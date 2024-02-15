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NBA

ديفيز وهاشيمورا يقودان ليكرز للفوز على يوتا جاز

لاعب ليكرز أنتوني ديفيز يتجه للتسجيل بسلة يوتا جاز – (من المصدر)
لاعب ليكرز أنتوني ديفيز يتجه للتسجيل بسلة يوتا جاز – (من المصدر)
مدن - سجل أنتوني ديفيز 37 نقطة و15 متابعة، وأضاف روي هاشيمورا 36 نقطة ليقودا فريق لوس أنجليس ليكرز للفوز على يوتا جاز بنتيجة (138-122)، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين.اضافة اعلان
ولم يشارك ليبرون جيمس في المباراة مع ليكرز بسبب إصابة في الكاحل، حيث كانت هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يغيب فيها، وكان هذا الانتصار هو السادس لفريق ليكرز في آخر سبع مباريات، والتي ضمنت فوزه في أربع مباريات متتالية.
في المقابل، سجل كولين سيكستون 18 نقطة لفريق جاز، الذي تلقى خسارته التاسعة في آخر 13 مباراة، وفي بقية المباريات، فاز ميامي هيت على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (109-104)، وأورلاندو ماجيك على نيويورك نيكس (118-100)، وشارلوت هورنيتس على أتالانتا هوكس (122-99).
كما فاز كليفلاند كافالييرز على شيكاغو بولز (108-105)، وبوسطن سلتيكس على بروكلين نتس (136-86)، وإنديانا بيسرز على تورنتو رابتورز (127-125)، وتغلب نيو أورليانز بيليكانز على واشنطن ويزاردز (133-126)، وممفيس جريزليس على هيوستن روكتس (121-113)، ودالاس مافريكس على سان أنطونيو سبيرز (116-91).
وفاز أيضا ساكرامنتو كينجز على دنفر ناجيتس (102-98)، وفينيكس صنز على ديترويت بيستونز (116-100)، ولوس أنجليس كليبرز على جولدن ستيت واريورز (130-125).
وكان جايسون تايتم سجل 41 نقطة و14 متابعة ليقود فريقه بوسطن سلتيكس للفوز على بروكلين نتس (118-110)، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسجل أل هورفورد، الذي شارك بديلا لكريستابس بورزينجيس 16 نقطة وأضاف ديريك وايت 16 نقطة وجرو هوليداي 14 نقطة و12 تمريرة حاسمة لفريق سلتيكس، الذي حقق انتصاره السادس على التوالي على بروكلين نتس، فيما سجل ميكال بريدجس 27 نقطة، وأضاف كام توماس 26 نقطة لفريق نتس، الذي خسر للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات.
وفي بقية المباريات، فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على أورلاندو ماجيك (124-113)، وميامي هيت على ميلواكي بكس (123-97)، كما تغلب أيضا فريق مينيسوتا تمبرولفز على بورتلاند ترايل بليزرز (121-109)، وفينيكس صنز على ساكرامنتو كينجز (130-125) ولوس أنجليس ليكرز على ديترويت بيستونز (125-111). -(وكالات)
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