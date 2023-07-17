استبعاد دسوقي والتحاق عباس ببعثة "صقور الأردن" إلى ليتوانيا

خالد تيسير العميري

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عمان – تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، فجر اليوم، إلى أوروبا الشمالية وتحديدا إلى ليتوانيا، لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي، في إطار تحضيراته لخوض نهائيات النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم 2023 بكرة السلة.وسيسافر هاشم عباس مع المنتخب الوطني إلى ليتوانيا، بعد انتهاء فترة تعافيه من إصابة سابقة، علما بأنه غاب عن المعسكرات السابقة لعدم جاهزيته.وتضم بعثة المنتخب الوطني، المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة ومسؤول الإحصائيات الإسباني اغناسيوس رودريغيس والمعد البدني أحمد سمير والمعالجين حسن برهومة وسنا دي لوس أنجيليس ومدير المنتخب محمد الدباس، إلى جانب 14 لاعبا، وهم: هاشم عباس ومحمد شاهر وأحمد الدويري وزيد عباس وفريدي إبراهيم ومالك كنعان ويوسف أبو وزنة وأحمد الحموري ومحمود الهزايمة وفادي قرمش وأحمد حمارشة وأشرف الهندي وسامي بزيع وأمين أبو حواس.ويلتقي “صقور الأردن” في المعسكر القصير، مع منتخب ليتوانيا في 3 مباريات، حيث ستقام الأولى في إطار تدريبي ودون احتساب نتيجة رقمية لها، على أن يلتقي بعد ذلك في مباراتين وديتين يومي 22 و24 مع المنتخب الليتواني، صاحب الترتيب الثامن عالميا، علما أن المباراتين سيتم بثهما عبر قناة الاتحاد الليتواني على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب).وقال المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص في معرض رده على استفسارات “الغد”: “بدأنا الآن برفع المستوى الفني في خوض المباريات، لمعرفة موقعنا بين نخبة منتخبات العالم، ولن تكون نتائج المباريات مهمة لنا، بقدر أهمية الوقوف على الأخطاء ومعالجتها في الوقت المناسب وتعزيز الإيجابيات، فضلا عن إكساب اللاعبين خبرة الاحتكاك مع مستويات أعلى”.ويرى الصوص أن المعسكر الأخير للمنتخب الوطني في كندا، حقق الفائدة المرجوة من إقامته من خلال زيادة الاحتكاك وتوزيع الجهد بين اللاعبين عبر المداورة بينهم خلال عملية إشراكهم في خوض المباريات”، لافتا إلى استبعاد اللاعب جوردان دسوقي من مرحلة التحضير الحالية للمنتخب الوطني بناء على رؤية الجهاز الفني، بعد إعطائه الفرصة لتجربته والوقوف على مستواه في المعسكر الأخير، ومؤكدا أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع.وفيما يتعلق بالمجنس الجديد الذي سيعوض غياب الأميركي دار تاكر، والذي اعتذر بدوره عن عدم قدرته على التواجد في المرحلة الحالية لأسباب عائلية، أجاب: “استقرينا على لاعب بمواصفات عالية ومتعدد الأدوار ويشكل الإضافة المطلوبة لامتلاكه مهارات مثالية، من المقرر أن يتم الانتهاء من أوراقه خلال اليومين المقبلين للحاق بمعسكر ليتوانيا، ولن نفصح عن هويته في الوقت الراهن لوجود اهتمام من دول أخرى بضمه”.ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس العالم يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة المنتخب اليوناني عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الاثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة المنتخب الأميركي يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأنه سيخوض مبارياته كلها ضمن المجموعة الثالثة في صالة (مول أوف آسيا أرينا) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.