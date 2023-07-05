الأربعاء 05 تموز 2023
النسخة المطبوعة

اختبار ودي لمنتخب السلة مع منتخب كندا تحت 23 تأهبا لكأس العالم

جانب من مباراة المنتخب الوطني مع فريق جامعة فايتاتوس ماجنوس خلال معسكر ليتوانيا - (من المصدر)
جانب من مباراة المنتخب الوطني مع فريق جامعة فايتاتوس ماجنوس خلال معسكر ليتوانيا - (من المصدر)
عمان – يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، اختبارا وديا مع منتخب كندا تحت 23 عاما بوقت متأخر من مساء اليوم، في صالة “هامبر كوليج”، وذلك ضمن المعسكر الذي يقيمه في كندا ويستمر حتى 13 من الشهر الحالي، في إطار تحضيراته لخوض نهائيات كأس العالم 2023 في الفلبين واليابان وأندونيسيا “استضافة مشتركة”، خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.اضافة اعلان
ويقام معسكر كندا بدعم من رئيس مجلس الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين ومالك فريق تورونتو رابتورز، لاري تانينباوم، الذي حرص على توفير صالته التدريبية في كندا ووضعها تحت خدمة “الصقور” خلال معسكره الذي سيقيمه هناك.
ويتخلل معسكر المنتخب الوطني في كندا، خوض مباريات ودية إضافية، مع فريق جامعة “تورنتو” يوم السبت 8 من تموز (يوليو) الحالي، وفريق منتخبات الدوري الأفريقي يوم الأحد 9 منه، وفريق دوري النخبة الكندي (نياغارا – أسود النهر) يوم الإثنين، 10 من الشهر الحالي.
وتضم بعثة المنتخب الوطني كلا من: المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة ومسؤول الإحصائيات الإسباني اغناسيو ومدرب اللياقة أحمد سمير والمعالج حسن برهومة والإداري محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: أحمد الدويري وزيد عباس وأحمد حمارشة ومحمد شاهر ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان وسامي بزيع وأشرف الهندي وفادي قرمش ومحمود الهزايمة وأحمد الحموري وفريدي إبراهيم وأمين أبو حواس.
وكان المنتخب الوطني، بدأ رحلة التحضير لكأس العالم بإقامة معسكر قصير في في منطقة “إيوري تانيا” باليونان، تخلله خوض مباراة ودية مع المنتخب اليوناني للشباب تحت 20 عاما، وخسرها بنتيجة (58-62) آنذاك. ثم خاض المنتخب الوطني ثلاث مباريات في معسكره الثاني الذي أقامه بدولة ليتوانيا، محققا الفوز في مبارياته كافة، والتي جاءت أمام منتخب ليتوانيا للشباب (64-60) وفريق جامعة فايتاتوس ماجنوس (80-74) و(114-99).
ويستهل المنتخب الوطني مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأن المنتخب الوطني سيخوض مبارياته كافة في صالة “مول أوف آسيا أرينا”، بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 سنة

"الناشئات" يخسر أمام مصر وينافس الجزائر على برونزية "السلة العربية" 23 حزيران 2023

كرة السلة

منتخب السيدات لكرة السلة يفوز على نظيره القطري 23 حزيران 2023

WhatsApp Image 2023-06-21 at 21.13.20

منتخب الناشئين يهزم الجزائر ويلتقي تونس بنصف نهائي "السلة العربية" 21 حزيران 2023

الألماني ديرك نوفيتسكي أفضل لاعب في مونديال 2002 - (أرشيفية)

نوفيتسكي يؤكد السيطرة الأوروبية.. ولقب أول لإسبانيا 20 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني زيد عباس يسجل "دنك" بسلة الأرجنتين في مونديال تركيا 2010 - (أرشيفية)

مشاركة تاريخية لـ"صقور الأردن".. ولقب أميركي بعد صيام 16 عاما

منذ24 ساعة
المنتخب النيوزيلندي خلال مشاركته ببطولة آسيا 2022 في أندونيسيا - (من المصدر)

منتخبا أميركا ونيوزيلندا يكشفان عن قائمتيهما لـ "مونديال السلة"

03 تموز 2023
لاعبا المنتخب الوطني أحمد الدويري وزيد عباس في مباراة سابقة بالتصفيات الآسيوية - (من المصدر)

الدويري يتقدم قائمة "الصقور" في معسكر كندا تأهبا لمونديال السلة

02 تموز 2023
المنتخب الوطني للناشئين بكرة السلة تحت 16 عاما - (تصوير: أمجد الطويل)

أداء تصاعدي ومؤشرات إيجابية للناشئين والناشئات في "السلة العربية"

26 حزيران 2023
لاعب المنتخب الوطني فيصل الشوا يتجه للتسجيل بسلة الجزائر - (تصوير: أمجد الطويل)

منتخبا الناشئين والناشئات يحتلان المركز الرابع في "السلة العربية"

25 حزيران 2023
لاعب المنتخب الوطني فادي قرمش يحاول المرور أمام متابعة من لاعبي جامعة فايتاتوس ماجنوس - (من المصدر)

"صقور الأردن" يختتم معسكر ليتوانيا ويخضع لاستراحة قصيرة

25 حزيران 2023
افكار و مواقف

مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

ما الذي ننتظره؟!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

أخطر ما قاله نتنياهو مؤخرا

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا التقى الوزير بالأسد؟!

ماهر أبو طير |اليوم

مواقف جبانة تجاه ما يجري في فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

محرقة جنين.. والعودة إلى "حماس"

موفق ملكاوي |اليوم
ترجمات
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |منذ 14 دقيقة
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات | منذ24 ساعة
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
 