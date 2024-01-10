5 مهاجمين ينتظرون فرصة التألق في نهائيات كأس آسيا

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يتوقع أن تزخر بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، بالكثير من الأهداف، حيث من المقرر أن تستضيف قطر 51 مباراة مثيرة في البطولة القارية، بدءاً من المباراة الافتتاحية التي تقام بين الدولة المُضيفة ولبنان يوم غد، وتبلغ البطولة ذروتها خلال المباراة النهائية يوم 10 شباط (فبراير) المقبل.وكانت هذه البطولة القارية، التي أقيمت لأول مرة في العام 1956، قد شهدت على مرّ السنين الكثير من المهاجمين الرائعين، سواء كان ذلك أسطورة إيران علي دائي في العام 1996، أو قائد العراق الملهم يونس محمود في العام 2007، أو المعز علي الذي قاد قطر إلى لقبها الآسيوي الأول في العام 2019.كما أن النسخة الثامنة عشرة من البطولة لا تخلو من المواهب الهجومية التي ستحاول ترك بصمة لا تمحى في آسيا، وفي هذا السياق ألقى الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظرة على خمسة مهاجمين يمكن أن يثبتوا أنهم أكبر تهديد للمرمى في بطولة كأس آسيا المُقبلة.مهدي طارمي (إيران)يعتبر مهدي طارمي في أفضل حالاته طوّال مسيرته مع منتخب إيران، وسيحاول تأكيد جدارته في قطر. سجل المهاجم البارز ثلاثة أهداف عندما وصل المنتخب الإيراني إلى الدور نصف النهائي في العام 2019، لكن منتخب بلاده خسر 0-3 أمام اليابان مع إيقاف طارمي عن خوض هذه المباراة الحاسمة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية خلال الفوز قي ربع النهائي على الصين.سجل المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً 12 هدفاً دولياً مميزاً خلال العام 2023، والتي تضمنت ثلاثية أمام أفغانستان وقرغيزستان في بطولة اتحاد وسط آسيا لكرة القدم في حزيران (يونيو)، وأهدّافاً أمام هونج كونج وأوزبكستان في تشرين الثاني (نوفمبر).وما يزال طارمي أيضاً لاعباً أساسياً في نادي بورتو، وقد فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 22 هدفاً، بينما يواصل حصد الألقاب في موسمه الخامس في البرتغال، وكل ذلك يُظهر أنه سيكون واحدا من أبرز اللاعبين الذين يستحقون المشاهدة في قطر.المعز علي (قطر)شارك المهاجم القطري المعز علي في بطولة كأس آسيا مرة واحدة فقط، لكن نسخة 2019 كانت كافية لكتابة اسم اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً في كتب التاريخ، حيث سجل تسعة أهداف، وهو أكبر عدد من الأهداف للاعب في نسخة واحدة، ليقود فريق المدرب فيليكس سانشيز إلى تحقيق أول تاج آسيوي تاريخي في الإمارات.منذ ذلك الحين، واصل أفضل لاعب في البطولة القارية 2019 حصد الجوائز، حيث فاز بلقب دوري نجوم قطر العامين 2020 و2023 وكأس أمير قطر العامين 2019 و2022 مع ناديه الدحيل. لكن مع المنتخب القطري اكتسب علي سمعته كواحد من أكثر المهاجمين الخطيرين في القارة.المعز علي، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس الكونكاكاف 2021 بأربعة أهداف، يتألق مرة أخرى قبل بطولة كبرى، بعد أن سجل أربعة أهداف في مرمى أفغانستان قبل أن يُضيف هدفاً آخر خلال الفوز 3-0 على الهند في آخر مباراتين رسميتين لقطر في تشرين الثاني (نوفمبر).