء اليوم في ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة "الكالتشيو".اضافة اعلان
ويتواجد يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر، ويمكن للبيانكونيري انتزاع صدارة جدول الترتيب، بشكل مؤقت، في حال فوزه على نابولي، حامل اللقب، والذي يتواجد في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.
ورغم أن يوفنتوس يتواجد في صراع المنافسة على اللقب، إلا أن الكثير من المتابعين للدوري يرون أنه غير مرشح للتتويج باللقب. ومع ذلك يواصل الفريق الضغط للاستمرار في المنافسة، حيث لم يخسر في آخر 9 لقاءات بالدوري، وهي الفترة التي شهدت فوزه 7 مرات والتعادل في مباراتين.
ويأمل المدير الفني لفريق يوفنتوس ماسيميليانو أليجري، أن يواصل الفريق نتائجه المميزة بالدوري، والتي كان آخرها الفوز بشق الأنفس في اللحظات الأخيرة على مونزا في الجولة الماضية، حيث يستعيد الفريق جهود دانيلو، قائد الفريق، وويستون ماكيني، اللذان ينتظر أن يتواجدا في التشكيل الأساسي، فيما يستمر غياب الدولي الأميركي تيموثي ويا بسبب الإصابة.
في المقابل، لا تسير حملة نابولي للدفاع عن لقبه بشكل جيد هذا الموسم، خاصة وأنه يبتعد بفارق 11 نقطة عن المتصدر، وبسبب تراجع النتائج هذا الموسم تمت إقالة رودي جارسيا من تدريب الفريق وتولي والتر ماتزاري منصب المدير الفني في محاولة لتدارك الأمور.
ومع ذلك لم تتحسن نتائج الفريق، حيث خسر في مباراتين من أصل 3 مباريات قاده فيها ماتزاري في المسابقات كافة، ويسعى نابولي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة القاسية على أرضه أمام إنتر ميلان بثلاثية نظيفة يوم الأحد الماضي.
وكانت هذه الخسارة هي الأكبر لنابولي على أرضه أمام إنتر ميلان منذ العام 1977، كما أنها جعلت الفريق يفشل في تحقيق أي فوز في آخر 6 مباريات على ملعبه.
وعلى الأرجح لن يجري ماتزاري تعديلات كثيرة على تشكيلة الفريق باستثناء عودة بيوتر زيلينسكي للتشكيل الأساسي بدلا من إليف إلماس، الذي سيعود للجلوس على مقاعد البدلاء، كما ينتظر أن يستمر البرازيلي ناتان في مركز الظهير الأيسر.
وتستكمل مباريات هذه الجولة يوم غد، حيث يلتقي إنتر ميلان مع ضيفه أودينيزي، ويسعى إنتر ميلان إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي من أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب التي يحتلها برصيد 35 نقطة. في المقابل يسعى أودينيزي للخروج بأفضل نتيجة ممكنة من هذه المباراة من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.
وفي اليوم ذاته أيضا، يلتقي فريق ميلان مع مضيفه أتالانتا، حيث يسعى ميلان إلى الفوز بهذه المباراة من أجل البقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري، ويتواجد في المركز الثالث برصيد 29 نقطة بفارق ست نقاط عن المتصدر.
ولن تكون مهمة ميلان سهلة، ولا سيما أن أتالانتا يريد هو الآخر استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 20 نقطة.
ويلتقي لاتسيو، صاحب المركز التاسع برصيد 20 نقطة، مع ضيفه هيلاس فيرونا، صاحب المركز الثامن عشر برصيد عشر نقاط.
وتتواصل منافسات هذه الجولة يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي فروسينوني مع تورينو، ومونزا مع جنوى، وساليرنيتانا مع بولونيا، وروما مع فيورنتينا، على أن تختتم منافسات هذه الجولة يوم الإثنين المقبل، حيث يواجه إمبولي ضيفه ليتشي، ويلتقي كالياري مع ساسولو. -(وكالات)
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