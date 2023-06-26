أداء تصاعدي ومؤشرات إيجابية للناشئين والناشئات في "السلة العربية"

خالد تيسير العميري

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تباينت الآراء حول المكتسبات المتحققة من مشاركة المنتخب الوطني للناشئين والناشئات في البطولة العربية لكرة السلة تحت 16 عاما، فالمركز الرابع الذي احتله المنتخبان بكلا الفئتين، كان منطقيا ومتوقعا، نتيجة اتساع حجم الفوارق الفنية والبدنية بين فرق غرب آسيا وشمال القارة الأفريقية.المنتخب الوطني للناشئين، حل في المركز الثالث بالدور التمهيدي، بجمعه 4 نقاط، من خسارتين أمام مصر (45-108) وتونس (59-66) وفوز على الجزائر (72-70)، ليلتقي مجددا مع تونس في الدور نصف النهائي ويخسر بنتيجة (68-72)، قبل أن يخسر أيضا أمام الجزائر في لقاء تحديد المركز الثالث (41-80).في المقابل، احتل المنتخب الوطني للناشئات المركز الرابع في الدور التمهيدي بجمعه 3 نقاط من ثلاث خسائر أمام الجزائر (65-78) ومصر (39-101) وتونس (50-65)، لتلتقي الناشئات مجددا مع مصر في الدور قبل النهائي ويخسرن (45-81)، ثم خسرن أمام الجزائر في لقاء تحديد المركز الثالث (50-66).ويتوقع أن تحظى منتخبات الفئات العمرية بالمزيد من الدعم والاهتمام من قبل اتحاد اللعبة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد المؤشرات التصاعدية التي أظهرها المنتخب الوطني للناشئين والناشئات خلال تدرجه في خوض مباريات البطولة العربية، والتي تؤكد بلوغ المنتخبين مرحلة حساسة وحاسمة تتطلب درجة عالية من الاهتمام والمسؤولية، ووضعهم في ظروف فنية وبدنية ونفسية ملائمة، تمكنهم من رفد المنتخب الوطني في المستقبل.وخلال المباريات التي خاضها الناشئين في البطولة العربية، أدار اللاعبون ظهرهم للتاريخ وحسابات "الورق" والتفتوا للحاضر، ونجحوا بفرض كلمتهم في العديد من المباريات، فتعاملوا طبقا لإمكانياتهم وقدرات الخصوم، وبرز الالتزام التكتيكي في الشقين الهجومي والدفاعي، بعيدا عن الهفوات الفنية التي سقط فيها الجهاز التدريبي بقيادة الصربي ماركو فيليبوفيتش ومعاونه صهيب فراش في التعاطي مع مجريات بعض المباريات وقراءة الخصوم.وتأتي هذه البطولة في قياس المباريات بمنظار "ودي"، وربما اعترض البعض على توقيتها وأهدافها، إلا أن الرياح جرت كما يشتهي "الصقور"، بعدما كشفت المباريات عن قدرة بعض اللاعبين على حجز مكانهم في التشكيلة الأساسية، ففاق الأداء التوقعات وأرسل إشارات تؤكد أن مستقبل كرة السلة الأردنية سيكون بخير، إذا ما تم الاعتناء بالمواهب الفتية وتوسيع دائرة الاختيار، لتشمل كل من يستحق أن يرتدي قميص المنتخب الوطني.في المقابل، ورغم عدم وجود فترة مناسبة من الإعداد لخلق الانسجام والتفاهم بين لاعبات المنتخب الوطني للناشئات، ولأن معظمهن يلعبن للمرة الأولى في المنتخب أو ضمن التشكيلة الأساسية، إلا أن ذلك لم يمنع اللاعبات من تسخير إمكانياتهن الفردية لصالح الأداء الجماعي، ويضاف إلى ذلك بالطبع التركيز الذهني والروح المعنوية العالية التي ظهرت بها اللاعبات تحت قيادة المدرب الإسباني ألفاريز ومساعديه يوسف الفقس وروبي حبش.