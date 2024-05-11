يوكوهاما يكسب الأفضلية بتخطي العين في ذهاب النهائي

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يوكوهاما – فاز نادي يوكوهاما مارينوس الياباني على ضيفه العين الإماراتي 2-1 أمس السبت على ستاد يوكوهاما الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.وتقدم العين عبر هدف محمد عباس البلوشي في الدقيقة 12، قبل أن يرد يوكوهاما مارينوس بهدفين عن طريق آساهي يوناكا (72) وكوتا واتانابي (84).وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل 25 أيار (مايو) على ستاد هزاع بن زايد في العين.جاءت البداية سريعة من قبل فريق يوكوهاما الذي فرض إيقاعه منذ البداية، حينما أتيحت له أكثر من فرصة كان أولها تسديدة لاعبه خوسيه إيلبر التي جاءت من خارج منطقة الجزاء وعلت العارضة (4)، ثم أتبعه يان ماثيوس الذي استغل خطأ الدفاع الإماراتي في إبعاد الكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء جاءت أيضا فوق العارضة (6).واستمرت المحاولات اليابانية حينما تسلم آساهي يوناكا كرة من على مشارف منطقة الجزاء وسددها قوية تصدى لها الحارس خالد عيسى (8).لكن الفاعلية كانت لصالح العين الذي استغل أولى الفرص ليسجل هدف السبق بعد أن انطلق سفيان رحيمي في هجمة سريعة وسدد الكرة نحو المرمى لترتد من الحارس ويليام بوي ثم تابعها محمد عباس في الشباك (12).ثم حاول يوكاهاما استعادة زمام المبادرة من جديد حينما سدد أندرسون لوبيز كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها بنجاح حارس مرمى العين خالد عيسى (18)، كما تصدى الأخير لتسديدة أساهي يوناكا التي جاءت من خارج منطقة الجزاء (26).وفي ظل الضغط الياباني لتعديل النتيجة؛ اعتمد فريق العين على الهجمات المرتدة والتي نجح من إحداها ماتياس بالاسيوس في الوصول إلى شباك يوكوهاما لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بسبب التسلل (30)، رد عليه تاكويا كيدا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها بنجاح مرة أخرى الحارس خالد عيسى (34).وشكلت انطلاقات سفيان رحيمي إزعاجا لدفاع يوكوهاما مارينوس والتي كانت احداها حينما توغل من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ثم سددها قوية ليتصدى لها الحارس ويليام بوي (45) لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول من اللقاء.وشهد الشوط الثاني منذ بدايته أفضلية لفريق العين الذي نجح في التحكم بمجريات اللعب باحثا عن تأمين النتيجة، وكاد ماتياس بالاسيوس أن يفعل ذلك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس ويليام بوي تصدى لها بنجاح (59).مع مرور الوقت تحسن أداء فريق يوكوهاما مارينوس حيث دفع مدربه الأسترالي هاري كيويل بورقتي ريو ميايتشي وكوتا وتانابي، ونجح في تعديل النتيجة حينما عكس يان ماثيوس كرة عرضية متقنة على رأس زميله أساهي يوناكا الذي أسكنها في الزاوية اليمنى لمرمى العين (72).دانت السيطرة لأصحاب الأرض لا سيما مع دخول كل من كيغو ساكاكيبارا وريكو ياماني حيث توالت الهجمات على مرمى الضيوف ولكن دون خطورة تذكر حتى الدقيقة (84) حينما أضاف البديل كوتا واتانابي هدفا ثانيا لفريق يوكوهاما بعد أن تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليحول الكرة داخل المرمى.أشعل الهدف مدرجات ملعب ستاد يوكوهاما الدولي وكاد ريو ميايتشي أن يضيف الهدف الثالث من تسديدة عن بعد أكثر من 35 ياردة لكنها مرت فوق العارضة بقليل (87)، لتمر الدقائق بعد ذلك دون حدوث أي تغيير على مستوى النتيجة حتى صافرة النهاية التي أعلنت حسم يوكوهاما مارينوس مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد.