الأرثوذكسي واتحاد عمان يستهلان مشوارهما بـ"سلة الشارقة"

خالد تيسير العميري

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عمان – يبحث ناديا الأرثوذكسي واتحاد عمان، عن ظهور مميز في بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للناشئين والناشئات تحت 16 عاما، والتي انطلقت أمس في مدينة خورفكان الإماراتية وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي.وتحظى البطولة الدولية في إمارة الشارقة، بمشاركة 34 فريقا وأكاديمية يمثلون 7 دول عربية وأجنبية، وهي: الإمارات "البلد المضيف"، لبنان، إسبانيا، صربيا، أستونيا، الهند، الأردن.وينتظر أن تكون الفرق الأردنية المشاركة للجنسين، خاضت أولى مبارياتها في البطولة أمس، وذلك بعد تقسيم الفرق إلى مجموعتين تلعب فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، مرورا بالدور النهائي، وهي الأدوار التي تلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.ويضم وفد الأرثوذكسي كلا من: فادي صابات مديرا فنيا ومراد ريحان مدربا للياقة البدنية ورشيد جابر معالجا، إلى جانب 12 لاعبا، وهم: فيصل دعيبس، سند عريقات، تيم صوالحة، سند عميش، عبد الناصر الحسيني، جميل نينو، جريس تادرس، هاشم حسن، كرم وهاب، جورج مصلح، فارس أبو سالم، علي اعبيه.كما يشارك اتحاد عمان بخمسة فرق للناشئين في بطولة الشارقة، بواقع فريقين للفئة تحت 16 عاما، وفريقين للفئة تحت 14 عاما، وفريق للفئة تحت 12 عاما.وتأتي مشاركة الأرثوذكسي واتحاد عمان ونجوم اتحاد عمان في بطولة الشارقة للناشئين، محطة تحضيرية لهم، وذلك قبل استئناف منافسات المرحلة الثانية من دوري الناشئين تحت 16 سنة في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، فيما تأتي مشاركة فريقا اتحاد عمان للفئة تحت 14 عاما، تحضيرا لبطولة الدوري المحلي التي ستنطلق في منتصف الشهر ذاته.ومن الجدير بالذكر، أن فرق ناشئات الفحيص والأرثوذكسي ونجوم الفحيص يشاركون في البطولة أيضا، وذلك مع ختام مشوارهن في بطولة الدوري المحلي، والتي حافظ خلالها الفحيص على لقب الناشئات تحت 16 عاما، فيما حل فريقا الأرثوذكسي ونجوم الفحيص بالمركزين الثاني والثالث تواليا.