الأمير فيصل يرعى حفل التكريم للمنتخبات الوطنية بكرة السلة

خالد تيسير العميري

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عمان – كرمت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، المنتخبات الوطنية كافة “صقور الأردن”، وذلك في حفل مهيب أقامته في فندق “ريتز كارلتون” بالعاصمة عمان الخميس، تحت رعاية الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية.وشهد الحفل- الذي حضره حشد غفير من لاعبي المنتخبات الوطنية للجنسين وممثلين عن وسائل الإعلام وعدد من الشخصيات الرسمية – حضور الأمير فيصل ونجلته الأميرة آية بنت الفيصل، عضو اللجنة الأولمبية ورئيسة اتحاد كرة الطائرة ووزير الشباب محمد سلامة النابلسي، إلى جانب رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان وأمين السر العام م. نبيل أبو عطا، والأمين العام للجنة الأولمبية رنا السعيد وبحضور نائبي رئيس اللجنة الأولمبية، د. ساري حمدان و د. خالد العطيات.وقال رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان في كلمة ألقاها على هامش الحفل: “أصدقاء كرة السلة، صقور النشامى، نفخر ونعتز بما تحقق من إنجازات محلية ودولية، والذي لم يكن ليتحقق دون امتلاكنا منظومة إدارية مختلفة”، مثمنا دعم اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرعاة من القطاع الخاص.وتابع: “إنجازاتنا على مدار 6 سنوات، لم تتحقق إلا بمجهود وعرق ودموع شبابنا، الذين رفعوا رؤوسنا”.من جانبه، قال أمين السر العام لاتحاد كرة السلة م. نبيل أبو عطا: “لم يكن عملنا طيلة السنوات الماضية ليتحقق لولا الدعم الحقيقي للعبة من قبل الشركاء والرعاة”، قبل أن يقدم جمعية البنوك وبرومين الأردن، رعاة جددا لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية لكرة السلة.وقام الأمير فيصل بتكريم لاعبي المنتخبات الوطنية والرعاة وشركاء الاتحاد الأردني لكرة السلة على امتداد السنوات الماضية ومن بينها “الغد”، التي شرفها سموه بتكريم رئيس التحرير مكرم الطراونة، وسط أجواء احتفالية أسرية، قبل أن يعلن اتحاد السلة عن إطلاق الأغنية الجديدة للمنتخب الوطني تحت عنوان (صقور الأردن).وألقى قائد المنتخب الوطني زيد عباس كلمة المنتخبات الوطنية، وجاء فيها: “باسم لاعبي المنتخبات الوطنية، نشكر سمو الأمير فيصل على دعم كرة السلة وتكريم إنجازات اللعبة، هذه الإنجازات للجميع، ووجودكم لدعم رياضتنا يبعث الطمأنينة في نفوسنا”، قاطعا وعدا على نفسه وجميع اللاعبين بالمحافظة على إرث اللعبة.وشهدت نهاية الحفل الأنيق، التقاط الرعاة وكادر اتحاد كرة السلة ولاعبي المنتخبات الوطنية كافة، عددا من الصور التذكارية مع سمو الأمير فيصل.