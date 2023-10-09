5 منتخبات عربية تترقب سحب قرعة كأس أمم أفريقيا 2023

اضافة اعلان

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم بعد غد، موعدا لسحب قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، والمقرر إقامتها في ساحل العاج خلال الفترة من 13 كانون الثاني (يناير) إلى 11 شباط (فبراير) من العام الجديد 2024.وتجري مراسم سحب القرعة في العاصمة الإيفوارية "أبيدجان"، وفق ما أشار إليه بيان رسمي للاتحاد الأفريقي للعبة، بحضور رئيس الهيئة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، وممثلي المنتخبات الـ24 المتأهلين إلى البطولة، إضافة إلى بعض أساطير "القارة السمراء".وتأهلت إلى النسخة الـ34 من كأس أفريقيا للأمم 5 منتخبات عربية، هي الجزائر وتونس ومصر والمغرب وموريتانيا، حيث ستكون المنتخبات الأربعة الأولى في التصنيف الأول خلال القرعة، بينما سيكون منتخب "المرابطون" في التصنيف الثالث.وتقام مباريات البطولة على 6 ملاعب مقسمة على 5 مدن إيفوارية، فيما يحتضن ملعب الحسن واتارا بالعاصمة أبيدجان المباراتين الافتتاحية والنهائية.وكان الاتحاد الأفريقي، أعلن في وقت سابق عن إقامة النسختين المقبلتين من كأس أفريقيا في المغرب العام 2025، وفي كينيا وأوغندا وتنزانيا "استضافة مشتركة" خلال العام 2027، علما بأن الكاميرون احتضنت النسخة الماضية في شتاء 2022، وانتهت بتتويج المنتخب السنغالي باللقب الأول في تاريخه، بعد فوزه على نظيره المصري في المباراة النهائية بركلات الترجيح.وتضم مستويات القرعة كلا من: كوت ديفوار والمغرب والسنغال وتونس والجزائر ومصر "المستوى الأول"، نيجيريا والكاميرون ومالي وبوركينا فاسو وغانا وجنوب أفريقيا "المستوى الثاني"، الكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر وغينيا وزامبيا وغينيا الاستوائية وموريتانيا "المستوى الثالث"، غينيا بيساو وموزمبيق وناميبيا وأنغولا وغامبيا وتنزانيا "المستوى الرابع".إلى ذلك، أكد أحمد يحيى النائب الثاني لرئيس الهيئة الكروية الأفريقية ورئيس الاتحاد الموريتاني، سعيه لإقامة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب صيفا.وصرح والد يحيى لدى نزوله ضيفا على أحد برامج قناة "كنال سبور أفريقيا" الفرنسية: "يريد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس أمم أفريقيا 2025 في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) على مستوى الكاف، نحن نعلم بوجود كأس العالم للأندية بالفترة نفسها، وهناك مفاوضات مع الاتحاد الدولي لإيجاد حلول لهذا الأمر".وأضاف: "بالتأكيد نبحث عن مصلحة كأس الأمم الأفريقية، ومصلحة الكان تقتضي تنظيم المسابقة صيفا، لأن هذا الأمر سيمنح اللاعبين الحرية للالتحاق بمنتخباتهم أكثر من شهر كانون الثاني (يناير)، ونستطيع دائما إيجاد الحلول مع فيفا".وبشأن إمكانية تأثير حرارة الطقس في المغرب خلال فصل الصيف على اللاعبين، أجاب: "لقد أقمنا أمم أفريقيا للسيدات بشهر تموز (يوليو) في المغرب، ولدينا إمكانية إعداد المباريات في المساء، وأعتقد أن المغرب لديه طقس أوروبا نفسه، وكأس أمم أوروبا تقام بفصل الصيف من دون مشاكل".وعلق أحمد يحيى على انسحاب الجزائر من تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025: "الكاف كان يريد أن يترشح الجميع لاحتضان بطولة العام 2025، لأن التصويت كان بطريقة ديمقراطية، وكانت هناك بعثة مستقلة يشرف عليها خبراء قامت بزيارة كل الدول المترشحة لتنظيم المسابقة وقدمت تقارير للجنة التنفيذية للكاف".وتابع: "أعلم أن المغرب كان لديه ملف جيد، لكن الدول الأخرى كانت لديها أيضا ملفات جيدة، وهم من قرروا الانسحاب، والكاف لم يكن يرغب في انسحاب أحد المرشحين، لكن هذه الدول كان لديها الحرية لسحب ملفات ترشحها".وتوقع أحمد يحيى، أن تكون كأس الأمم الأفريقية في المغرب نسخة جميلة، لافتا إلى أن: "المغرب جاهز لاحتضان كأس أمم أفريقيا، وأعتقد أن الكان هناك ستكون جميلة".ومن الجدير بالذكر، أن "الكاف" اختار المغرب لتنظيم كأس الأمم الأفريقية للعام 2025، في ظل انسحاب الجزائر وزامبيا ونيجيريا وبنين من سباق الترشح لاستضافة نسخة العام 2025 من بطولة كأس الأمم الأفريقية. -(وكالات)