السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأهلي والرياضي يواصلان المطاردة.. و3 مباريات بـ"سلة الناشئين"

لاعب الأهلي عمر عرعر يحاول المرور بالكرة أمام رقابة لاعب المقاولين محمد السليمان - (من المصدر)
لاعب الأهلي عمر عرعر يحاول المرور بالكرة أمام رقابة لاعب المقاولين محمد السليمان - (من المصدر)
عمان – تقام اليوم ثلاث مباريات في إياب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة في صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، حيث يلتقي فريقا نجوم الجبيهة ونجوم الأردن عند الساعة 5 مساء، ومواجهة المقاولون ونجوم اتحاد عمان عند الساعة 6:30 مساء، على أن يلتقي فريق نجوم الأرثوذكسي بنظيره الجبيهة عند الساعة 8 مساء.اضافة اعلان
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق اتحاد عمان على فريق نجوم الجبيهة بنتيجة (115-15)، في لقاء برز فيه لاعبه حمزة شعبان بتسجيله 23 نقطة و4 متابعات و6 تمريرات و4 ستيل بفاعلية 32، يليه زميله معتز صويص بتسجيله 23 نقطة و3 متابعات وتمريرتين و9 ستيل بفاعلية 31.
وفاز فريق الرياضي على نظيره فريق نجوم الإنجليزية بنتيجة (74-46)، في لقاء برز فيه لاعبه محمد الطراونة بتسجيله 16 نقطة و3 متابعات وتمريرة و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 21.
ويتصدر الأرثوذكسي "مؤقتا" جدول ترتيب فرق مجموعته الأولى بـ17 نقطة، يليه اتحاد عمان ثانيا بـ16 نقطة، والرياضي ثالثا بـ13 نقطة، ونجوم الإنجليزية رابعا بـ11 نقطة، فيما حل فريقا نجوم الأردن ونجوم الجبيهة في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 9 نقاط لكل فريق.
وتغلب فريق الأهلي على المقاولون بنتيجة (77-30)، في لقاء برز فيه لاعبه سند دغجوقه بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 10 نقاط و13 متابعة وتمريرتين بفاعلية 20.
وعزز الأهلي رصيده إلى النقطة 16 في المركز الثالث بين فرق مجموعته الثانية، متساويا مع نجوم الأرثوذكسي، الذي جاء ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، خلف المتصدر الإنجليزية برصيد 20 نقطة، فيما يقبع نجوم اتحاد عمان في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، ويأتي فريقا الجبيهة والمقاولون في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 10 نقاط لكل فريق. 
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