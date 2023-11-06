الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأرثوذكسي يبدأ حملة الدفاع عن لقب "سلة الناشئين" بمواجهة نجوم الجبيهة

لاعب الإنجليزية باسل خوالدة يحاول المرور أمام رقابة عدد من لاعبي الأرثوذكسي في لقاء سابق - (من المصدر)
لاعب الإنجليزية باسل خوالدة يحاول المرور أمام رقابة عدد من لاعبي الأرثوذكسي في لقاء سابق - (من المصدر)
عمان – يبدأ فريق الأرثوذكسي حملة الدفاع عن لقب دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، اليوم، حينما يستضيف نظيره فريق نجوم الجبيهة في صالته الساعة 6 مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى عن مباريات المجموعة الأولى.اضافة اعلان
ويحل الأهلي ضيفا على فريق نجوم الأرثوذكسي عند الساعة 8 مساء في صالة الأرثوذكسي أيضا عن مباريات المجموعة الثانية، فيما ستكون صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب مسرحا لمواجهتي الإنجليزية والجبيهة، عند الساعة الخامسة مساء، واتحاد عمان مع نجوم الأردن، عند الساعة 6:30 مساء، علما بأن هذه المواجهة سيتم بثها عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص.
وطبقا لنظام البطولة، وزع 20 فريقا على أربع مجموعات، بواقع مجموعتين لفرق العاصمة (12 ناد) ومثلها لفرق الشمال (8 أندية)، بحيث تلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، على أن تتأهل الفرق صاحبة الترتيب من 1-3 في كل مجموعة إلى المرحلة الثانية، بواقع 12 فريقا سيتم توزيعها على مجموعتين، وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري الكامل من مرحلتين.
ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة، حيث ستلعب الفرق الأربعة المتأهلة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين أيضا، لترتيب الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، حيث يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة في المرحلة النهائية من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
في المقابل، تنطلق منافسات الدور نصف النهائي "المرحلة الثالثة" من دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي في صالة الأمير حمزة، وذلك بعد استجابة اتحاد كرة السلة لرغبة الأندية المتأهلة بإلغاء المرحلة الترتيبية الثانية، كونها لن تؤثر على شكل المنافسة. ويقام الدور نصف النهائي بسلسلة مكونة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها ويتأهل للنهائي من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، حيث يلتقي الفحيص مع نجوم الأرثوذكسي، ونجوم الفحيص مع الأرثوذكسي. 
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