ولا شك أن تشتيت جهد ماركو فيليبوفيتش وألفاريز بين منتخب السيدات ومنتخبات الفئات العمرية كاملة، يعني أنهما سيحملان أكثر من "بطيخة" في يد واحدة، وهذا قد لا يؤدي إلى نتائج مأمولة، في الوقت الذي يتطلع فيه الكثيرون إلى إشراك أصحاب الخبرة الفنية والإدارية من الكفاءات المحلية في مراحل البناء المستقبلية للعبة كرة السلة.وفي هذا السباق، أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، محمد عليان، أن الاتحاد بصدد استلام التقرير الفني من الجهازين التدريبيين لمنتخبي الناشئين والناشئات، وذلك لتقييم التجربة العربية والوقوف على نقاط الضعف وتعزيز الإيجابيات.وقال عليان في معرض رده على استفسارات "الغد" حول المشاركة العربية الأخيرة لمنتخبي الناشئين والناشئات والمكتسبات المتحققة: "علينا الإقرار بأن النتائج المتحققة لم تكن ضمن مستوى الطموح، لكننا أخذنا على عاتقنا قرار استضافة البطولة العربية والمشاركة فيها بعيدا عن فكرة إقامة المعسكرات الودية، وذلك لتحضير المنتخبين بطريقة مثالية استعدادا لخوض بطولتي غرب آسيا للناشئين وبطولة آسيا للناشئات، والتي ستقام الشهر المقبل بالأردن"، لافتا إلى أن قائمة المنتخب الوطني للناشئين والناشئات ستشهد إضافة بعض العناصر في بعض مراكز اللعب.وتابع: "بعيدا عن النتائج، خضنا مباريات كبيرة أمام منتخبات تتمتع بجوانب مهارية وبدنية على طراز رفيع، ولا أعتقد أن هناك مستويات أفضل أو أقوى في غرب القارة على مستوى الناشئين من التي واجهناها في البطولة العربية، والتي ضمت كلا من: أبطال أفريقيا المنتخب المصري، إلى جانب الجزائر وتونس".وأضاف: "الشيء الإيجابي هو تصاعد الأداء وزيادة الانسجام بين اللاعبين، ربما حدوث بعض الإصابات المفاجئة للاعبين ساهم في خسارتنا لبعض المباريات المهمة، لكننا ننظر للبطولة باعتبارها محطة تحضير وإعداد حقيقية للمنتخبين، وهي مهمة للوقوف على الإيجابيات وتعزيزها، ومعالجة الأخطاء وتفاديها".واختتم عليان حديثه بالقول: "ندرس إمكانية تعزيز الجهازين الفنيين لمنتخبي الناشئين والناشئات بمساعدين جدد خلال المرحلة المقبلة، بحيث يكونون أكثر معرفة بإمكانيات اللاعبين واللاعبات، للمساهمة في توظيفهم بالشكل الصحيح خلال المباريات".من الناحية الرقمية، خاض المنتخب الوطني للناشئين 5 مباريات في البطولة العربية، محققا الفوز في مباراة واحدة بنسبة 20 بالمائة، حيث سجل 285 نقطة وبمعدل 57 نقطة في المباراة الواحدة، واستقبلت سلته 396 نقطة وبمعدل 79.2 نقطة لكل مباراة، وبفارق (-111)، فيما خسر المنتخب الوطني للناشئات مبارياته كافة، مسجلا 249 نقطة في 5 مباريات وبمعدل 49.8 نقطة لكل مباراة، واستقبلت سلته 391 نقطة بمعدل 78.2 نقطة في المباراة الواحدة، وبفارق (-142).وعلى مستوى الناشئات، تعتبر اللاعبة زينة قراعين أفضل مسجلة للمنتخب الوطني بمعدل 15.5 نقطة في 4 مباريات، فيما تعتبر حور قراعين أفضل متابعة للكرات من جانب لاعبات المنتخب الوطني في 5 مباريات بمعدل 7.8 متابعة، كما تعتبر أفضل ممررة بمعدل 4.3 تمريرة حاسمة.ولدى الناشئين، يعد اللاعب عمر بشير أفضل مسجل للمنتخب الوطني بمعدل 13 نقطة خلال المباريات الخمس التي خاضها، فيما برز اللاعب سند غزال كأفضل متابع للكرات بمعدل 6.3 متابعة، ويعتبر اللاعب حمزة شعبان أفضل ممرر بمعدل 3 تمريرات حاسمة خلال 5 مباريات خاضها مع "الصقور" بالبطولة العربية.المدرب الإسباني ألفاريز يشرح الخطة للاعبات المنتخب الوطني للناشئات خلال الوقت المستقطع - (الغد)