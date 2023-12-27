"السلة" في 2023.. فضية تاريخية في الأسياد ومشاركة مونديالية مخيبة

خالد تيسير العميري

عمان – مع بدء العد التنازلي لقلب أوراق العام الحالي، نستذكر ما شهدته الملاعب المحلية والعربية والآسيوية وحتى العالمية من مشاركات ودية ورسمية للمنتخبات والأندية الأردنية بكرة السلة، فكان الإنجاز متباينا، وسط تطلعات بأن يشهد العام المقبل مزيدا من التألق والنجاحات، لتعويض عدم إقامة بطولة دوري لأندية الدرجة الممتازة للموسم الحالي.

ونجح المنتخب الوطني الأول لكرة السلة في تعويض إخفاق حلوله بالمركز 32 والأخير في النسخة التاسعة عشرة من نهائيات كأس العالم 2023 لكرة السلة، بخسارته أمام اليونان (71-92) ونيوزيلندا (87-95) والولايات المتحدة (62-110) في مرحلة المجموعات، ثم أمام مصر (69-85) والمكسيك (80-93) بالدور الترتيبي، بعدما عاد من الصين متقلدا الميدالية الفضية في مشاركته التاريخية الخامسة بالنسخة 19 من دورة الألعاب الآسيوية، كأول ميدالية يحققها الأردن برياضة جماعية في تاريخ مشاركاته بالألعاب الآسيوية.

وتغلب "صقور الأردن" في طريقهم نحو التتويج باللقب الخامس "رقم قياسي" في تاريخ مشاركاتهم ببطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية الودية - والتي أقيمت على هامش رحلة التحضير لكأس العالم - على منتخبات البرتغال (69-61) وأنغولا (70-56) والمكسيك (86-72)، ما دفع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على مشاركة "الصقور" فرحة إحراز لقب النسخة الحادية عشرة من البطولة التي تحمل إسم قائد البلاد، ومؤكدا في كلماته للاعبين على هامش حفل التتويج، الذي أصر على مغادرته قبل أن يبدأ لإتاحة فرصة الاحتفال للاعبين مع الجماهير: "فخورون بكم جميعا، وارفعوا اسم الأردن عاليا"، كما كان قرار استقطاب الأميركي رونداي جيفرسون مجنسا جديدا للمنتخب الوطني، علامة فارقة في مسيرة "الصقور"، نظير المستوى الإحترافي الذي يتمتع به.

وكان العام الحالي، الأخير لقائد المنتخب الوطني زيد عباس، الذي أعلن اعتزاله بشكل نهائي على هامش بطولة كأس الملك، ليسارع اتحاد كرة السلة إلى تكريمه بتعليق قميصه الذي يحمل الرقم 15 في صالة الأمير حمزة، تقديرا لمسيرة اللاعب وخدمته لكرة السلة الأردنية على مدار سنوات مضت، في لمسة وفاء وتقدير وجدت حفاوة كبيرة لأحد رموز اللعبة.

ويحافظ المنتخب الوطني على موقعه في التصنيف العالمي للرجال، بحلوله في المركز 32 عالميا والسابع آسيويا والثاني عربيا برصيد 374.6 نقطة.

ولدى السيدات، حل المنتخب الوطني رابعا في نهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا، التي اختتمت مؤخرا في العاصمة التايلندية بانكوك، عقب خسارته أمام تايلند (52-66)، ليفقد فرصة المنافسة على البطاقة التأهيلية للمستوى الأول، حيث كان المنتخب الوطني بقيادة الإسباني فرانشيسكو ألفاريز – الذي تم الاستغناء عنه لاحقا – قد تأهل للدور قبل النهائي من البطولة الآسيوية، بعد تصدره لمجموعته الثانية بـ "العلامة الكاملة" بفوزه على منتخبات، تايلند (74-71) وسريلانكا (82-41) وكازاخستان (74-65)، قبل أن يخسر من إيران في الدور نصف النهائي (54-72).