وكان العين تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للفيحاء السعودي، و7 لباختاكور الأوزبكي و4 لآهال التركماني، وفاز في دور الـ16 على ناساف الأوزبكي بواقع 2-1 في مجموع المباراتين، وفي ربع النهائي على النصر السعودي بفارق ركلات الترجيح 3-1 بعد تعادل الفريقين 4-4 في مجموع المباراتين، وفي قبل النهائي على الهلال السعودي بواقع 5-4 في مجموع المباراتين.في المقابل، تصدر يوكوهاما مارينوس ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام شاندونغ تايشان الثاني، واينشيون يونايتد من جمهورية كوريا الثالث، في حين بقي رصيد كايا ايلويلو الفلبيني خاليا من النقاط، ثم فاز في دور الـ16 على بانكوك يونايتد التايلاندي بواقع 3-2 في مجموع المباراتين، وفي ربع النهائي على شاندونغ تايشان الصيني 3-1 في مجموع المباراتين، وفي قبل النهائي على أولسان هيونداي الكوري بفارق ركلات الترجيح 5-4 بعد تعادل الفريقين 3-3 في مجموع المباراتين.ويأمل العين بقيادة المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو أن ينهي مشاركته في آخر نسخة تقام من بطولة دوري أبطال آسيا بصيغتها الحالية بالتتويج، على غرار ما فعل عندما دشّن مشواره فيهأ.وأحرز العين في 2003 لقب أول نسخة من دوري أبطال آسيا على حساب تيرو ساسانا التايلاندي بعدما فاز ذهابا في العين 2-0 وخسر إيابا 1-0.ونقل موقع نادي العين عن كريسبو قوله "خسرنا الشوط الأول أمام منافس جيد وعلينا أن نؤمن بأنه ما زالت لدينا فرصة جيدة للتعويض على ملعبنا وبين جماهيرنا".تابع "يجب أن نكون أكثر حسما في الأمتار الأخيرة.. سنعمل على الظهور بصورة مختلفة عن التي بدا عليها الفريق في شوط اللعب الثاني وأثق تماما بأننا قادرون على تحقيق هدفنا في دوري الأبطال".واستحدث دوري أبطال آسيا كبديل لبطولة الأندية الآسيوية، ومرّ على مدى 21 عاما بتغييرات عدة على صعيد عدد الفرق المشاركة، على ان تكون هذه النسخة الأخيرة بصيغتها الحالية.وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغييرات شاملة في مسابقات الأندية، خاصة دوري أبطال آسيا للنخبة الذي سيقام اعتبارا من الموسم 2024-2025، ليضم في نسخته الجديدة 24 فريقا بدلا من 40 كما هو متبع حاليا.من جهته، يطمح يوكوهوما مارينوس بقيادة مدرّبه الأسترالي هاري كيويل إلى لقبه الأول، في النهائي الثاني له بعدما حل وصيفا في نسخة 1990 أمام لياوننيغ الصيني (1-2 و1-1)، ثم ودّع من دور المجموعات في أربع نسخ متتالية وتأهل إلى ثمن النهائي في 2020 و2022.وقال حارس العين خالد عيسى "كنا نطمح على الأقل بالتعادل. 1-2 نتيجة لا بأس بها وليست سيئة. ينتظرنا حمل كبير ويجب أن نبذل 300 % في مباراة الإياب. ستكون صعبة وفيها ضغوط كبيرة لكن الشباب لن يقصروا".وتابع الحارس الدولي البالغ 34 عاما "بالغ الفريق في الدفاع اليوم واحترم الفريق الخصم زيادة عن اللزوم. تراجع اليوم ليس بسبب الخصم، بل بسبب رهبة النهائي. لاعبونا صغار السن ويخوضون النهائي القاري للمرّة الأولى".في الناحية المقابلة، قال أويناكا مسجّل هدف يوكوهاما الأوّل "اعتقد ان مشجعي مارينوس سيسافرون في مباراة الإياب. ستكون معركة لا يمكننا خسارتها. نحن على بعد خطوة واحدة".تابع "في العادة لا أسجّل برأسين، لكن الإحساس كان جيّدا قبل ضرب الكرة".بدوره، قال جناح العين الباراجوياني كاكو لقناة أبوظبي الرياضية "كان الشوط الأوّل جيدا.. ما تزال لدينا مباراة الإياب أمام جماهيرنا وستكون الظروف مختلفة. صنعنا الفرص اليوم وكدنا نسجّل الهدف الثاني".أما كيويل الذي تقابل مع كريسبو في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم العام 2005 عندما فاز فريقه ليفربول الإنجليزي على ميلان الإيطالي في مباراة تاريخية، فقال: "كانت مباراة قوية. اعتقد بأننا لعبنا جيدا، صنعنا الكثير من الفرص وعملنا على مناطق الخطورة. عرفنا كيف نتعامل مع الكرات العكسية". -(وكالات)