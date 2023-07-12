أميركا وإسبانيا آخر المتوجين.. وفوز تاريخي لـ"صقور الأردن" أمام السنغال

خالد تيسير العميري

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تطل "الغد" على قرائها من زاويتها الخاصة عن تاريخ بطولات كأس العالم لكرة السلة، لتمر خلالها على الماضي العريق وتستقرئ الحاضر والمستقبل، وذلك مع استعداد المنتخب الوطني إلى خوض مشاركته الثالثة في نهائيات مونديال 2023، والذي يقام في اليابان والفلبين وأندونيسيا "استضافة مشتركة"، خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.ويستهل "صقور الأردن"، مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة المنتخب الأميركي يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأن المنتخب الوطني سيخوض مبارياته كافة عن المجموعة الثالثة، في صالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا.وتعد كأس العالم، التي انطلقت للمرة الأولى في الأرجنتين العام 1950، الحدث الأبرز للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، وتنامت أعداد المنتخبات المشاركة من 10 إلى 32 منتخبا "رقم قياسي"، مع تعديل تعليمات التأهل لكأس العالم أو ما يعرف بكأس "نايسميث"، نسبة إلى اسم مخترع كرة السلة، الدكتور الكندي جيمس نايسميث.وعلى مدار 18 نسخة سابقة، توجت يوغوسلافيا والولايات المتحدة الأميركية بلقب كأس العالم في إجمالي 10 مرات وبواقع 5 ألقاب لكل فريق، وتوج الاتحاد السوفييتي باسمه بثلاثة ألقاب، ورفعت البرازيل وإسبانيا لقب الكأس في مناسبتين لكل فريق، مقابل لقب واحد في خزائن "تانغو" الأرجنيتن.وتستعرض "الغد" في الحلقة الثامنة والأخيرة من زاويتها الخاصة عن تاريخ كأس العالم وذلك على هامش تواجد "صقور الأردن" في المونديال، أبرز ما حملته نسختي العامين 2014 و2019.كأس العالم 2014 (إسبانيا)استضافت إسبانيا النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس العالم خلال الفترة من 30 آب (أغسطس) إلى 14 أيلول (سبتمبر) من العام 2014 في ستة مدن، وهي: بيلباو وغرناطة ولاس بالماس وإشبيلية وبرشلونة ومدريد، وسط مشاركة 24 دولة، وهي: إسبانيا وأميركا وفرنسا وليتوانيا وكرواتيا وسلوفينيا وأوكرانيا وصربيا والمكسيك وبورتوريكو والأرجنتين وجمهورية الدومينيكان وإيران والفلبين وكوريا الجنوبية وأنغولا ومصر والسنغال وأستراليا ونيوزيلندا والبرازيل وفنلندا واليونان وتركيا.وباتت الولايات المتحدة، الدولة الثالثة التي تحافظ على نجمتها العالمية بعد البرازيل (1959 و1963)، ويوغوسلافيا (1998 و2002)، لتتوج باللقب الخامس في تاريخها "رقم قياسي"، حيث تصدرت أميركا مجموعتها الثالثة للدور الأول أمام تركيا وجمهورية الدومينيكان ونيوزيلندا، وفازت بدور الـ16 على المكسيك (86- 63)، وفي الدور ربع النهائي على سلوفينيا (119 – 76)، وفي الدور نصف النهائي على ليتوانيا (96 – 68)، قبل أن تهزم صربيا في النهائي (129-92).ودخلت فرنسا التاريخ بحلولها في المركز الثالث على منصة التتويج بعد فوزها على ليتوانيا بنتيجة (95-93)، في مباراة سجل خلال اللاعب نيكولاس باتوم 27 نقطة، علما بأن هذه النسخة شهدت إجراء تغييرات في مسافات التصويب داخل الملعب باعتماد أسلوب الدوري الأميركي، كما شهدت ظهورا لافتا لمنتخبي الفلبين والسنغال.