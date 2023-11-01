الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد عمان يجدد فوزه على الإنجليزية ويتوج بلقب "سلة الناشئين"

لاعبو الأرثوذكسي وشباب بشرى يقفون دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء فلسطين -(من المصدر)
لاعبو الأرثوذكسي وشباب بشرى يقفون دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء فلسطين -(من المصدر)
عمان - جدد فريق اتحاد عمان فوزه على فريق الإنجليزية (94-91) بعد التمديد لثلاثة أوقات إضافية عقب التعادل في الوقت الأصلي (68-68) ليتوج بلقب دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، فيما أحرز شباب بشرى المركز الثالث بفوزه على الأرثوذكسي بنتيجة (59-53)، في لقاءين أقيما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وفتح اتحاد كرة السلة باب التبرع لدعم صمود الأشقاء في فلسطين عموما وقطاع غزة خصوصا، من خلال تواجد محاسب الاتحاد على باب صالة الأمير حمزة على هامش نهائي دوري الناشئين، وبموجب سندات قبض معتمدة، ليتم تحويل إجمالي قيمة التبرعات إلى الهيئة الخيرية الهاشمية.
كما قرر اتحاد كرة السلة بالتوافق مع الأندية الفائزة، إلغاء مراسم التتويج لدوري الناشئين، وذلك احتراما لأرواح الشهداء الفلسطينيين في مجازر الاحتلال الإسرائيلي وإجلالا للأحياء الصامدين في أرضهم.
وحسم فريق شباب بشرى صراع المركز الثالث بتجديد فوزه على الأرثوذكسي، في لقاء برز فيه لاعبه حسين عبابنة بالدبل دبل مع تسجيله 16 نقطة و18 متابعة و4 تمريرات وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 22، فيما كان عمر سلمان اللاعب الأبرز من جانب الأرثوذكسي بتسجيله 9 نقاط مع 5 متابعات و4 تمريرات وستيل بفاعلية 13.
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