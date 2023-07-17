الثلاثاء 18 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ألفاريز مشيدا بموهبة القراعين: أكبر فرص كرة السلة الأردنية

لاعبة المنتخب الوطني للناشئات زينة القراعين في مباراة سابقة أمام الفلبين - (تصوير: أمجد الطويل)
لاعبة المنتخب الوطني للناشئات زينة القراعين في مباراة سابقة أمام الفلبين - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان – يرى الإسباني فرانشيسكو ألفاريز المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة، أن اللاعبة زينة القراعين تمتلك الخصائص المثالية لأن تكون لاعبة محترفة لسنوات طويلة محليا وخارجيا.اضافة اعلان
وسلط الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، الضوء على موهبة زينة القراعين، والتي كانت اللاعبة الأفضل من جانب لاعبات المنتخب الوطني في المستوى الثاني من النهائيات الآسيوية، بعدما ساهمت باحتلال "الناشئات" المركز الخامس من فوزين على جزر المالديف (94-32) وسنغافورة (62-56)، وخسارتين من منتخبي هونغ كونغ (64-67) والفلبين (58-106).
وخاضت القراعين 4 مباريات مع المنتخب الوطني بمعدل دقائق لعب 32.2 دقيقة، وبلغ معدل تسجيلها 19.8 نقطة، ومعدل المتابعات 6 ومعدل التمريرات 3.5، ومعدل سرقة الكرة 2 ومعدل البلوك شوت 0.8، ومعدل التيرن أوفر 3.5 ومعدل الفاعلية 15.5، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة نجاحها بالتسجيل من داخل القوس 43.1 % (25 من 58) و33.3 % من خارج القوس (3 من 9) و60.6 %، من خط الرميات الحرة (20 من 33).
وقال ألفارير حول موهبة زينة القراعين البالغة من العمر (16 عاما)، والشقيقة الأكبر للاعبة حور القراعين: "هي واحدة من أكبر الفرص لكرة السلة الأردنية، يجب أن تستمر في تحسين مهاراتها وقراءات اللعبة، لديها مواصفات اللاعبة المحترفة".
وأضاف: "لم تظهر زينة بهذا الشكل في النسخة الماضية، لأنها كانت أصغر سنا وامتلكت دورا مختلفا في الفريق، لكن هذا التطور ليس مفاجئا بالنسبة لموهبتها". 
وتابع: "عندما تسلمت مهمة تدريب منتخب الناشئات، طلبت مقاطع فيديو للدوري المحلي تحت 16 عاما، ووجدتها تلعب مع شباب الفحيص، لديها مواصفات رياضية وحجمها جيد (يبلغ طولها 173 سم)، وتمتلك سرعة كبيرة، وهذا ما لفت انتباهي".
وتحملت زينة القراعين مسؤولية ارتداء شارة القيادة في سن مبكرة، بعدما حصلت على أشكال الدعم الممكنة كافة، حيث تقول في هذا الصدد: "حصلت على ثقة الجهازين الفني والإداري وزميلاتي وعائلتي والجماهير، إنها مسؤولية كبيرة، لكنها تكون سهلة وممتعة عندما يكون لديك زملاء يدعمونك في الفريق".
وتشكل هذه البطولة خطوة كبيرة لزينة القراعين نحو المستقبل، بقولها: "الفوز في المباريات يعزز احترام الذات لدى الجميع ويمنحنا المزيد من الطاقة لمواصلة التقدم والحصول على تصنيف أفضل، والذي سيكون مفيدا للسنوات المقبلة"، حيث يتواجد منتخب الناشئات في المركز 87 عالميا و17 آسيويا و3 عربيا على سلم التصنيف الدولي برصيد 93.4 نقطة، ومن المتوقع أن يحقق تقدما في التصنيف الجديد.
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