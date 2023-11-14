الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انتصاران و3 مباريات بـ"سلة الناشئين" اليوم

كرة السلة - تعبيرية
كرة السلة - تعبيرية
عمان – يستهل اليوم فريقا المقاولون ونجوم الإنجليزية، مشوارهما في دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بمواجهة فريقي الجبيهة ونجوم الأردن عند الساعة السادسة والنصف والثامنة مساء تواليا في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات ذهاب المرحلة الأولى من دور المجموعات.اضافة اعلان
ويخوض فريق الإنجليزية، اختبارا سهلا أمام نظيره الأهلي عند الساعة الخامسة مساء في المكان نفسه، عن مباريات المجموعة الأولى.
وكان فريق شباب بشرى، تصدر مجموعته الثالثة بفوزه على الأشرفية أول من أمس بنتيجة (75-22) في لقاء برز فيه لاعبه أنس الهدهد بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 11 نقطة و12 متابعة و3 تمريرات و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 28، فيما كان محمود بني ارشيد اللاعب الأبرز من جانب فريق الأشرفية بتسجيله 8 نقاط مع 18 متابعة وتمريرتين وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 10.
وسجل شباب بشرى 45 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل نقطتين للأشرفية و22 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 5 نقاط، و32 من الفاست بريك مقابل 5 نقاط، مع مساهمة دكة بدلائه بتسجيل 35 نقطة مقابل 8 للأشرفية.
وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة ذاتها، تغلب فريق غزة هاشم على نظيره فريق كفر راكب بنتيجة (57-15)، في لقاء برز فيه اللاعب مهند الجوهري من جانب غزة هاشم بـ"التريبل دبل" مع تسجيله 18 نقطة و16 متابعة و5 تمريرات و12 ستيل و5 بلوك شوت بفاعلية 42، فيما كان مؤمن اللاعب الأبرز من جانب كفر راكب بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و15 متابعة و3 سرقات للكرة بفاعلية 12.
وسجل غزة هاشم 26 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 11 نقطة لكفر راكب، و20 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 3، و17 نقطة من الفاست بريك مقابل 6 نقاط لكفر راكب، الذي ساهمت دكة بدلائه بتسجيل 7 نقاط مقابل 6 نقاط جاءت من "بنش" فريق غزة هاشم.
وتصدر شباب بشرى، جدول ترتيب فرق مجموعته الثالثة برصيد 4 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة عن فريق غزة هاشم، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، وجاء فريق كفر راكب ثالثا برصيد نقطتين بأفضلية فارق السلات عن الأشرفية، الذي تذيل ترتيب فرق مجموعته بالرصيد النقطي نفسه.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ليبرون جيمس يصوب تجاه سلة فريق لوس أنجليس كليبرز - (من المصدر)

جيمس يقود ليكرز لإنهاء سلسلة هزائمه أمام كليبرز

02 تشرين الثاني 2023
جانب من لقاء المنتخب الوطني لكرة السلة 3×3 للسيدات أمام نظيره الكازاخي. (اللجنة الأولمبية الأردنية)

منتخب كرة السلة 3×3 للسيدات يغادر دورة الألعاب الآسيوية بعد خسارة أمام كازاخستان

30 أيلول 2023
منتخب سيدات كرة السلة 3X3

منتخب سيدات السلة 3X3 يفوز على هونغ كونغ ويلتقي كازاخستان اليوم

30 أيلول 2023
المنتخب الوطني لكرة السلة

المنتخب الوطني للسلة يفوز على البحرين بدورة الألعاب الآسيوية

28 أيلول 2023
مونديال السلة: ألمانيا تقصي الولايات المتحدة وتبلغ النهائي الأول في تاريخها

مونديال السلة: ألمانيا تقصي الولايات المتحدة وتبلغ النهائي الأول في تاريخها

08 أيلول 2023
أعلن الاتحاد الصربي لكرة السلة، أن اللاعب الصربي بوريسا سيمانيتش، فقد كليته إثر التحام قوي مع نوني أوموت لاعب منتخب جنوب السودان

لاعب يفقد كليته بعد التحامه بمنافس في كأس العالم لكرة السلة (فيديو)

05 أيلول 2023
افكار و مواقف

مواقف شجاعة من أجل غزة

خولة كامل الكردي |اليوم

ليست حربا دينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لنتحدث بصراحة عن الوضع الداخلي

ماهر أبو طير |اليوم

الخوف من المطالبة بشمال غزة فقط!

محمود الخطاطبة |اليوم

من مسافة الصفر

سائد كراجة |اليوم

عدوان الاحتلال والتحديات الاقتصادية

موسى الساكت |اليوم

أبو عبيدة.. وكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

أوقفوا الإعلانات على فيسبوك

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |منذ 51 دقيقة
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |منذ 52 دقيقة
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 