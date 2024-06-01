أيلة وأرابيلا يستهلان انطلاقة إياب سلة "دوري اللعيبة" اليوم

خالد تيسير العميري

عمان – تستأنف اليوم منافسات بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة" بإقامة مباراة تجمع بين فريقي أيلة وأرابيلا عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة، في أولى مباريات مرحلة الإياب من الدوري.

وتختتم مباريات الجولة (الثامنة) بإقامة مباراتين يوم غد، حيث يلتقي فريقا فيلادلفيا وبترا الساعة 7 مساء، تليها مباراة رم وجراسا الساعة 9 مساء، فيما يخلد فريق بيلا للراحة الإجبارية خلال منافسات هذه الجولة.

وتوقف مشوار المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما عند حاجز الجولة السابعة بنهاية ذهاب منافسات المرحلة الأولى، حيث سيبدأ "الصقور" فترة التحضير الجادة بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعده هيثم طليب، تأهبا للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي يستضيفها الأردن بالفترة من 2 إلى 9 أيلول "سبتمبر" المقبل.

قراءة رقمية

يعد فريق بترا الوحيد الذي يتذوق طعم الخسارة حتى الآن بعد تسجيله 7 انتصارات متتالية وبنسبة فوز 100% إلى جانب امتلاكه أعلى فارق نقطي (105+)، فيما يعد أيلة الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي انتصار مع انقضاء مرحلة الذهاب بعد تعرضه لسبع خسائر متتالية وبأضعف فارق نقطي (239-).

ويمتلك فريق فيلادلفيا خط الهجوم الأقوى في البطولة حتى الآن بتسجيله 593 نقطة خلال 7 مباريات وبمتوسط 84.71 نقطة، يليه فريق بيلا ثانيا بإجمالي 564 نقطة وبمتوسط 80.57 نقطة، ويأتي أرابيلا ثالثا بإجمالي 560 نقطة وبمتوسط 80 نقطة لكل مباراة، فيما يعد فريق أيلة الأضعف هجوما بتسجيله 398 نقطة وبمتوسط 56.85 نقطة، يليه الصقور ثانيا بإجمالي 505 نقاط وبمتوسط 72.14 نقطة، ويأتي جراسا ثالثا بـ 516 نقطة بمتوسط 73.71 نقطة.

في المقابل، يعد فريق بترا الأقوى دفاعا بعدما استقبلت سلته 433 نقطة وبمعدل 81.85 نقطة، يليه جراسا ثانيا بإجمالي 441 نقطة وبمتوسط 63 نقطة، ويأتي رم ثالثا بإجمالي 494 نقطة وبمتوسط 70.57 نقطة، فيما يعد فريق أيلة الأضعف دفاعا بإجمالي 637 نقطة وبمعدل 91 نقطة، يليه بيلا ثانيا بإجمالي 581 نقطة وبمعدل 83 نقطة، والصقور ثالثا بإجمالي 577 نقطة وبمتوسط 82.42 نقطة.

أيلة وأرابيلا.. بداية مغايرة

يأمل فريق "أيلة" بتسجيل بداية مغايرة مع انطلاقة منافسات بطولة دوري اللعيبة بحثا عن فوزه الأول، حيث يعول مدربه فؤاد غزاوي على الخماسي، محمد الفران والأميركي باتريك بيرنت وأحمد النوايشة وصهيب أبو الوفا ومحمد جمال، مع إمكانية المداورة مع البدلاء، خميس رائد وأحمد أبو الوفا وفادي طوالبة وجون شوز وخالد أبو شاور وعبدالعزيز العبسي وبشار عمرو.

من جانبه، يدخل فريق أرابيلا اللقاء متسلحا بمحترفيه الأميركيين ايمانويل ايغ بوتا وديمونتا هاريس، بإسناد من يوسف شتات وناصر ازور وابراهيم النصر، مع امتلاك مدربه الدكتور ابراهيم العصعوص مرونة تكتيكية على البنش بوجود اللاعبين، عمار العمري ويوسف البربري ومصطفى منصور وسامر عصعوص وأحمد أبو راشد وخلدون جبارة وعلاء العوادين ويوسف ريحان.

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