انتصاران و3 مباريات بـ"سلة الناشئين" اليوم

خالد تيسير العميري

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عمان – يستهل اليوم فريقا المقاولون ونجوم الإنجليزية، مشوارهما في دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بمواجهة فريقي الجبيهة ونجوم الأردن عند الساعة السادسة والنصف والثامنة مساء تواليا في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات ذهاب المرحلة الأولى من دور المجموعات.ويخوض فريق الإنجليزية، اختبارا سهلا أمام نظيره الأهلي عند الساعة الخامسة مساء في المكان نفسه، عن مباريات المجموعة الأولى.وكان فريق شباب بشرى، تصدر مجموعته الثالثة بفوزه على الأشرفية أول من أمس بنتيجة (75-22) في لقاء برز فيه لاعبه أنس الهدهد بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 11 نقطة و12 متابعة و3 تمريرات و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 28، فيما كان محمود بني ارشيد اللاعب الأبرز من جانب فريق الأشرفية بتسجيله 8 نقاط مع 18 متابعة وتمريرتين وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 10.وسجل شباب بشرى 45 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل نقطتين للأشرفية و22 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 5 نقاط، و32 من الفاست بريك مقابل 5 نقاط، مع مساهمة دكة بدلائه بتسجيل 35 نقطة مقابل 8 للأشرفية.وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة ذاتها، تغلب فريق غزة هاشم على نظيره فريق كفر راكب بنتيجة (57-15)، في لقاء برز فيه اللاعب مهند الجوهري من جانب غزة هاشم بـ"التريبل دبل" مع تسجيله 18 نقطة و16 متابعة و5 تمريرات و12 ستيل و5 بلوك شوت بفاعلية 42، فيما كان مؤمن اللاعب الأبرز من جانب كفر راكب بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و15 متابعة و3 سرقات للكرة بفاعلية 12.وسجل غزة هاشم 26 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 11 نقطة لكفر راكب، و20 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 3، و17 نقطة من الفاست بريك مقابل 6 نقاط لكفر راكب، الذي ساهمت دكة بدلائه بتسجيل 7 نقاط مقابل 6 نقاط جاءت من "بنش" فريق غزة هاشم.وتصدر شباب بشرى، جدول ترتيب فرق مجموعته الثالثة برصيد 4 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة عن فريق غزة هاشم، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، وجاء فريق كفر راكب ثالثا برصيد نقطتين بأفضلية فارق السلات عن الأشرفية، الذي تذيل ترتيب فرق مجموعته بالرصيد النقطي نفسه.