"الأوقات المبكرة".. تحد ينتظر الجماهير الأردنية في "مونديال السلة"

خالد تيسير العميري

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لعل جماهير كرة السلة الأردنية، ستعيش لحظات من الترقب والانتظار خلال متابعتها لمباريات المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، في النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم 2023 الذي تحتضنه الفلبين واليابان وأندونيسيا "استضافة مشتركة" في الفترة من 25 آب "أغسطس" إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.وسيجد كثيرون من محبي "صقور الأردن" أنفسهم في تحديات صعبة وظروف لم يعتادوا عليها كثيرا، لمتابعة مباريات المنتخب الوطني، والتي ستقام في ذروة أوقات الدوام والعمل طبقا للتوقيت المحلي، حيث يستهل المنتخب الوطني مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الاثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة منتظرة مع الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته في تمام الساعة 11:40 ظهرا.الأوقات المبكرة لمباريات المنتخب الوطني - في ظل فرق التوقيت (5 ساعات) بين الأردن والفلبين، والتي ستحتضن عاصمتها "مانيلا" مباريات "الصقور" - ستدفع الكثير من محبي "الكرة البرتقالية" للدخول في صدامات متوقعة مع جهات العمل، للحصول على إجازات ساعية للهرولة إلى أقرب "كافيه" أو "المنزل" من أجل التسمر خلف الشاشات لمتابعة مباريات المنتخب.وقد يفرض الواقع على بعض المتابعين، مشاهدة مباريات المنتخب الوطني خلف شاشات الهاتف أو حتى الاستماع للوصف الصوتي عبر الإذاعة، وربما "التسلل" إلى هواتفهم لمتابعة حسابات اتحاد كرة السلة أو "الفيبا" لمعرفة نتيجة فترات المباراة، في لحظات ستُحبس معها الأنفاس، خاصة وأن طبيعة اللعبة تقوم على الجزئيات الدقيقة ويكون التسجيل النقطي غزيرا فيها.واعتادت الجماهير على متابعة مباريات المنتخب الوطني في نوافذ التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ضمن أوقات مثالية وسهرات مسائية، لكنها ستجد نفسها خلال الأيام المقبلة أمام واقع لا يمكن تغييره، ما يفرض على وزارة الشباب بالتنسيق مع اتحاد كرة السلة، المسارعة إلى مخاطبة إدارات المدن الرياضية وأمانة عمان الكبرى، لتأمين شاشات عرض لمباريات المنتخب الوطني بكأس العالم، في الأماكن العامة والحدائق ومراكز الشباب.. وغيرها.من شاهد تحضيرات الأردنيين لمتابعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بعدما تناسى الشارع الرياضي "غصة" استمرار غياب فريق الكرة عن التواجد في المونديال والاكتفاء بالمشاهدة، مع تهافت المشجعين على حيازة القمصان والمنتجات التي تحمل شعارات فرقهم المفضلة، يدرك أن الأردن يجب أن يتحول مجددا إلى ستاد كبير، ضمن أجواء "كرنفالية".لا يتكرر هذا الحدث العالمي سوى كل أربع سنوات، ويجب استغلاله بالطريقة الأمثل وتوفير الأجواء الحماسية للجماهير، خاصة وأن مباريات المنتخب الوطني لن تكون تحت "قيود التشفير" بعدما قامت قناة الأردن الرياضية بشراء حقوق بث مباريات "الصقور" في المونديال.ويرى مراقبون، أن "المقاهي" ستسابق الوقت لاستقبال زبائنها بحلة سلوية واستقطاب زبائن جدد، فيما يأمل آخرون أن تسارع إدارات الأندية المهتمة بكرة السلة لتوفير شاشات عرض في مقراتها وصالاتها، حتى يجتمع محبو اللعبة في أجواء رياضية صحية لمتابعة المباريات وخوض النقاشات الطويلة للتغني بمهارات النجوم الحاليين والمعتزلين.