2023.. عام كروي آخر ومشاكل راسخة زوالها بعيد

أيمن أبو حجلة

"وكأننا عدنا إلى المربع الأول".. رأي انتشر كثيرا في الشارع الكروي المحلي خلال الفترة الماضية، بعد سلسلة من الإخفاقات والتخبطات التي أعادتنا إلى حقبة سابقة، لم يتمن فيها أحد لأبنائه العمل على تحقيق حلم النجومية في ملاعب كرة القدم.

تمر السنوات وما تزال المشاكل نفسها قائمة، من أندية متهالكة تبحث عن حلول مؤقتة لحل مشاكلها المزمنة، ولاعبون ومدربون يفتقرون لخطط واضحة للبناء خارج الصندوق على تجاربهم والانطلاق نحو أجواء أكثر إيجابية، إلى بنية تحتية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أعوام، وكأن العشب الأخضر النظيف بات حلما بعيد المنال.

نعيش في الأيام الأخيرة من العام 2023، عام تجسد فيه مشاكل كرة القدم الأردنية على كافة الأصعدة، فلا النتائج تسر البال، ولا الأداء يبعث التفاؤل، ولا التخطيط يضع لبنات أساسية لانطلاقة جديدة، فأصبح من الطبيعي أن يتسرب التشاؤم في نفوس المراقبين، رغم بعض المؤشرات التي تجعلنا نأمل بحذر عاما جديدا أكثر إشراقا.

التخبط كان عنوان المرحلة السابقة، ويرى الجمهور أن الأندية تتحمل المسؤولية الأكبر في هذا الجانب، نظرا لافتقار معظمها لأبسط أسس العمل الإداري الاحترافي، رغم أن المسابقة المحلية والأهم، يطلق عليها اسم دوري المحترفين.

لعل من أبرز المشاهد الكروية في العام الحالي، اتخاذ الأندية قرارا غير مسبوق، بالامتناع عن اللعب في إحدى جولات الموسم الحالي من دوري المحترفين، احتجاجا على عدم وجود راع للمسابقة، وهو الأمر الذي يستمر حتى اللحظة.

سئمت الأندية من وعود اتحاد الكرة بحل هذه المعضلة، باعتباره الجهة المنظمة للمسابقة والهيئة المسيرة لها، في وقت يرى فيه القطاع الخاص، أن الانخراط في مثل هذه الصفقات، لا يقدم النتائج المأمولة على الصعيد الترويجي، نظرا لضعف انتشار المسابقة والتعاطي السطحي مع البث الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر زادت أهميته في مرحلة ما بعد انتشار فيروس كورونا قبل أكثر من 3 أعوام.

تعاني البطولات الرياضية كافة، من أجل جلب الرعاة، ورغم أن كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية، فإنها ليست بمنأى عن هذه المعضلة، لا سيما وأن الشركات والمؤسسات التجارية، قلصت من ميزانياتها الإعلانية، وهو الأمر الذي يستلزم البحث عن حلول جديدة، للخروج من هذه الدوامة.

الأندية نفذت تهديدها، ورفضت الحضور إلى ملاعب مباريات جولة كاملة من الدوري، وهو ما أكسبها تعاطفا جماهيريا، سرعان ما زال مع عودة الأندية عن قرارها في الجولة التالية، بعدما قدم الاتحاد وعودا بالنظر بجدية إلى مشاكل الأندية التي تهدد استمراريتها.

ما الذي دفع الأندية إلى الاحتجاب؟ الإجابة عن هذا السؤال لا تحتاج لعالم نووي، فكثيرة هي الفرق التي تمتلئ صفوفها بلاعبين لم يتقاضوا رواتبهم، رغم أنهم عاملون متفرغون لهذه المهنة، وينسحب الأمر على المدربين والأجهزة الفنية والإدارية، وهناك من غاب عن التمارين احتجاجا، دون أن يلقى آذانا صاغية.

وصل الأمر إلى تباهي بعض الأندية، بدفع رواتب اللاعبين، من خلال نشر أخبار بهذه الخصوص عبر منصاتها الرسمية، وكأنه إنجاز لا يضاهى، إدراكا منها لحقيقة أن أندية أخرى، لا تستطيع فعل الأمر ذاته.

