منتخب السلة يخسر وديا من ليتوانيا في إطار تحضيراته لكأس العالم

خالد تيسير العميري

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عمان - خسر المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مباراته مع مضيفه المنتخب الليتواني بنتيجة 75-93 (النصف الأول 36-59)، في لقاء ودي جمعهما اليوم بملاعب مقاطعة آليتوس، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات النسخة 19 من بطولة كأس العالم، والتي تحتضنها الفلبين واليابان واندونيسيا "استضافة مشتركة" في الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.وبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمداً على الخماسي، فريدي ابراهيم وأمين أبو حواس وسامي بزيع وزيد عباس وأحمد الدويري، ليتأخر في نتيجة النصف الأول (12-31) في ظل التفوق الواضح لأبناء المدرب الليتواني كازيس ماكسفيتيس، قبل أن يدخل لاعبي "الصقور" أجواء المباراة وينوعوا من خيارات التسجيل مع اعتماد الجهاز الفني على مبدأ "المداورة"، لكن حيوية لاعبي ماتاس جوجلا واغناس سارجينناس منحت ليتوانيا أفضلية التقدم في النصف الاول (36-59) بعدما حسموا الفترة الثانية (28-24).وكشر لاعبو المنتخب الوطني عن أنيابهم الهجومية في الفترة الثالثة، التي عمد فيها المدرب وسام الصوص على الثبات في التشكيل والزج بورقة الحمارشة، ليقلص "الصقور" الفارق إلى 6 نقاط (60-66) بعد تفوقهم في نتيجة الفترة (24-7)، ثم استعاد الليتوانيين زمام السيطرة ليفوزوا في النتيجة النهائية للمباراة (93-75)، بعدما حسموا الفترة الرابعة (27-15).ويتجدد اللقاء بين المنتخبين عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين المقبل في نفس المكان، قبل أن يختتم المنتخب الوطني معسكره ويعود إلى المملكة في اليوم التالي.