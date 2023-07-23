(149-0).. أكبر النتائج الكارثية في تاريخ كرة القدم

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حظي فوز فريق بايرن ميونيخ الألماني على جاره فريق روتاخ-إيجرن بنتيجة (27-0) في مباراة ودية أقيمت مؤخرا، بالكثير من الاهتمام في الصحافة الأجنبية، بعدما أعادت هذه النتيجة إلى الأذهان النتائج الصادمة التي شهدها عالم كرة القدم.وكان بايرن ميونيخ - بطل ألمانيا - قد فاز على فريق روتاخ-إيجرن، والذي ينشط بدوري الدرجة التاسعة الألماني - ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه فريق بايرن ميونيخ في "تيجرنسي"، وذلك قبل السفر في جولة خارجية آسيوية.ورغم النتيجة الكاسحة، إلا أن صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، تطرقت لاستعراض سلسلة من النتائج الكارثية التي لا تصدق على مستوى الأندية والمنتخبات.ويعود أكبر فوز مسجل وموثق في موسوعة غينيس للأرقام القياسية إلى العام 2002 في ظروف استثنائية لمباراة تعد قمة كرة القدم في دولة مدغشقر، عندما فاز فريق أديما على نظيره ليميرن بنتيجة (149-0).وللوهلة الأولى قد يعتقد البعض أن الفريق الخاسر هو من الفرق الصغيرة المغمورة في مدغشقر، لكن الواقع أن ليميرن كان حاملا للقب الدوري المحلي آنذاك، ولكن لاعبوه سجلوا كل الأهداف الـ149 (هدف كل 36 ثانية) في مرماهم كنوع من الاحتجاج الغريب جدا على تعرضهم لظلم تحكيمي في المباراة السابقة وأدى إلى تعادلهم، مما أنهى آمالهم في الاحتفاظ باللقب الذي ذهب إلى فريق أديما.وكانت هناك عواقب على فريق ليميرن، الذي تم إيقاف مدربه لمدة 3 سنوات، وإيقاف بعض اللاعبين لمدة موسم تم تخفيفها بعد ذلك لأنهم يمثلون منتخب مدغشقر الوطني.أما على مستوى المنتخبات، فكان الانتصار الأكبر في تاريخ المباريات الدولية هو فوز أستراليا على ساموا الأميركية بنتيجة (31-0) في تصفيات كأس العالم 2002.ورغم تواضع منتخب ساموا، إلا أنه لم يكن ليتلقى هذه الهزيمة الساحقة لولا عدم تمكن غالبية لاعبيه من اللعب بسبب مشاكل في جوازات سفرهم، كما كان معظم لاعبيه الشباب يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي، وهو ما أضطر المدرب لإشراك 3 لاعبين تبلغ أعمارهم 15 عاما، وكان متوسط أعمار لاعبي الفريق 18 عاما فقط، وهو ما أدى إلى انهيار الفريق بعد 10 دقائق من المباراة، وتلقيه هذا العدد القياسي من الأهداف، كما شهدت هذه المباراة رقما قياسيا آخر تمثل بتسجيل اللاعب الأسترالي أرتشي تومبسون 13 هدفا في مهرجان الأهداف التي استقبلها مرمى ساموا.وكانت هذه النتيجة بمثابة "مهزلة كروية" دفعت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى تغيير قواعد تصفيات كأس العالم في هذه المنطقة، من خلال إدخال جولات تمهيدية لمنطقة المحيطات، خاصة أن أستراليا فازت في مباراتها السابقة بنتيجة كاسحة أيضا على تونغا بنتيجة (22-0).وربما ما يثير الدهشة، أن هذه النتائج القياسية لم تكن كافية للمنتخب الأسترالي في التأهل لمونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان آنذاك، بعدما خسر أمام أوروغواي في مباراة فاصلة على بطاقة التأهل.والطريف أن منتخب ساموا - غير المصنف عالميا – تأخر في تحقيق فوزه بأول مباراة دولية له حتى العام 2011 على حساب فريق مغمور آخر هو منتخب تونغا.-(وكالات)