وما أن عادت الأندية إلى منافسات "المحترفين"، تواصلت المشاكل نفسها دون حلول، حيث تتمنى الأندية الانتهاء من الموسم في أسرع وقت ممكن لتقليل خسائرها وديونها، بيد أن استحقاقات المنتخبات الوطنية، وطلبات المدير الفني للمنتخب الأول الحسين عموتة، بشأن ضرورة تفريغ اللاعبين في وقت مبكر، يحول دون ذلك.

وانتهى النصف الأول من دوري المحترفين، دون خلوه من علامات مضيئة وإن كانت شحيحة، ولا يستطيع المراقبون إغفال النقلة النوعية التي أحدثها نادي الحسين إربد، من خلال التعاطي بأسلوب منهجي مع فريق كرة القدم، ما أدى لتصدر الفريق مرحلة الذهاب دون خسارة، على أمل الفوز باللقب العام المقبل، للمرة الأولى في تاريخ النادي الشمالي العريق.

وجود العنصر النسائي في طواقم التحكيم علامة مضيئة أخرى، فأصبح للحكم الأنثى دور فعال في قيادة المباريات، وهناك من قدم مستويات مميزة، رغم التحديات التي تواجه السيدات في اقتحام مجال ذات ذكورية طاغية.

لكن بروز العنصر النسائي للتحكيم، لا يغطي الأخطاء الجسيمة للمنظمة بأكملها، وعدم القدرة على الانتقال إلى مرحلة تقنية الفيديو المساعد للتحكيم، أولا لعدم وجود السيولة المالية لذلك، وثانيا لضعف البنية التحتية المطلوبة، يساهم في تفاقم مشاكل التحكيم، رغم أن عددا من الحكام يقاومون بشراسة، الضغوطات الممارسة عليهم من قبل الأندية واللاعبين والجماهير.

من ناحية ثانية، تبدو سياسات الأندية الجماهيرية غير واضحة المعالم، فعلى سبيل المثال، أراد الوحدات قبل انطلاق الموسم ومع فتح باب قيد اللاعبين، اللجوء إلى سياسة أكثر عقلانية، من خلال الاعتماد على لاعبين من أبناء النادي، ودمجهم مع اللاعبين الذين يمتلكون عقودا سارية مع الفريق الأول، ولاعبون آخرون يتم التعاقد معهم دون المبالغة في قيمة العقود المقدمة.

لكن استقرار الحسين إربد وقدرته على التعاقد مع أكثر من لاعب دولي، دفع الوحدات، استسلاما لمطالبات جماهيرية واسعة، للتراجع عن سياسته في الأيام الأخيرة من فترة القيد، واتفق النادي مع 3 محترفين أجانب، وجدد عقود لاعبين لم يكونوا أساسا في الحسابات مثل أحمد سمير وعبدالله الفاخوري، كما تعاقد مع المدرب البوسني داركو نيستوروفيتش، خصوصا وان الفريق كان مقبلا على المشاركة في الملحق التمهيدي لمنافسات دوري أبطال آسيا.

أما الفيصلي حامل لقب دوري المحترفين الموسم الماضي، فاصطدم بحاجزين، الأول تمثل في عدم قدرة إدارة النادي على تعزيز صفوف الفريق بلاعبين يليقون بمسؤولية والمشاركة التاريخية الأولى في مسابقة دوري أبطال آسيا، والثانية تكمن في انخفاض واضح في مستوى بعض اللاعبين الأساسيين أصحاب الخبرة الدولية، وهو ما أدى إلى تذبذب نتائج الفريق محليا، وظهور فوارق شاسعة من حيث الجاهزية بينه وبين المنافسين الآخرين، رغم أن لاعبين آخرين تحت قيادة المدرب الحالي أحمد هايل، أثبتوا في الآونة الاخيرة، قدرتهم على تحقيق نتائج أفضل.

