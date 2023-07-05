اختبار ودي لمنتخب السلة مع منتخب كندا تحت 23 تأهبا لكأس العالم

خالد تيسير العميري

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عمان – يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، اختبارا وديا مع منتخب كندا تحت 23 عاما بوقت متأخر من مساء اليوم، في صالة “هامبر كوليج”، وذلك ضمن المعسكر الذي يقيمه في كندا ويستمر حتى 13 من الشهر الحالي، في إطار تحضيراته لخوض نهائيات كأس العالم 2023 في الفلبين واليابان وأندونيسيا “استضافة مشتركة”، خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.ويقام معسكر كندا بدعم من رئيس مجلس الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين ومالك فريق تورونتو رابتورز، لاري تانينباوم، الذي حرص على توفير صالته التدريبية في كندا ووضعها تحت خدمة “الصقور” خلال معسكره الذي سيقيمه هناك.ويتخلل معسكر المنتخب الوطني في كندا، خوض مباريات ودية إضافية، مع فريق جامعة “تورنتو” يوم السبت 8 من تموز (يوليو) الحالي، وفريق منتخبات الدوري الأفريقي يوم الأحد 9 منه، وفريق دوري النخبة الكندي (نياغارا – أسود النهر) يوم الإثنين، 10 من الشهر الحالي.وتضم بعثة المنتخب الوطني كلا من: المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة ومسؤول الإحصائيات الإسباني اغناسيو ومدرب اللياقة أحمد سمير والمعالج حسن برهومة والإداري محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: أحمد الدويري وزيد عباس وأحمد حمارشة ومحمد شاهر ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان وسامي بزيع وأشرف الهندي وفادي قرمش ومحمود الهزايمة وأحمد الحموري وفريدي إبراهيم وأمين أبو حواس.وكان المنتخب الوطني، بدأ رحلة التحضير لكأس العالم بإقامة معسكر قصير في في منطقة “إيوري تانيا” باليونان، تخلله خوض مباراة ودية مع المنتخب اليوناني للشباب تحت 20 عاما، وخسرها بنتيجة (58-62) آنذاك. ثم خاض المنتخب الوطني ثلاث مباريات في معسكره الثاني الذي أقامه بدولة ليتوانيا، محققا الفوز في مبارياته كافة، والتي جاءت أمام منتخب ليتوانيا للشباب (64-60) وفريق جامعة فايتاتوس ماجنوس (80-74) و(114-99).ويستهل المنتخب الوطني مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأن المنتخب الوطني سيخوض مبارياته كافة في صالة “مول أوف آسيا أرينا”، بالعاصمة الفلبينية مانيلا.