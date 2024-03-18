الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأندية.. بين غياب الخصخصة وضعف التسويق والحاجة إلى تنظيمات جديدة

جانب من تفاعل الجماهير خلال إحدى المباريات السابقة للمنتخب الوطني الأول بكرة السلة - (من المصدر)
جانب من تفاعل الجماهير خلال إحدى المباريات السابقة للمنتخب الوطني الأول بكرة السلة - (من المصدر)
عمان- يشير الموقع الرسمي لوزارة الشباب على الإنترنت، إلى وجود نحو 401 ناد في مختلف محافظات المملكة، قليل منها فاعل في عمله، فيما تقوم غالبية الأندية بالحد الأدنى من الأنشطة الرياضية والثقافية للحصول على الدعم السنوي المخصص من قبل وزارة الشباب، والذي يتفاوت في حجمه بين الأندية استنادا إلى درجات التصنيف. اضافة اعلان
ارتفاع "صيحات الأندية" المتكررة قبل وأثناء وبعد انقضاء الموسم الرياضي في كل عام، من الفقر والدين وتراجع مصادر الدخل لديها بمختلف الألعاب، لا يعفيها من تحمل مسؤولياتها الواضحة تجاه ما وصلت إليه أحوالها المالية اليوم، في ظل اعتماد غالبيتها على الدعم البسيط المقدم من وزارة الشباب أو الاتحادات الرياضية في مختلف الألعاب، إلى جانب فشلها في استثمار قدراتها التسويقية لتأمين عقود الرعاية الملائمة من القطاع الخاص، ما يفتح باب التساؤلات أمام الجدوى من وجود هذا الكم من الأندية في شتى أرجاء المملكة.
ويرى مراقبون أن تحويل الأندية الكبيرة إلى شركات يمثل حلا مثاليا للتعاطي مع مشروع الاحتراف في مختلف الرياضيات الجماعية بشكل أمثل، مستشهدين بالتصريحات الإعلامية الأخيرة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، والتي أكد فيها ضرورة تحويل الأندية إلى شركات أو إيجاد شركات رائدة لرعاية الأندية، فضلا عن الحاجة الملحة لمراجعة قوانين الأندية سعيا لتطوير الحركة الرياضية والشبابية.
وقال الخصاونة، في تصريحات إعلامية سابقة على هامش زيارته الأخيرة لـ"الغد": "الحكومة لا تستطيع تمويل الأندية بما تحتاجه ماديا، لذلك يعد النادي مسؤولا عن عملية تمويل نفسه، والأمر نفسه ينطبق على اتحاد اللعبة"، مؤكدا أن هذه الخطوة يجب أن تطبق في إطار تشريعي يوفر للنادي القدرة على ضخ أموال تسمح له بتغطية نفقاته وتحقيق الأرباح.
وتحتضن محافظة الزرقاء نحو 24 ناديا، لا يوجد فيها أي فريق ينافس اليوم بالمسابقتين الرئيسيتين للعبتين الأكثر شعبية؛ دوري المحترفين لكرة القدم والدوري الممتاز لكرة السلة، ويقتصر الدور الفاعل لغالبية هذه الأندية على رياضات كرة الطائرة للسيدات وكرة الطاولة وألعاب القوى، كما تتواجد أندية لكرة القدم في دوري الدرجتين الثانية والثالثة.
ويقول مدير مديرية شباب محافظة الزرقاء عمر العزام، في معرض رده على استفسارات "الغد": "هناك جهد مهدور في أندية الزرقاء على حساب أندية محافظة العاصمة، حيث القرب الجغرافي منها يدفع اللاعبين للهجرة إلى هذه الأندية ويحد من عملية إنتاج اللاعبين ويقلل حظوظ المنافسة"، لافتا إلى وفرة المرافق الرياضية في المحافظة لاحتضان المواهب المختلفة.
