الخميس 07 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"توهج" إمبيد يقود سيكسرز لفوز مثير على ويزاردز بدوري السلة الأميركي

جويل إمبيد يصوب تجاه سلة واشنطن ويزاردز – (من المصدر)
جويل إمبيد يصوب تجاه سلة واشنطن ويزاردز – (من المصدر)
 تغلب فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على نظيره واشنطن ويزاردز بنتيجة (131-126) خلال المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.اضافة اعلان
وسجل جويل إمبيد 50 نقطة و13 متابعة ليفيلادلفيا، وهي المرة السادسة التي يسجل فيها إمبيد 50 نقطة في مسيرته، علما بأن أفضل عدد نقاط سجله إمبيد في مباراة واحدة كان بـ59 نقطة في مباراة يوتا جاز التي أقيمت في 13 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.
وأضاف تيريس ماكسي 26 نقطة ومرر 7 تمريرات حاسمة، كما أضاف دي أنتوني ميلتون 18 نقطة، وسجل كيلي أوبري 12 نقطة في 19 دقيقة شارك فيها.
في المقابل، كان جوردان بولي أكثر من سجل لفريق ويزاردز حيث سجل 23 نقطة، وباتت هذه هي الخسارة السابعة عشرة لفريق ويزاردز مقابل الفوز في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم.
وفاز كليفلاند كافالييرز على أورلاندو ماجيك (121-111)، وممفيس جريزليس على ديترويت بيستونز (116-102)، وميامي هيت على تورنتو رابتورز (112-103)، كما فاز بروكلين نتس على أتلانتا هوكس (114-113) ومينيسوتا تمبرولفز على سان أنطونيو سبيرز (102-94) وشيكاغو بولز على شارلوت هورنيتس (111-100) ولوس أنجليس كليبرز على دنفر ناجيتس (111- 102).
وتغلب هيوستن روكتس على أوكلاهوما سيتي ثاندر (110-101)، ودالاس مافريكس على يوتا جاز (147-97)، وجولدن ستيت واريورز على بورتلاند ترايل بليزرز (110-106).
إلى ذلك، سجل ليبرون جيمس 31 نقطة من بينها 15 نقطة في الربع الرابع ليقود فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز على فينيكس صنز (106-103) أول من أمس، ليتأهل ليكرز للدور قبل النهائي بالمسابقة الحديثة كأس "إن-سيزون" ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
واستحدثت رابطة الدوري هذه المسابقة الجديدة بالموسم الحالي، إذ قسمت الأندية الثلاثين إلى ست مجموعات من خمسة فرق، ولعب كل فريق مجموع أربع مباريات الشهر الماضي، وتأهل المتصدرون الستة إلى جانب أفضل وصيف في كل منطقة إلى دور الثمانية.
واحتسبت كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن الدوري وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 كانون الأول (ديسمبر) في لاس فيجاس.
وسجل أنتوني ديفيز 27 نقطة و15 متابعة، وأضاف أوستن ريفز 20 نقطة لفريق ليكرز، الذي سيواجه نيو أورليانز بيليكانز في لاس فيجاس. في المقابل، سجل كيفن دورانت 31 نقطة، لفريق فينيكس صنز، الذي فاز في ثماني مباريات من آخر عشر قبل أن يخسر أمام ليكرز للمرة الثالثة هذا الموسم.
وفي مباراة أخرى، سجل جيانيس أنتيتوكونمبو 35 نقطة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف داميان ليلارد 28 نقطة، ليقودا فريق ميلواكي بكس للفوز على نيويورك نيكس (146-122) والتأهل للدور قبل النهائي في كأس "إن-سيزون".
ويلتقي ميلواكي بكس مع إنديانا بيسرز في الدور قبل النهائي، حيث حقق ميلواكي الفوز في مبارياته الخمس بالبطولة ليعزز سلسلة انتصاراته على أرضه إلى تسع مباريات، فيما سجل جوليوس راندل 42 نقطة لفريق نيكس، وأضاف جالين برونسون 24 نقطة وأر.جيه.ابريت 23 نقطة لفريق نيكس. -(وكالات)
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