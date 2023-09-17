الإثنين 18 أيلول 2023
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الحكم القطري يتحدث لـ"الغد" عن تحضيرات تنظيم كأس العالم

الدوسري: استضافة قطر مونديال 2027 توفر دعما لكرة السلة العربية

الحكم الدولي القطري سيف الدوسري - (من المصدر)
الحكم الدولي القطري سيف الدوسري - (من المصدر)
عمان- يرى الحكم الدولي القطري سيف الدوسري، أن نجاح استضافة قطر نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2027، يعتمد على التخطيط والتنفيذ الدقيق لجميع الجوانب المتعلقة بالبطولة، مؤكدا أن تجربة "الدوحة" في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، يمكن أن توفر أساسا مهما لاستضافة "مونديال السلة".اضافة اعلان
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "الفيبا" يوم 28 نيسان (أبريل) من العام الحالي، عن منح قطر حق استضافة كأس العالم للرجال، على أن تقام جميع المباريات في العاصمة الدوحة، لتكون المرة الأولى التي يقام فيها المونديال بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويؤكد الحكم القطري سيف الدوسري (35 عاما)، في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "يعتمد نجاح استضافة حدث رياضي كبير مثل كأس العالم للرجال بكرة السلة على عوامل عدة، أبرزها البنية التحتية والمرافق والتنظيم ومشاركة المشجعين، ومن الممكن أن توفر تجربة قطر في استضافة مونديال كرة القدم، رؤى وخبرات مثالية في إدارة الأحداث الرياضية واسعة النطاق".
وأضاف: "هناك عوامل محددة يجب مراعاتها عندما يتعلق الأمر باستضافة بطولة كرة السلة، والتي تتمثل بالمرافق والخدمات اللوجستية وإجراءات الأمن والسلامة، فضلا عن الترويج والتسويق والتعاون الدولي فيما يخص لعبة كرة السلة"، لافتا إلى أن كل ذلك تقوم قطر بتوفيره على نطاق واسع.
واستطرد: "نجاح استضافة بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027 في دولة قطر يعتمد على التخطيط والإعداد والتنفيذ الدقيق لجميع الجوانب المتعلقة بالبطولة، ومن المؤكد أن تجربة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم يمكن أن توفر أساسا قيما لاستضافة كأس العالم لكرة السلة، مع النظر بعين الاعتبار للتحديات المحددة التي قد تواجه تلك اللعبة، ومعالجتها أولا بأول".
وحول انعكاسات انتخاب الشيخ القطري سعود بن علي آل ثاني لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة السلة للفترة الممتدة من 2023 وحتى 2027 خلفا للمالي هامان نيانغ، أجاب: "سيكون له انعكاسات كبيرة على كرة السلة القطرية والمنطقة العربية، وزيادة نفوذ قطر داخل المجتمع الدولي بكرة السلة، وبما يوفر دعما أكبر لتطوير كرة السلة".
وتابع: "يمكن أن تصبح قطر مضيفا أكثر جاذبية لأحداث كرة السلة الدولية، بما في ذلك البطولات القارية ونوافذ التصفيات، وبما يخلق المزيد من الفرص لعشاق كرة السلة المحليين والمنطقة العربية لمشاهدة كرة السلة عالية المستوى"، لافتا إلى أن استضافة قطر مونديال كرة السلة 2027 وتتويج الشيخ سعود رئيسا للفيبا، يعدان من الإنجازات الرياضية الضخمة لدولة قطر، وبما يسهب في اتساع رقعة شعبية اللعبة وتطويرها في دولة قطر وعموم دول الخليج والمنطقة العربية.
واستثمرت قطر بكثافة في البنية التحتية الرياضية، المتمثلة بالملاعب ومرافق كرة السلة الحديثة، وبشكل أسهم في تطوير الملاعب الرياضية ذات المستوى العالمي، للمساعدة على نمو مختلف الألعاب الرياضية، بما في ذلك كرة السلة.
ولم يخف الدوسري حقيقة أن مهنة تحكيم كرة السلة تعد صعبة للغاية، مشيرا: "إدارة مباريات كرة السلة مرهقة للغاية، ويتحمل الحكام مسؤولية اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية وبمواقف سريعة قد تكون مشحونة عاطفيا، ما يفرض علينا التعامل مع الضغوطات وزيادة الثقة بأنفسنا، التعامل مع اللاعبين والمدربين الذين قد يختلفون مع قرارات التحكيم أو يصبحون عنفوانيين يبدو أحيانا أمرا صعبا، لذلك فإن ضبط النفس والاحترام في الملعب، أمر ضروري للحكم".
وثمن الحكم الدولي، الدور الكبير الذي تبذله لجنة الحكام بالاتحاد القطري لكرة السلة، المتمثل بتوفير الموارد والدورات التدريبية والمعسكرات والتحديثات حول قواعد اللعبة والإجراءات الرسمية الخاصة بها، مضيفا: "لدينا العديد من الحكام الدوليين وحكام الطاولة المعترف بهم من قبل الاتحاد الدولي للعبة، وهنا نتحدث عن أكثر من 30 حكما مؤهلا دوليا أو محليا لإدارة مباريات كرة السلة بمختلف الأعمار السنية، ونعمل على استقطاب المزيد من العناصر القطرية الى منظومة حكامنا".
ومن الجدير ذكره، أن بدايات الدوسري كانت من خلال إدارة مباريات كرة السلة للشباب، لكونها من الألعاب الأقل حدة والتي توفر فرصة جيدة لاكتساب الخبرة وتعزيز ثقة الحكم، مرورا بإدارة ألعاب ذات مستوى أعلى، مثل دوريات المدارس الثانوية أو الكليات أو الجامعات، مما أتاح له فرصة بناء سمعة جيدة لاتخاذ قرارات عادلة ودقيقة في تحكيم كرة السلة، ليحصل بعدها على الرخصة الدولية، قبل أن يتم اختياره في قائمة حكام النخبة الآسيوية.
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