وتابع: "نبذل جهودا كبيرة في إقناع الأندية وإغرائها بدمج مجهوداتها لتقليص عددها، وحتى يكون دورها أكثر وضوحا"، لافتا إلى إعطاء المديرية مهلة للعديد من الأندية من أجل تصويب أوضاعها.  
من جانبه، يؤكد العين سليم خير رئيس نادي شباب الأردن، أن غياب الإستراتيجيات الواضحة في بعض الاتحادات الرياضية وسوء التخطيط وتغيير الأجندة واعتماد مواعيد البطولات بطريقة غير مدروسة؛ أمور تخلق حالة من التخبط وتترك انعكاسات سلبية لدى الأندية، من شأنها المساهمة في تعميق مديونيتها.
وحول معاناة الأندية من ضعف التسويق الرياضي، يؤكد خير، في حديثه لـ"الغد": "لا يوجد تسويق رياضي ناجح للأندية من دون خلق محفزات للشركات والمتمثلة في الإعفاءات الضريبية، وأعتقد أن ذلك السبب الرئيسي لضعف هذا الملف في الأندية وعلى مستوى الألعاب كافة"، متمنيا على المعنيين المسارعة إلى تعديل قانون الضريبة وتأسيس رابطة للأندية وتخصيص موازنة لها من الآن، لإنقاد الأندية من الغرق في "وحل" المزيد من الديون.
وتمنى خير على الحكومة أن تدعم الأندية بصورة حقيقية، لافتا بهذا الصدد: "الدعم الحكومي الحالي لا يتناسب مع احتياجات الأندية ومتطلبات الاحتراف، فمثلا لا يعقل أن يصل الدعم السنوي الحكومي المخصص لكل ناد في أندية الدرجة الممتازة بكرة القدم، إلى 16 ألف دينار فقط"، مشددا على أن ذلك لا يكفي لسد نصف الراتب الشهري لمحترف على سوية عالية.
ويرى مدير تطوير الأعمال والخبير التسويقي محمد الشربجي، أن الضعف التسويقي للأندية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، يعود إلى ضعف الكوادر البشرية التي تقود إدارات بعض الأندية وعدم إدراكها لمفهوم التسويق وأهميته في إنجاح المشروع الرياضي في عصر الاحتراف.
وأشار الشربجي، في حديثه لـ"الغد": "من الواضح أن هناك تهميشا أو تغييبا لأصحاب التخصص والكفاءات في إدارة ملف التسويق الرياضي بالعديد من الأندية، التي تحتاج إلى تفعيل الدور الإعلامي لها بطريقة صحيحة والإنفاق من ميزانيتها على هذا المجال، خصوصا وأنه يمثل العمود الفقري لضمان استمرارية وجود الأندية".
ويجمع المراقبون على أن "المعارك الانتخابية" أسهمت في زيادة المشكلة المالية التي تعاني منها الأندية منذ عقود كثيرة، في ظل "هرولة" البعض منها خلف تحقيق المكتسبات الفردية والشخصية، دون تغليب المصلحة العامة للنادي، كما يتسابق الإداريون على المقاعد الإدارية أكثر من بحثهم عن تأمين مصادر دخل مستدامة لأنشطة النادي، كما أن الكثير من الإداريين غير قادرين على خدمة أنديتهم؛ بل إن وجود البعض منهم يسهم في تعميق الأزمة واتساع الفجوة، في ظل استمرار الحديث عن الواقع المؤلم والصعب الذي تعانيه الأندية مع غياب رقابة الهيئات العامة.
ويبدو أن وزارة الشباب تسير في المرحلة المقبلة؛ نحو توجه "دمج الأندية" وإقصاء غير العامل منها وغير القادر على ترجمة الأهداف التي تأسس من أجلها، تفعيلا لدورها الرقابي، بانتظار سن التشريعات التي تتعلق بمراقبة الموارد المالية للأندية "الإيرادات والنفقات"، ووضع القيود المتعلقة بتحديد سقف الإنفاق لضمان التدفق النقدي الذي يغطي نفقات الأندية لتجنيب إغراقها بالمزيد من الديون.
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