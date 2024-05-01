الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"السلة" يحدد موعد انطلاقة بطولة الأردن ويسمي الفرق المشاركة

بوستر دوري اللعيبة لكرة السلة (من المصدر)
بوستر دوري اللعيبة لكرة السلة (من المصدر)
عمان - أعلن اتحاد كرة السلة، بشكل رسمي، انطلاق بطولة الأردن للرجال يوم الخميس 9 أيار (مايو) الحالي، وذلك بمشاركة 7 فرق إلى جانب المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما.اضافة اعلان
وكان من المقرر، أن تنطلق البطولة - التي تحمل مسمى "دوري اللعيبة" بعد اعتذار الأندية المحلية عن عدم المشاركة في الموسم الحالي، من الدوري الممتاز بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها- يوم أمس، قبل أن يتم تأجيلها لمدة أسبوع لأسباب لوجستية.
وتحظى بطولة الأردن بمشاركة ثمانية فرق؛ 5 منها من العاصمة عمان بقيادة المدربين؛ عبدالله أبو قورة ويوسف أبو بكر وزيد ساحوري ومحمد حمدان وسامر نينو، وفريقا من محافظة إربد بقيادة د.إبراهيم العصعوص، وفريقا من محافظة العقبة بقيادة المدرب فؤاد الغزاوي، إلى جانب المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بقيادة المدرب هيثم طليب، والذي يتحضر للمشاركة ببطولة آسيا، التي تستضيفها المملكة بالفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث من المتوقع أن يلتحق المدير الفني للمنتخب وسام الصوص بالفريق مطلع حزيران (يونيو) المقبل، لبدء مرحلة الإعداد الحقيقي للحدث القاري.
وكشف اتحاد كرة السلة عن أسماء الفرق التي ستخوض بطولة الأردن، وهي: آيلة ، جراسا ، بيلا ، بترا ، فيلادلفيا، أربيلا، رم، إضافة إلى صقور الناشئين، حيث استلهم اتحاد اللعبة في اختياره أسماء الفرق، المناطق والمواقع والمدن القديمة، كنوع من الترويج السياحي للأردن.
وينتظر أن يصدر جدول مباريات بطولة الدوري مع بداية الأسبوع المقبل، والذي سيقام طبقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين لترتيب مراكز الفرق، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى المرحلة الثانية، ليخوضوا فيما بينهم دوري مصغر، يتم خلاله تحديد طرفي الدورين النهائي والمركز الثالث، والذي يلعب وفقا لنظام السلسلة.
وستتولى قناة الأردن الرياضية مهمة البث التلفزيوني للبطولة، التي ستلعب منافساتها في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، فيما لم يتضح بعد مدى إمكانية تخصيص جوائز مالية محفزة للفرق صاحبة المراكز الأولى مع ختام فعاليات البطولة.
وحسم المديرون الفنيون للفرق المشاركة في البطولة المحلية، ملف اللاعب الأجنبي لفرقهم، بانضمام اللاعبين الأميركيين هنتر ستريت وديفين جلمور وبيرون ماكسويل وإيمانويل إج بوتا "بودا"، وديمونتا هاريس وجريجوريشون ماغي وباتريك بورنيت، إلى جانب البوسني جوسيب ميكوليك.
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