 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

4 نجوم أردنيين يباشرون عملهم مع الأهلي السعودي

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المدربة الأردنية منار فريج

باشر 4 من نجوم الكرة الأردنية عملهم، في فريق النادي الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

 

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وباشرت منار فريج عملها مديرة فنية لفريق الأهلي السعودي للسيدات، بعد أن قادته في الموسم الماضي لإنجازات جديدة، كما باشر لؤي العمايرة عمله الجديد مدربا لحارسات مرمى الأهلي السعودي، كما انخرطت حارسة المرمى روند كساب وآية المجالي في تدريبات فريق الأهلي استعدادا للمرحلة المقبلة.


وتحرص الكرة النسوية السعودية الناشئة، على الاستفادة من خبرات الأردنيين في هذا المجال، من خلال التعاقدات مع لاعبات ومدربات ومدربين، إلى جانب الخبرات الإدارية.

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