ويتبوأ المنتخب الوطني للسيدات المركز 59 عالميا و11 آسيويا والثاني عربيا برصيد 120.3 نقطة، وفقا للتصنيف الأخير الصادر في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي.

وشهد العام 2023، عودة منتخبات الفئات العمرية إلى واجهة المشاركات الخارجية، حيث حل المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة في المركز الثامن بالنسخة السابعة من بطولة كأس آسيا، وتباينت نتائجه في البطولة الآسيوية بالدوحة، بعدما فاز على البحرين (85-44) وكوريا الجنوبية (62-59) وخسر من نيوزيلندا (45-119) في دور المجموعات، ثم تغلب على ماليزيا في الملحق التأهيلي للدور ربع النهائي (70-64)، قبل أن يخسر من أستراليا (50-117) في الدور ربع النهائي، ثم من اليابان (58-72) في دور تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، قبل أن يخسر أمام المنتخب القطري بنتيجة (75-97) في دور تحديد المركزين السابع والثامن.

وحل "صقور الناشئين" رابعا في البطولة العربية، التي استضافها الأردن خلال العام الحالي، حيث جاء المنتخب الوطني للناشئين في المركز الثالث بالدور التمهيدي بجمعه 4 نقاط من خسارتين أمام مصر (45-108) وتونس (59-66) وفوز على الجزائر (72-70)، ليلتقي مجددا مع تونس في الدور نصف النهائي ويخسر بنتيجة (68-72)، قبل أن يخسر أيضا أمام الجزائر في لقاء تحديد المركز الثالث (41-80)، علما أن المنتخب الوطني للناشئين عاد إلى الواجهة الدولية في التصنيف العالمي بعد غياب طويل، بحلوله في المركز 51 عالميا و10 آسيويا والخامس عربيا برصيد 262.5 نقطة.

ولم يكن العام الحالي مثاليا للناشئات على صعيد النتائج المتحققة، فلم يقدم المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 عاما ما يشفع له خلال مشاركته بنهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا، بعدما تلقى أربع خسائر متتالية مع منتخبات، إيران (41-68)، وكازاخستان (56-77)، ولبنان (56-60)، وأندونيسيا (34-70)، وضعته في المركز الثامن والأخير على سلم ترتيب منتخبات القارة. كما حل المنتخب الوطني للناشئات تحت 18 سنة في المركز السادس بالمستوى الثاني من بطولة كأس آسيا لكرة السلة التي أقيمت في الهند.

وتباينت الآراء حول المكتسبات المتحققة من مشاركة المنتخب الوطني للناشئات في البطولة العربية لكرة السلة تحت 16 عاما، فالمركز الرابع كان منطقيا ومتوقعا للناشئات نتيجة اتساع حجم الفوارق الفنية والبدنية بين فرق غرب آسيا وشمال القارة الأفريقية، ليحتل "صقور الناشئات" المركز الرابع في الدور التمهيدي بجمعه 3 نقاط من ثلاث خسائر أمام الجزائر (65-78) ومصر (39-101) وتونس (50-65)، ولتلتقي الناشئات مجددا مع مصر في الدور قبل النهائي ويخسرن (45-81)، ثم خسرن أمام الجزائر في لقاء تحديد المركز الثالث (50-66).

وفي ثلاثيات كرة السلة، حقق المنتخب الوطني 3 في 3 للسيدات، الميدالية البرونزية في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية (الجزائر 2023)، كما سطع نجم المنتخب الوطني للسيدات في سماء العاصمة القطرية الدوحة بإحرازهن لقب النسخة الثالثة من البطولة العربية لثلاثيات كرة السلة، في إنجاز جديد يسجل لكرة السلة الأردنية، فيما اكتفى منتخب الرجال بإحراز المركز الرابع.