بقية الأندية تحوم في فلك الشكاوى، وبعض فرقها احتجبت عن التدريبات احتجاجا على عدم تقاضيها حقوقها الأساسية، وإن كانت بعض الأندية، تستثمر المرحلة من خلال تطعيم فرقها ببعض اللاعبين الناشئين الذين قدموا مستويات مميزة.

استعدادات الأندية للموسم الجديد، جاءت عن طريق بطولة الدرع التي أقيمت كافة مبارياتها على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء، وهو ملعب أرضيته من النجيل الصناعي، يؤدي إلى زيادة ملحوظة في عدد الإصابات التي تعاني منها مختلف الفرق.

على سبيل المثال لا الحصر، تعرض لاعب سحاب أحمد هشام، لإصابة خطيرة في ركبته في مستهل مشوار الفريق بالمسابقة، ليعمد النادي إلى فسخ تعاقده معه، ويهدد اللاعب برفع شكوى بحق النادي، وهي حادثة تلخص إجمالا معظم مشاكل الكرة الأردنية في الوقت الحالي، من ضعف البنية التحتية، إلى تردي العلاقة بين اللاعب وناديه.

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مشاكل الملاعب ليس محصورة بملعب واحد، وتحتاج أرضية ستاد عمان حاليا لصيانة عاجلة بسبب وجود العديد من الحفر التي قد تؤدي إلى تفاقم إصابات اللاعبين، إضافة إلى عدم صلاحيتها لاستضافة منافسات إقليمية، لكن ما أثار سخرية المراقبين، هو تعطل الساعة الإلكترونية الخاصة بالحكم الرابع في ستاد عمان، ما أدى إلى قيام الحكم بالمناداة على اللاعبين المراد تبديلهم، والإشارة بيديه إلى الوقت المحتسب بدل الضائع.





لاعبو المنتخب السعودي يحتفلون بهدف في مرمى المنتخب الوطني خلال التصفيات الآسيوية المزدوجة -(من المصدر)

وعودة إلى المشاركات الخارجية، حيث عجز الفيصلي عن تخطي دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، رغم أنه قدم بعض المباريات الطيبة، فيما تمثلت المفاجأة في الخروج المبكر للوحدات من دور الممجوعات في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، وسط غضب جماهيري، ما أطاح بالمدرب العماني رشيد جابر، علما بأن الفريقين، دفعا ثمنا باهظا لتبديل الأجهزة الفنية في وقت سابق.

وننتقل بعد ذلك إلى المنتخب الوطني، الذي حقق انتصارين فقط من 9 مباريات خاضها طوال العام، وسط تشاؤم غير مسبوق في الوقت الحالي، بسبب تدهور المستوى الفني للفريق تحت قيادة المغربي عموتة.

وكان المنتخب الوطني يسير في خط تصاعدي من حيث الأداء والنتائج مع المدرب السابق عدنان حمد، قبل أن يقرر اتحاد الكرة دون تفسير موقفه، عدم التجديد مع المدرب العراقي، والتعاقد مع عموتة الذي يرزخ حاليا تحت ضغوط شديدة، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال ست مباريات منذ استلامه المهمة (4 هزائم مقابل تعادلين).

عموتة أثار جدلا واسعا، ليس بسبب خياراته للتشكيلات المختلفة، ولا بسبب خططته الفنية على أرض الملعب، خصوصا وأن أي مدرب يحتاج لفترة كافية من الوقت لتطبيق فلسفته على فريقه الجديد.

جاء الجدل عن طريق تبريرات المدرب لضعف الأداء تحت إدارته، وطلبه مزيدا من الوقت، ومزيدا من التوقفات التي من شأنها أن تضر الأندية المستسلمة للضغوط المالية.

ورغم حالة التفاؤل التي سادت أروقة الكرة الأردنية بعد التعاقد مع عموتة، لما يمتلكه المدرب من سيرة ذاتية مرموقة وإنجازات لا يمكن التغاضي عن ذكرها، وصلت العلاقة بين المدير الفني للمنتخب الوطني ووسائل الإعلام إلى حائط مسدود.

التدهور في المستوى طال منتخب السيدات، الذي طالما كان علامة فارقة في غرب آسيا، قبل أن يبقى مكانه مقابل تطور ملحوظ وسريع لدى دول الجوار، ما أدى إلى فقدانه هيبته.