هوانج هي تشان (كوريا الجنوبية)إذا كانت عروضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم تستحق الثناء، فإن هوانج هي تشان يستعد للتألق بشكل مشرق في كأس آسيا 2023 مع منتخب كوريا الجنوبية بقيادة المدرب الألماني يورجن كلينسمان، حيث يضع الفريق نصب عينيه أن يصبح بطلاً لآسيا للمرة الأولى منذ العام 1960.بعد تسجيله ثمانية أهداف فقط في الدوري خلال أول موسمين له مع فريق وولفرهامبتون، كان المهاجم الكوري متألقاً هذا الموسم مع الفريق، حيث سجل 10 أهداف بالفعل، أكثر من أي لاعب في وولفرهامبتون منذ الموسم 2019-2020، ليدخل في مقارنة مع مواطنه سون هيونج مين الذي كان أيضاً هدّافاً ناجعاً في إنجلترا مع توتنهام.بوجود هوانج، يتمتع كلينسمان بنجم فعّال في خط الهجوم، وليس هناك شك في أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً سيتسبب بالكثير من المشاكل لدفاعات المنافسين في كأس آسيا، خصوصا في ظل وجود عدد المواهب المبدعة مثل سون ولي كانج إن وتشو جيو سونج الذين سيكونون إلى جانبه في قائمة "محاربي التايجوك".علي مبخوت (الإمارات)يواصل قائد منتخب الإمارات، علي مبخوت، أسطورة كرة القدم الآسيوية المعاصرة، تحمل مسؤولية تسجيل الأهداف لبلاده، حيث يشارك اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً للمرة الثالثة في كأس آسيا، ويأتي ذلك في عام يصادف الذكرى الخامسة عشرة لخوضه أول مباراة دولية.مع إحرازه خمسة أهداف خلال أول ظهور قاري له في العام 2015، عندما احتل الفريق الأبيض المركز الثالث في أستراليا وتسجيله أربعة أهداف عندما وصلوا إلى الدور قبل النهائي مرة أخرى في العام 2019، تألق مبخوت دائماً مع الإماراتيين في البطولة القارية ويحتل الآن المركز الثالث بين أفضل الهدافين على الإطلاق في هذه البطولة، حيث يأتي خلف الثنائي الأسطوري علي دائي ولي دونج-جوك.ولكن مع عدم فوز الإماراتيين باللقب المرموق بعد، على الرغم من وصولهم إلى الدور نصف النهائي في أربع مناسبات، ومع الأخذ في الاعتبار أن تسجيل مبخوت خمسة أهداف في قطر ستكون كافية لمساعدته على معادلة رقم دائي، فإن مهاجم الجزيرة سيكون مدفوعاً كما كان دائماً من أجل قيادة الإمارات للتألق للمرة الثالثة على التوالي في آسيا.أياسي أويدا (اليابان)أصبح أياسي أويدا مُحترفاً مع كاشيما أنتلرز في العام 2019، وقد أكسبته مآثره التهديفية في الدوري الياباني على مدى أربعة مواسم انتقاله إلى سيركل بروج في العام 2022. لكن إقامته في بلجيكا كانت قصيرة، حيث أدى موسمه المميز الذي شهد تسجيله 22 هدفاً في الدوري البلجيكي انتقاله عبر الحدود إلى هولندا في الموسم التالي.وقع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً مع نادي فينورد، وارتدى القميص رقم 9، وسجل أول هدف له مع بطل الدوري الهولندي خلال الفوز 5-1 على أوتريخت في أيلول (سبتمبر). ومع ذلك، فإن مشاركته مع الفريق الهولندي اقتصرت على الظهور بشكل منتظم كبديل خلال الأشهر الأربعة الأولى مع ناديه الجديد.لكن المهاجم ما يزال يحظى بثقة هاجيمي مورياسو، الذي دفع به خلال مواجهتي اليابان في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية حتى الآن، وقد رد أويدا هذه الثقة من خلال إحرازه ثلاثية خلال الفوز على ميانمار وثنائية فيمرمى سورية. -(وكالات)