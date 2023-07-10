الإثنين 10 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"الأوقات المبكرة".. تحد ينتظر الجماهير الأردنية في "مونديال السلة"

المنتخب الوطني الأول لكرة السلة - (من المصدر)
المنتخب الوطني الأول لكرة السلة - (من المصدر)
  لعل جماهير كرة السلة الأردنية، ستعيش لحظات من الترقب والانتظار خلال متابعتها لمباريات المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، في النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم 2023 الذي تحتضنه الفلبين واليابان وأندونيسيا "استضافة مشتركة" في الفترة من 25 آب "أغسطس" إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.اضافة اعلان
وسيجد كثيرون من محبي "صقور الأردن" أنفسهم في تحديات صعبة وظروف لم يعتادوا عليها كثيرا، لمتابعة مباريات المنتخب الوطني، والتي ستقام في ذروة أوقات الدوام والعمل طبقا للتوقيت المحلي، حيث يستهل المنتخب الوطني مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الاثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة منتظرة مع الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته في تمام الساعة 11:40 ظهرا.
الأوقات المبكرة لمباريات المنتخب الوطني - في ظل فرق التوقيت (5 ساعات) بين الأردن والفلبين، والتي ستحتضن عاصمتها "مانيلا" مباريات "الصقور" - ستدفع الكثير من محبي "الكرة البرتقالية" للدخول في صدامات متوقعة مع جهات العمل، للحصول على إجازات ساعية للهرولة إلى أقرب "كافيه" أو "المنزل" من أجل التسمر خلف الشاشات لمتابعة مباريات المنتخب.
وقد يفرض الواقع على بعض المتابعين، مشاهدة مباريات المنتخب الوطني خلف شاشات الهاتف أو حتى الاستماع للوصف الصوتي عبر الإذاعة، وربما "التسلل" إلى هواتفهم لمتابعة حسابات اتحاد كرة السلة أو "الفيبا" لمعرفة نتيجة فترات المباراة، في لحظات ستُحبس معها الأنفاس، خاصة وأن طبيعة اللعبة تقوم على الجزئيات الدقيقة ويكون التسجيل النقطي غزيرا فيها.
واعتادت الجماهير على متابعة مباريات المنتخب الوطني في نوافذ التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ضمن أوقات مثالية وسهرات مسائية، لكنها ستجد نفسها خلال الأيام المقبلة أمام واقع لا يمكن تغييره، ما يفرض على وزارة الشباب بالتنسيق مع اتحاد كرة السلة، المسارعة إلى مخاطبة إدارات المدن الرياضية وأمانة عمان الكبرى، لتأمين شاشات عرض لمباريات المنتخب الوطني بكأس العالم، في الأماكن العامة والحدائق ومراكز الشباب.. وغيرها.
من شاهد تحضيرات الأردنيين لمتابعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بعدما تناسى الشارع الرياضي "غصة" استمرار غياب فريق الكرة عن التواجد في المونديال والاكتفاء بالمشاهدة، مع تهافت المشجعين على حيازة القمصان والمنتجات التي تحمل شعارات فرقهم المفضلة، يدرك أن الأردن يجب أن يتحول مجددا إلى ستاد كبير، ضمن أجواء "كرنفالية".
لا يتكرر هذا الحدث العالمي سوى كل أربع سنوات، ويجب استغلاله بالطريقة الأمثل وتوفير الأجواء الحماسية للجماهير، خاصة وأن مباريات المنتخب الوطني لن تكون تحت "قيود التشفير" بعدما قامت قناة الأردن الرياضية بشراء حقوق بث مباريات "الصقور" في المونديال.
ويرى مراقبون، أن "المقاهي" ستسابق الوقت لاستقبال زبائنها بحلة سلوية واستقطاب زبائن جدد، فيما يأمل آخرون أن تسارع إدارات الأندية المهتمة بكرة السلة لتوفير شاشات عرض في مقراتها وصالاتها، حتى يجتمع محبو اللعبة في أجواء رياضية صحية لمتابعة المباريات وخوض النقاشات الطويلة للتغني بمهارات النجوم الحاليين والمعتزلين.
المنتخب الوطني للناشئين بكرة السلة تحت 16 عاما - (تصوير: أمجد الطويل)

أداء تصاعدي ومؤشرات إيجابية للناشئين والناشئات في "السلة العربية" 26 حزيران 2023

لاعب المنتخب الوطني فيصل الشوا يتجه للتسجيل بسلة الجزائر - (تصوير: أمجد الطويل)

منتخبا الناشئين والناشئات يحتلان المركز الرابع في "السلة العربية" 25 حزيران 2023

لاعب المنتخب الوطني فادي قرمش يحاول المرور أمام متابعة من لاعبي جامعة فايتاتوس ماجنوس - (من المصدر)

"صقور الأردن" يختتم معسكر ليتوانيا ويخضع لاستراحة قصيرة 25 حزيران 2023

المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 سنة

"الناشئات" يخسر أمام مصر وينافس الجزائر على برونزية "السلة العربية" 23 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الفقيد الراحل مضر مجذوب - (من المصدر)

الوسط الرياضي ينعى "رمز السلة" مضر مجذوب

منذ1 ساعة
المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة - (تصوير: أمجد الطويل)

"سلة الناشئين" تعود للمشاركة في كأس آسيا بعد انقطاع 14 عاما

منذ1 ساعة
جانب من مباراة المنتخب الوطني مع فريق جامعة فايتاتوس ماجنوس خلال معسكر ليتوانيا - (من المصدر)

اختبار ودي لمنتخب السلة مع منتخب كندا تحت 23 تأهبا لكأس العالم

05 تموز 2023
لاعب المنتخب الوطني زيد عباس يسجل "دنك" بسلة الأرجنتين في مونديال تركيا 2010 - (أرشيفية)

مشاركة تاريخية لـ"صقور الأردن".. ولقب أميركي بعد صيام 16 عاما

04 تموز 2023
المنتخب النيوزيلندي خلال مشاركته ببطولة آسيا 2022 في أندونيسيا - (من المصدر)

منتخبا أميركا ونيوزيلندا يكشفان عن قائمتيهما لـ "مونديال السلة"

03 تموز 2023
لاعبا المنتخب الوطني أحمد الدويري وزيد عباس في مباراة سابقة بالتصفيات الآسيوية - (من المصدر)

الدويري يتقدم قائمة "الصقور" في معسكر كندا تأهبا لمونديال السلة

02 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

خطة إسرائيل للحدود مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

أوضاع الأردنيين.. الصمت أفضل!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قراءة في النمو الاقتصادي

سلامة الدرعاوي |اليوم

هل اقتربت الثورة من الجمهورية الخامسة؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

مأزق السلطة وتقويتها

سميح المعايطة |اليوم

الحزب في الأردن أسير اثنين

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات | منذ1 ساعة
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
 