الإحباط يتسلل إلى المدربين واللاعبين بعد تجميد "سلة الممتاز"

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان – يواجه العديد من لاعبي ومدربي وحكام كرة السلة الأردنية، مصيرا مجهولا، بعد إعلان اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة تجميد دوري أندية الدرجة الممتازة للرجال للموسم 2023-2024، استجابة لرغبة الأندية التي تعيش ظروفا مالية صعبة.وربما لا يوجد فريق كرة سلة محترف في العالم، تنتهي عقود جميع لاعبيه مع نهاية الموسم، بشكل يمثل تحديا لقدرات اللاعب الأردني بدنيا وفنيا، خصوصا وأن الأندية لا تريد "تكبيل" أنفسها بعقود طويلة الأجل مع اللاعبين، لتخفيض النفقات والتماشي مع واقعها المالي البائس، وهو الواقع الذي دفع القائمين على اللعبة في السابق، لابتكار نظام "الدرافت" و"القوائم المقيدة" لتحفيز الأندية على الإنفاق وخلق منافسة عادلة.ويخشى مراقبون، أن تشهد الأيام المقبلة "هجرة جماعية" للاعبين، الذي سيسارعون إلى البحث عن عقود الاحتراف الخارجية متواضعة القيمة والفائدة الفنية، لكنها بالنسبة للاعبين قد تكون مغرية قياسا بغياب العروض والعقود المحلية، فيما تواصل الأندية المحلية توجيه اللوم إلى اللاعبين ومغالاتهم، رغم أن اللاعب يبحث عن تأمين مستقبله في عصر الاحتراف، بغض النظر عن المستوى الفني.رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، أبدى أسفه إزاء اتخاذ قرار التجميد، والذي سيؤثر سلبا على اللعبة، خصوصا وأنه جاء استجابة لضغوطات الأندية، مؤكدا في حديثه لـ "الغد"، على وجود العديد من الحلول التي يقوم الاتحاد بدراستها تمهيدا لتنفيذها في الفترة المقبلة، كإلتزام أخلاقي تجاه المنظومة كاملة.من ناحيته، قال لاعب كرة السلة مصطفى منصور في حديثه لـ"الغد": "كل طموحاتنا وخططنا ذهبت أدراج الرياح بعد فترة من التدريب والتحضير وتنسيق أمور العمل للموسم الجديد، الرياضة مصدر دخل ثان بالنسبة لي، لكنها تشكل مصدر الدخل الوحيد للعديد من اللاعبين، ومن الصعب علينا كلاعبين تقبل قرار التجميد".وأضاف: "جلوس اللاعب لنحو 11 شهرا إضافيا بعيدا عن ممارسة كرة السلة باللعب أو التدريب، يفقده مهارات اللعبة ويضعف الجانب الخططي والتركيز الذهني، وقرار التجميد سيضر اللعبة واللاعبين معا، لأن الخاسر الأكبر هو كرة السلة الأردنية ولاعبوها، الذين قد يرون بقرار التجميد ضوءا أخضر لحثهم على هجر اللعبة".وتابع: "يجب أن يجلس اتحاد السلة والأندية على طاولة الحوار مع الشركات وأصحاب رؤوس الأموال، لبحث الحلول المطروحة لإنقاذ اللعبة، وأتمنى على اللاعبين أيضا أن يخففوا من مطالبهم المالية ضمن حل يكون مرضيا للطرفين وبشكل يمكن الأندية من الإيفاء بالتزاماتها تجاه فرقها".أما لاعب المنتخب الوطني أحمد عبيد، فصرح قائلا: "تلقينا خبر تجميد الدوري بصدمة بالغة، هناك لاعبون صغار ينتظرون الدوري لإثبات أنفسهم وتقديم موهبتهم، ولاعبون أصحاب خبرات لتسويق أنفسهم للاحتراف الخارجي، وقرار إلغاء الدوري للموسم الحالي يبدد طموحات اللاعبين"، مشددا على أنه ليس منطقيا ألا تقام المسابقة المحلية الأهم لبلد بحجم الأردن، الذي يعتبر منتخبه الوطني، من المنتخبات المعروفة على مستوى المنطقة.واستطرد: "هناك تأثيرات سلبية على العاملين النفسي والبدني، هذا القرار يؤثر ماديا على اللاعبين، خصوصا وأن هناك لاعبين تمثل رياضة كرة السلة مصدر دخلهم الوحيد"، لافتا إلى أن العديد من اللاعبين سيتجهون للبحث عن وظائف تضمن لهم الاستقرار وتبعدهم عن احتراف اللعبة، ومؤكدا على ثقته بأن رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان لن يترك اللاعبين يواجهون مصيرهم المجهول لوحدهم.