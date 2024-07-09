احتمالات التأهل مفتوحة.. أرابيلا الأكثر تسجيلا.. وفيلادلفيا الأقوى دفاعا

خالد تيسير العميري

تتأهب الفرق المشاركة في بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، إلى دخول الجولة الثامنة من إياب المرحلة الثانية، بهمة عالية ورغبة في حصد أكبر عدد ممكن من النقاط، ذلك أن صراع المنافسة على التأهل إلى المربع الذهبي ما يزال مفتوحا على مصراعيه طبقا لنتائج الجولات الماضية.

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"رم" وجراسا يتطلعان لمواصلة صدارتهما في دوري اللعيبة لكرة السلة



ومن المؤكد أن حدة المنافسة ستجذب الجماهير إلى مدرجات الملاعب في أجواء عائلية، إذا ما بقيت الإثارة والمنافسة قائمة حتى المراحل الحاسمة من عمر الدوري. وبعيدا عن حسابات الفوز باللقب في البطولة التنافسية ذات الصبغة التنشيطية - التي لا يمكن التكهن حاليا بنتائجها - فإن هناك فرقا تسعى للاقتراب من منطقة الوسط والأمان، بعيدا عن منطقة الخطر، التي ستطيح بفريقين خارج المسابقة.





ويتصدر فريق "رم" جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، يليه فريقا جراسا وفيلادلفيا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 11 نقطة، ويأتي فريقا بترا وبيلا في المركزين الرابع والخامس برصيد 10 نقاط، ويتذيل أرابيلا الترتيب برصيد 9 نقاط.



وربما لا تكاد الفوارق الرقمية تكون كبيرة بين من يحتل المركز السادس (أرابيلا برصيد 9 نقاط) و"رم" صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة، وبالتالي فإنه يمكن اعتبار الفرق الستة مهددة بالإقصاء، ما لم تتمكن أربعة منها من الإمساك بـ"طوق النجاة" في الوقت المناسب لبلوغ الدور قبل النهائي.



وطبقا لنظام البطولة، تقام المرحلة الثانية بأسلوب الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة"، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يتأهل عنها الفائزان في مباراتين إلى المرحلة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على "الميدالية البرونزية".



ويتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث عبر سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.



قراءة رقمية

يمتلك فريق أرابيلا الهجوم الأقوى في المرحلة الثانية من البطولة، حيث سجل إجمالي 588 نقطة في 7 مباريات وبمتوسط 84 نقطة لكل مباراة، يليه "رم" ثانيا بمتوسط 83.7 نقطة، ويأتي فيلادلفيا ثالثا بمتوسط 81.14 نقطة للمباراة الواحدة. ويعد فريق بترا الأضعف هجوما بمتوسط 78.4 نقطة للمباراة الواحدة، يليه جراسا بمتوسط 79.4 نقطة، ثم بيلا ثالثا بمتوسط 80.14 نقطة.



وفي الدفاع، يعد فريق فيلادلفيا الأقوى دفاعا بعدما استقبلت سلته إجمالي 537 نقطة وبمتوسط 76.7 نقطة، يليه جراسا بمتوسط 78 نقطة، ويتشارك فريقا "رم" وبيلا المركز الثالث بإجمالي 552 نقطة لكل فريق وبمتوسط 78.8 نقطة للمباراة.



كما يمتلك فريق أرابيلا الدفاع الأضعف بعدما استقبلت سلته 607 نقاط وبمتوسط 86.7 نقطة لكل مباراة، ويأتي بترا ثانيا بمتوسط 85 نقطة.



ويمتلك فريق "رم" أفضل فارق نقطي (34+)، فيما يمتلك فريق بترا أسوأ فارق نقطي (46-)، كما يعد فريق "رم" الأكثر فوزا في المرحلة الثانية بـ5 انتصارات والأقل خسارة بمباراتين، في الوقت الذي يعد فيه فريق أرابيلا الأقل فوزا في مباراتين والأكثر خسارة في خمس مباريات.