واختير الأميركي كايري إيرفينغ، أفضل لاعب في البطولة، بعدما بلغ متوسط تسجيله 12.1 ومعدل متابعاته 2.6 ومعدل تمريراته 3.6 ومعدل سرقة الكرة 1.9.كأس العالم 2019 (الصين)امتلكت منتخبات إسبانيا والأرجنتين وفرنسا وليتوانيا وصربيا وأستراليا، طموحات مشروعة في إزاحة الولايات المتحدة عن العرش، في ظل غياب النجوم الكبار عن تعزيز صفوفه في النسخة الثامنة عشرة، والتي استضافتها الصين بالفترة من 31 آب (أغسطس) إلى 15 أيلول (سبتمبر) من العام 2019، في ثمانية مدن، وهي: بكين ونانجينغ ووهان ودونغ غوان وشنغهاي وفوشان وشنجن وغوانزو.وارتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 24 إلى 32 للمرة الأولى، موزعة على ثماني مجموعات، على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى الدور الثاني الذي يقام أيضا بنظام المجموعات (أربع مجموعات يتأهل عنها إلى ربع النهائي الأول والوصيف).وشهدت هذه النسخة، المشاركة التاريخية الثانية للمنتخب الوطني، الذي كان الممثل الوحيد لمنتخبات عرب آسيا، فيما كانت تونس تحمل لواء عرب "القارة السمراء"، وضمت قائمة المنتخب الوطني بقيادة الأميركي جوي ستايبينغ ومساعده زيد الخص آنذاك، اللاعبون: موسى العوضي وزيد عباس ومحمد شاهر وأحمد الدويري ومحمود عابدين ويوسف أبو وزنة وأحمد عبيد وأحمد حمارشة وفريدي إبراهيم وجوردان دسوقي وأمين أبو حواس والمجنس الأميركي دار تاكر.وجاء المنتخب الوطني في المجموعة السابعة آنذاك، وخسر من جمهورية الدومينيكان (76-80)، وفرنسا (64-103)، وألمانيا (62-96)، ثم خسر في المرحلة الترتيبية أمام كندا (71-126)، قبل أن ينجح بتحقيق فوزه التاريخي الأول بالمونديال على حساب السنغال بنتيجة (79-77).وتوجت إسبانيا بطلة للعالم في كرة السلة للمرة الثانية في تاريخها عقب تتويجها العام 2006 على حساب اليونان، وذلك بعد فوزها على الأرجنتين (95-75)، بينما فشلت الأرجنتين في التتويج للمرة الثانية في تاريخها، لتكتفي بالميدالية الذهبية على أرضها في النسخة الأولى للبطولة العام 1950.وحقق لاعب الارتكاز مارك غاسول إنجازا نادرا تمثل بالفوز في العام ذاته بلقب بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده ولقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الذي أحرزه مع فريقه تورونتو رابتورز الكندي العام 2019، ولم يسبق سوى للاعب واحد أن حقق هذا الإنجاز، وهو لامار أودوم الذي توج في العام 2010، بلقب الدوري مع لوس أنجلس ليكرز، قبل أن يحرز اللقب العالمي مع الولايات المتحدة.وحصدت إسبانيا وفرنسا المراكز الأولمبية كأفضل فريقين أوروبيين، بينما احتلت الأرجنتين والولايات المتحدة الأميركية مكانين في طوكيو كأفضل فريقين من الأميركيتين، واختتمت أستراليا وإيران المراكز الأولمبية كأفضل فريقين من آسيا، بينما حجزت نيجيريا مكانها في طوكيو كأفضل فريق أفريقي تصنيفا.وعادت فرنسا لتتويج بالميدالية البرونزية للنسخة الثانية تواليا، عقب فوزها على أستراليا (67-59)، فيما كانت الأرجنتين تقضي على أحلام صربيا ببلوغ أدوار متقدمة والفوز باللقب، وذلك بفضل عملاقها لويس سكولا، الذي تواجد في التشكيلة المثالية للبطولة إلى جانب الصربي بوغدان بوجدانوفيتش والفرنسي إيفان فورنييه والإسبانيين مارك غاسول وريكي روبيو.