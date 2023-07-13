جيمس ينهي الجدل.. ورابطة "إن بي إيه" تصادق على قوانين جديدة

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أزال نجم فريق لوس أنجليس ليكرز، ليبرون جيمس، الغموض حول مستقبله، مؤكدا عدم نيته الاعتزال واستمرار حبه للعب كرة السلة.وكان ليبرون جيمس، أثار "ضجة" في المؤتمر الصحفي الذي تبع المباراة الرابعة لفريقه من نهائي المنطقة الغربية، والتي خسرها فريقه ضد دنفر ناغتس بقوله متحدثا عن مستقبله: "سنرى، سنرى ما سيحدث في المستقبل، لا أعرف، لدي الكثير لأفكر فيه لأكون صادقا".لكن في تصريح له خلال حفل جوائز "أسبي"، بدد جيمس هذه الفرضيات، وقال بعد حصوله على جائزة أفضل أداء "محطما" للأرقام القياسية، بعد تجاوزه اللاعب كريم عبد الجبار كأفضل هداف في تاريخ الدوري على الإطلاق: "لا يهمني عدد النقاط التي أحققها، أو ما يمكنني فعله من عدمه على الملعب".وتابع "السؤال الحقيقي بالنسبة لي هو: هل يمكنني اللعب بدون الغش في هذه اللعبة؟ اليوم الذي لا أستطيع فيه إعطاء كل شيء على الملعب هو اليوم الذي سأتوقف فيه، من حسن حظكم يا رفاق، أن ذاك اليوم ليس اليوم".وأضاف: "خلال العشرين عاما التي لعبت فيها هذه اللعبة وكل السنوات التي سبقتها، لم أخدع اللعبة أبدا ولن أعتبرها أمرا مفروغا منه".ليبرون جيمس - الذي سيبلغ 39 عاما في كانون الأول (ديسمبر) المقبل - نفى المزاعم الأخيرة حول رغبته في الاستمرار من أجل اللعب في الدوري إلى جانب نجليه أو أحدهما، إذ سيشارك نجله الأكبر بروني جيمس في دوري الجامعات الموسم المقبل مع جامعة ساوثرن كاليفورنيا، وسيحق له الانتقال إلى الدوري الأميركي بالموسم 2024-2025.وأوضح جيمس حقيقة ردة فعله بعد الخسارة أمام ناغتس، ولم ينف أن هذه الأسئلة قد راودته فعلا، بقوله: "عندما انتهى الموسم، قلت إنني لست متأكدا مما إذا كنت سأستمر في اللعب وأعلم أن الكثير من الخبراء حللوا ما قلته، لكنني هنا الآن أتحدث عن نفسي".وتابع: "في تلك اللحظة، سألت نفسي ما إذا كان ما يزال بإمكاني اللعب دون الغش في اللعبة وهل يمكنني تقديم كل شيء للعبة، الحقيقة أنني كنت أطرح هذا السؤال على نفسي بنهاية الموسم منذ بضع سنوات حتى الآن. لم أتحدث عن ذلك علانية".إلى ذلك، وافق مالكو فرق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على تغييرات في القوانين اعتبارا من الموسم المقبل، أبرزها فرض عقوبة رمية حرة على اللاعبين المخادعين عندما يقومون بالتمثيل أو إدعاء الأخطاء، وزيادة عدد تحديات المدربين لقرارات الحكام.وكانت لجنة المسابقة التابعة لرابطة الدوري والتي تضم لاعبين ومدربين وحكاما ومالكي أندية ومديرين تنفيذيين للفرق وممثلين عن الرابطة، أوصت بالإجماع بهذين التغييرين لمجلس مالكي الفرق.وينص القانون الجديد الذي سيتم اعتماده على أساس تجريبي لموسم واحد، على أنه بحال التمثيل أو إدعاء الأخطاء، سيعاقب المرتكب برمية حرة إضافة إلى حيازة الكرة، ومع ذلك لا يمكن طرد لاعب من المباراة لارتكابه خطأ من هذا القبيل.ولن يضطر الحكام لإيقاف اللعب من أجل فرض العقوبة، إذ تطبق بدلا من ذلك في فترة اللعب التالية، حيث كانت رابطة الدوري، حاولت في العام 2012، تقليص خداع اللاعبين من خلال نظام إنذارات تتبعه غرامات، لكن نادرا ما استخدم، ولن تحتسب المخالفة ضمن عدد أخطاء اللاعب في المباراة.أما القانون الثاني، فيسمح للمدربين بالطعن في قرار التحكيم للمرة الثانية، إذا تم التحقق من صحة التحدي الأول بعد مراجعة إعادة عرض الفيديو الخاص بالحالة المتنازع بشأنها، وسيتعين على الفرق الاستمرار في استخدام الوقت المستقطع لإثارة احتجاجها، لكنها لن تتمكن من القيام بذلك إذا لم يعد لديها إمكانية، وستحتفظ بالوقت المستقطع بعد التحدي الأول إذا تم قبوله، لكنها لن تحظى به للمرة الثانية سواء تم التحقق من صحة القرار الأول أم لا. -(وكالات)