الإثنين 24 تموز 2023
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الأميركي جيفرسون مجنسا جديدا لـ "صقور الأردن" في مونديال السلة

الأميركي روندا هوليس جيفرسون
الأميركي روندا هوليس جيفرسون
عمان – أعلن اتحاد كرة السلة، اليوم الاثنين، تعاقده مع الأميركي روندا هوليس جيفرسون (28 عاما)، ليكون اللاعب المجنس الجديد الذي سيمثل المنتخب الوطني الأول للرجال في بطولة كأس العالم 2023 بكرة السلة، والتي تحتضنها الفلبين واليابان واندونيسيا "استضافة مشتركة" في الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.اضافة اعلان

ويشغل جيفرسون (198 سم) مركزي اللاعب الجناح ومساعد الارتكاز، حيث سبق له اللعب في دوري المحترفين الأميركي "إن بي إيه" لمدة 6 سنوات، وتدرج خلالها على تمثيل فرق بروكلين نتس وتورنتو رابتورز وبورتلاند بلايزرز، إلى جانب خوضه تجارب احترافية في الدوريات، التركية والكورية الجنوبية والفلبينية وبورتوريكو، كما اختير أفضل لاعب محترف في الدوري الفلبيني (MVP).

ويتواجد حاليا نجم كرة السلة الأميركي في معسكر المنتخب الوطني بجمهورية ليتوانيا، حيث من المتوقع أن يتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الودية التي يخوضها "صقور الأردن" اليوم مع ليتوانيا في ختام معسكره التدريبي هناك، على أن يكون اللاعب المجنس جيفرسون لائقا للمشاركة واللعب بدءا من معسكر البرتغال، الذي يتخلله خوض مواجهات ودية قوية مع منتخبات ساحل العاج وجمهورية التشيك والبرتغال ضمن بطولة كأس البرتغال الدولية الودية بالفترة من 26 إلى 31 تموز (يوليو) الحالي.

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