وشارك منتخب السيدات بالدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 في نيسان (ابريل) الماضي، باعتباره المرشح الأبرز لتصدر المجموعة، لكنه تعرض لخسارة مفاجئة للغاية أمام بوتان 1-2، قبل أن يسقط أمام المضيفة أوزبكستان بسباعية نظيفة، وسط ذهول تام لمتابعي كرة السيدات.

وحتى الأداء في المسابقات المحلية، لم يرتق إطلاقا إلى المستوى المطلوب، رغم الجهود المميزة التي يقوم بها ناديا الاتحاد وعمان اف سي على مستوى فرق السيدات بمختلف الفئات العمرية.

وإن كان الأهالي يريدون إبعاد أبنائهم عن هذه الأجواء الكروية المحبطة، فإن لاعبا واحدا يحمل على عاتقه أحلام الأطفال الصغار.

كسر موسى التعمري حاجزا كبيرا الصيف الماضي، عندما تعاقد معه مونبلييه الفرنسي، ليصبح أول لاعب أردني يشارك في إحدى بطولات الدوري الخمس الكبرى.

ويقدم التعمري أداء جيدا في الدوري الفرنسي، لكن الجمهور المحلي يريد منه نقل هذا المستوى المتطور، إلى صفوف المنتخب الوطني.

وهناك لاعبون أردنيون آخرون يتألقون بعيدا عن الملاعب المحلية، أبرزهم يزن النعيمات نجم فريق الأهلي في دوري نجوم قطر، والذي باتت الأهداف الجميلة ماركة مسجلة باسمه.

ومع استعراض كل هذه المتعطيات.. هل يمكننا التفاؤل بمستقبل أكثر إشراقا؟

العام المقبل، سيشهد مشاركة مهمة للمنتخب الوطني الأول في نهائيات كأس آسيا الشهر المقبل في قطر، وينظر إليها عموتة ولاعبوه، على أنها محطة لتغيير المزاج السلبي السائد، وتحقيق نتائج جيدة، ترفع من معنويات الفريق قبل استئناف مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

وجمع المنتخب الوطني، نقطة وحيدة من مباراتين في مستهل حملته بالتصفيات، علما بأن إخفاقا جديدا على مستوى النتائج في هذه المجموعة التي تضم أيضا منتخبات السعودية وطاجيكستان وباكستان، سيضع حلم التأهل المونديالي الأول في مهب الريح، وسيطرح تساؤلا متشائما جديدا وهو.. إذا لم نستطع التأهل إلى كأس العالم بعد زيادة عدد المقاعد الآسيوية إلى 8 مقاعد ونصف، فمتى بمكننا تحقيق ذلك؟

الآمال معقودة أيضا على منتخب تحت 23 عاما تحت قيادة المدرب الأبرز على الساحة المحلية عبدالله أبو زمع، الذي تنتظره مشاركة مهمة في نهائيات كأس آسيا للفئة ذاتها، والتي تؤهل أول 3 منتخبات منها إلى أولمبياد باريس 2024، خصوصا وأن الفريق يزخر بعناصر مميزة سيغيب عنها النجم أمين الشناينة لإصابته الأخيرة بكسر في ساقه.

لكن تحقيق إنجاز هنا أو هناك، لن يخفي المشاكل الدفينة التي تواصل إغراق الكرة الأردنية، وهو ما يتطلب تغيير في النهج الإداري القائم باتحاد الكرة، وتحويل الأندية إلى شركات يمكنها تحقيق الأرباح بسبل متنوعة، وتطوير البنية التحتية من خلال العناية المتواصلة بالملاعب، ومساعدة الأندية على بناء ملاعبها الخاصة.

وتبقى المهمة الأبرز، هي إعادة ثقة الجماهير باللعبة، فليس منطقيا، أن يصل الحضور الجماهيري لأبرز مباراة في الدوري إلى 5 آلاف متفرج، رغم أن الرقعة الجغرافية لفرق المسابقة اتسعت كثيرا مقارنة بتسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية الحالية.

نجم مونبلييه موسى التعمري -(من المصدر)