لاعب الرياضي في الموسم الماضي يزن الطويل، أشار إلى قيامه بتحضير نفسه والإنفاق ماليا للإعداد للموسم الحالي من برنامج غذائي ولياقة بدنية وحجز صالات للتدريب، مضيفا: أن القرار أصابه والزملاء في اللعبة بالإحباط وكلفهم خسائر مادية، مؤكدا على توجهه للعمل بعيدا عن الرياضة لتأمين مصدر دخل بديل، رغم إدراكه أن ذلك قد يؤثر سلبا على مستواه، خصوصا وأن هناك التزامات يبنيها اللاعب على عائدات الاحتراف.ويرى الطويل أن الحل الأمثل للمشكلة الحالية، يتمثل في إعادة أندية الشركات والجامعات، مشيرا في هذا الصدد: "الحل الأسهل والأفضل حاليا للعبة هو إعادة أندية الشركات والجامعات، قد نفكر كلاعبين بتنظيم دوري للرجال لإبقاء اللاعبين في أجواء المنافسات، وهذا يفرض تكاليف على اللاعبين من رسوم مشاركة وحجز صالات وأجور حكام وأي مصاريف لوجستية".من جانبه، قال المدرب الوطني سامر نينو: "لا يوجد إسترتيجية واضحة، نحن المدربون أصحاب الخبرات نجلس في بيوتنا اليوم ويتجه بعضنا للتدريب في الأكاديميات والمدارس أو العمل الخاص، قرار التجميد يضر بالمنظومة كاملة، أغلب اللاعبين ليسوا مهيئين للاحتراف وبعضهم أصبح بدون مصدر دخل".وتابع: "المدربان المصري واللبناني أثبتا وجودهما في الخليج، بينما لا يحظى المدرب الأردني بالدعم الخارجي من أقرانه، وهذا يضعنا كمدربين أمام خيارات محدودة"، مشددا على أن العديد من الأندية لا تريد العمل أو الإنفاق على فرق الرجال، رافضا تحميل الاتحاد مسؤولية تقصير الأندية واتخاذ هذا القرار، ومتمنيا على القائمين الخروج بحلول لإنقاذ كرة السلة الأردنية.في السياق ذاته، أكد لاعب المنتخب الوطني أدهم الدجاني: "نحتاج للتدريب اليومي لرفع مستوانا، والانقطاع الطويل سيضر باللاعبين، نأمل أن يتم تجميع اللاعبين الشباب في نواة منتخب أولمبي، ليكون رافدا للمنتخب الأول وحتى نحافظ على جاهزيتنا".وقال: "سأتضرر ماديا من تبعات قرار التجميد، فأنا اعتمد على عائدات لعب كرة السلة من أجل دفع مصاريف الإعداد الفني والبدني الخاص بي، وكذلك مساعدة عائلتي على دفع أجزاء من قسط دراستي الجامعية".وكشف لاعب المنتخب الوطني محمود الهزايمة، أن قرار التجميد يقلل من فرصة الإحتكاك ويفقد اللاعب فرصة تطوير مستواه، لافتا: "سيتضرر اللاعبون ماديا من تبعات القرار، كرة السلة تمثل مصدر دخل للعديد من اللاعبين، وإلغاء بطولة الدوري ستدفع اللاعبين للعمل في مجالات أخرى".ويقول المدير الفني السابق لنادي الرياضي، فيصل النسور: "المدربون الذين يعتمدون على كرة السلة كمصدر رزقهم الوحيد سيتضررون بشكل كبير من هذا القرار، وهناك من لم يتأثر بالقرار من الناحية المادية، لكن الضرر الأكبر على المدربين سيكون من الناحية الفنية، حيث يحتاج المدرب لخوض المباريات للتطور وزيادة خبراته وقدراته على قراءة الملعب بشكل أفضل".وأشار: "الوضح الحالي محزن للغاية، وليس من السهل علينا تقبل فكرة عدم إقامة بطولة الدوري المحلي لبلد شارك بكأس العالم ونال مؤخرا فضية الألعاب الآسيوية، علينا الاعتراف أنه لا توجد حلول سهلة اليوم، لكن يمكن إيجاد شركات راعية وهذا يتطلب عملا كبيرا من الأندية في الإقناع لتحفيز القطاع الخاص".ووصف لاعب فريق الأرثوذكسي في الموسم الماضي عاكف الشياب، قرار التجميد بالصحيح، إذا ما اقترن بطرح حلول تضمن اتخاذ خطوات بديلة وتحافظ على حقوق اللاعبين، مشيرا: "لا نحبذ مثل هذا القرار، لكن الأندية لا تريد المشاركة ولا تمتلك الموازنة، وهذا يشكل ضررا فنيا وماديا للعديد من اللاعبين".واختتم: "نأمل أن تكون هناك حلول تتضمن تنظيم دوري جامعات أو بطولة تحت 23 عاما أو منتخب أولمبي، كما أحث زملائي اللاعبين على مواصلة التدرب وبشكل منفرد، للحفاظ على جاهزيتهم الفنية، حتى لا يكونوا ضحايا لقرار التجميد".ويرى مراقبون أن انعكاسات هذا القرار ستؤثر سلبا على منظومة الحكام أيضا، خصوصا وأن الحكم يحتاج إلى إدارة عدد كبير من المباريات لتطوير أدائه الفني والبدني، مؤكدين أن غياب المنافسات المحلية لحكام النخبة سيخفض من الطلب عليهم لإدارة البطولات الدولية والآسيوية في الدول المجاورة.