ويعد هذا اللقب العربي الأول في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني للسيدات في ثلاثيات كرة السلة على مستوى الساحة الخارجية، ما يمهد الطريق نحو توسيع دائرة المشاركات في بطولتي آسيا والعالم، وتحقيق نتائج إيجابية تترجم مدى تطور واهتمام أسرة اللعبة بالقاعدة النسوية، فيما كان مشوار المنتخب الوطني تحت 23 عاما يتوقف عند حاجز الدور التأهيلي المؤهل لربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية.

ورعى سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، حفل تكريم المنتخبات الوطنية لكرة السلة والذي أقامه اتحاد اللعبة بحضور الأميرة آية بنت فيصل عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، ووزير الشباب محمد سلامة فارس النابلسي ود. ساري حمدان نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية ورنا نظمي السعيد الأمين العام للجنة الأولمبية، حيث كان الحفل شاهدا على تكريم المنتخبات الوطنية نظير الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة، وتكريم الشركاء والجهات الداعمة للاتحاد الأردني لكرة السلة وإطلاق أغنية خاصة بالمنتخبات الوطنية.

محليا، توج فريق النادي الأرثوذكسي بلقب النسخة 17 من بطولة كأس الأردن CFI عقب فوزه على الرياضي (89-80)، لتتساوى كفة الفريقين في عدد مرات التتويج باللقب، بواقع 3 ألقاب لكل فريق، فيما يحمل فريق فاست لينك "زين" الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بواقع 5 ألقاب، يليه النادي الأهلي بـ 4 ألقاب، كما ودع الأرثوذكسي بطولة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة "وصل"، بخسارته أمام منافسه فريق الرياضي بيروت اللبناني (2-1) في سلسلة التصفيات المؤهلة للدور نصف النهائي.

وأحرز الأهلي لقب دوري CFI الممتاز لكرة السلة للمرة 25 في تاريخه، بفوزه على الأرثوذكسي في سلسلة النهائي (3-2)، فيما كان الفريق يعتذر عن عدم مشاركته ببطولة دوري سوبر غرب آسيا لأسباب مالية، أعقبها استقالة مدربه معتصم سلامة، ثم تنحي رئيس النادي عمر شقم عن منصبه.

وفي بطولة الفئات العمرية، حافظ فريق الفحيص على لقبه بطلا لدوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة للموسم الثاني تواليا، بعدما حسم سلسلة النهائي أمام الأرثوذكسي (3-0) والذي حل وصيفا، فيما كان فريق نجوم الفحيص يظفر بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية" بحسمه سلسلة تحديد المراكز (2-0) أمام فريق نجوم الأرثوذكسي.

كما أسدل الستار على منافسات دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بتتويج فريق اتحاد عمان باللقب للموسم 2023 على حساب "بطل الموسم الماضي" فريق الإنجليزية، بعدما حسم سلسلة الدور النهائي بنتيجة (2-0)، فيما ظفر "ممثل الشمال"، فريق شباب بشرى بالميدالية البرونزية بعد حلوله ثالثا بفوزه على فريق الأرثوذكسي بنتيجة (2-0) في سلسلة تحديد المركز الثالث.

ووسط تطلعات بعام جديد مليء بالاستحقاقات المرتقبة للأندية والمنتخبات، أبرزها انطلاقة مشوار المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا 2025 وتوجهات بتنظيم بطولة للشباب تحت 23 عاما ومشاركة الفحيص ببطولة الشارقة لأندية السيدات، لم تقدم بعض فرق الدرجة الممتازة حتى الآن ما يشير إلى رغبتها في تحقيق منافسة مثالية وخدمة مسيرة اللعبة، فكان قرار التجميد المؤقت والإنسحاب الحل الأسهل لها، والأكبر ضررا على مستقبل اللعبة، مع غياب الحلول المستدامة حتى يومنا الحالي.

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الأمير فيصل يتوسط أعضاء المنتخبات الوطنية لكرة السلة والداعمين على هامش حفل التكريم - (من المصدر)





من تتويج فريق النادي الأهلي بلقب دوري CFI الممتاز لكرة السلة - (من المصدر)