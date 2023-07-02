الإثنين 03 تموز 2023
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الدويري يتقدم قائمة "الصقور" في معسكر كندا تأهبا لمونديال السلة

لاعبا المنتخب الوطني أحمد الدويري وزيد عباس في مباراة سابقة بالتصفيات الآسيوية - (من المصدر)
لاعبا المنتخب الوطني أحمد الدويري وزيد عباس في مباراة سابقة بالتصفيات الآسيوية - (من المصدر)
 غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، فجر اليوم، إلى الجزء الشمالي من القارة الأميركية وتحديدا إلى كندا، لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 13 من الشهر الحالي، في إطار تحضيراته لخوض نهائيات النسخة التاسعة عشرة من كأس العالم 2023 في الفلبين واليابان وأندونيسيا "استضافة مشتركة"، خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.اضافة اعلان
ويقام معسكر كندا بدعم من رئيس مجلس الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين ومالك فريق تورونتو رابتورز، لاري تانينباوم، الذي حرص على توفير صالته التدريبية في كندا، ووضعها تحت خدمة "الصقور" خلال معسكره الذي سيقيمه هناك.
وتضم بعثة المنتخب الوطني كلا من: المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة ومسؤول الإحصائيات الإسباني اغناسيو ومدرب اللياقة أحمد سمير والمعالج حسن برهومة ومدير المنتخب محمد الدباس، إلى جانب 13 لاعبا، وهم: أحمد الدويري وزيد عباس وأحمد حمارشة ومحمد شاهر ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان وسامي بزيع وأشرف الهندي وفادي قرمش ومحمود الهزايمة وأحمد الحموري وفريدي إبراهيم وأمين أبو حواس. 
ويتخلل معسكر المنتخب الوطني في كندا، خوض أربع مباريات ودية، مع فريق جامعة تورنتو يوم 6 تموز (يوليو) الحالي، ثم يلتقي المنتخب الكندي تحت 23 عاما يوم 8 منه، ثم يلعب مع فريق منتخبات الدوري الإفريقي باليوم التالي، قبل أن يختتم مبارياته الودية بمواجهة فريق دوري النخبة الكندي (نياغارا – أسود النهر) في العاشر من الشهر الحالي، فيما لم تتضح بعد مدى إمكانية خوض مواجهة ودية مع فريق المحترفين الأجانب في دوري النخبة، وفقا لما كان مقررا بخطة الإعداد.
وقال المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص في معرض رده على استفسارات "الغد": "تسير خطة التحضير في الطريق الذي وضعناه لتحسين القوة البدنية ورفع نسب التصويب وتحسين الجوانب المهارية، سترتفع وتيرة التحضيرات في الفترة المقبلة، وسنخوض مباريات أكثر صعوبة، وسنصل إلى المونديال بمستوى تحضير يمكننا من الظهور بصورة لائقة". 
وتابع: "توالي خوض المباريات سيرفع من ثقتنا ويعطينا رؤية صحيحة للوقوف على الأخطاء ومعالجتها وتعزيز الإيجابيات والبناء عليها، لن تكون هناك مباريات سهلة في المونديال، وعلينا أن نتحضر بشكل مثالي".
ويغيب اللاعب هاشم عباس عن معسكر كندا، بسبب خضوعه للعلاج الفيزيائي ووصوله إلى مراحل متقدمة في عملية الإستشفاء من الإصابة التي تعرض لها مسبقا في الكاحل، ويتوقع أن يكون لائقا للانتظام في تدريبات "الصقور" بدءا من معسكر ليتوانيا، الذي يقام في الفترة من 19 إلى 25 تموز (يوليو) الحالي.
وخرج اللاعب الشاب أسامة شاهر من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في الكاحل خلال المعسكر التدريبي الأول الذي أقامه المنتخب في اليونان، حيث يحتاج إلى نحو شهرين من أجل التعافي، على أن يبقى ضمن اهتمامات الصوص وجهازه المعاون لاحقا.
وفيما يتعلق بملف اللاعب المجنس، فقد استقر الجهاز الفني على 3 لاعبين في مختلف مراكز اللعب، ويتوقع أن يتم التحاق أحدهم في معسكر كندا للوقوف على مستواه ضمن "الخطة البديلة" تجنبا لحدوث أي مفاجآت، في الوقت الذي ما يزال فيه خيار الأميركي دار تاكر مطروحا بقوة لتمثيل "الصقور" في بطولة كأس العالم، ويتوقع أن يلتحق في تدريبات المنتخب الوطني بدءا من المعسكر المقبل في ليتوانيا.
وأسفرت قرعة المونديال عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، حيث سيستهل "الصقور" مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأن المنتخب الوطني سيخوض مبارياته كافة في صالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا. 
وكان المنتخب الوطني، بدأ رحلة التحضير لكأس العالم بإقامة معسكر قصير في في منطقة "إيوري تانيا" باليونان، تخلله خوض مباراة ودية مع المنتخب اليوناني للشباب تحت 20 عاما، وخسرها بنتيجة (58-62) آنذاك. ثم خاض المنتخب الوطني ثلاث مباريات في معسكره الثاني الذي أقامه بدولة ليتوانيا، محققا الفوز في مبارياته كافة، والتي جاءت أمام منتخب ليتوانيا للشباب (64-60) وفريق جامعة فايتاتوس ماجنوس (80-74) و(114-99).
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