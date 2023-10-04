الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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"صقور الأردن" يقصي الصين تايبيه ويلاقي الفلبين في النهائي

"السلة" يحصد ميدالية تاريخية للأردن في الأسياد

لاعب المنتخب الوطني فريدي إبراهيم يحاول التسجيل أمام متابعة مزدوجة من لاعبي الصين تايبيه - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني فريدي إبراهيم يحاول التسجيل أمام متابعة مزدوجة من لاعبي الصين تايبيه - (من المصدر)
عمان – حجز المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مقعده في الدور النهائي لدورة الألعاب الآسيوية، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه على منتخب الصين تايبيه “تايوان” بنتيجة 90-71 (النصف الأول 45-35)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الألعاب الرياضية في مركز هانغتشو الأولمبي بالصين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.اضافة اعلان
وسيلتقي المنتخب الوطني مع المنتخب الفلبيني عند الساعة الثالثة من مساء يوم غد الجمعة، بحثا عن التتويج بالميدالية الذهبية، حيث تأهلت الفلبين للمشهد النهائي بفوزها على مستضيفة البطولة الصين (77-76)، والأخيرة ستنافس الصين تايبيه على الميدالية البرونزية.
وبات “صقور الأردن” أول فريق محلي في رياضة جماعية يضمن تحقيق ميدالية ملونة (ذهبية أو فضية) للأردن، بعدما اكتفى في مشاركته السابقة بإحراز المركز الرابع في نسختي العامين 1986 بكوريا الجنوبية و2006 بقطر، والمركز السابع بنسخة العام 2010 في الصين، والمركز التاسع بنسخة العام 2014 في كوريا الجنوبية.
الأردن 90 الصين تايبيه 71
لم يجر المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص تعديلات على تشكيلته المعتادة، ليبدأ اللقاء بالخماسي الأساسي المكون من اللاعبين، فريدي إبراهيم وسامي بزيع والمجنسين جون بوهانون ورونديه جيفرسون وأحمد الدويري، فيما بدأ المدير الفني لمنتخب الصين تايبيه سانغ ماو سين اللقاء معتمدا على خبرات الخماسي، تينغ لين وتشينغ لي وتشين تسينغ والمجنسين محمد البشير وويليام أرتينو.
ورد المنتخب الوطني على ثلاثية تينغ لين في مستهل الفترة الأولى، بسلتين دقيقتين لبزيع وبوهانون من نفس المسافة مع سلة للدويري وثلاث نقاط من خط الرميات الحرة، ثم عاد تينغ لين ليسجل ثلاثيتين وواحدة للبشير (11-11)، ومع تبادل لاعبي الفريقين عملية التسجيل، حسم “صقور الأردن” الفترة الأولى على ايقاع سلة للمجنس جيفرسون من اختراق هجومي (19-16).
وعاد تينغ ليفتتح التسجيل للصين تايبيه في الفترة الثانية بسلة من المسافة البعيدة، ليرد جيفرسون بسلتين من اختراقين هجوميين مع ثلاثية دقيقة للهندي (26-21)، أجبرت مدرب الصين تايبيه سانغ ماو على طلب وقت مستقطع لإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع فيريدي وجيفرسون والدويري من مواصلة عنفوانهم في التسجيل، لينهي المنتخب الوطني النصف الأول متقدما (45-35) بعدما حسم الفترة الثانية (26-19).
وكشر المنتخب الوطني عن أنيابه الهجومية في الفترة الثالثة، التي تميز أداؤه فيها بالدفاع الشرس والقوة الهجومية، فسجل الدويري وفريدي وبزيع وبوهانون من المحاور كافة، ليعزز “صقور الأردن” تقدمهم في النتيجة الإجمالية بفارق 22 نقطة (69-47) بعدما حسموا الفترة الثالثة (24-12).
ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الرابعة، التي عمد خلالها مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص على المداورة بين اللاعبين وإراحة الأساسيين مع ارتفاع الفارق النقطي، فيما لم تنجح محاولات الصين تايبيه بالعودة للنتيجة في الفترة الأخيرة التي حسمها (24-21)، ليخسر في النتيجة النهائية للمباراة بفارق 19 نقطة (71-90).
وبرز الأميركي رونديه جيفرسون في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 20 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات بفاعلية 27، يليه جون بوهانون بـ”الدبل دبل” مع تسجيله 15 نقطة و15 متابعة و3 تمريرات بفاعلية 20، ثم أحمد الدويري بتسجيله 19 نقطة مع 10 متابعات “الدبل دبل” وتمريرتين بفاعلية 28، وفريدي إبراهيم بتسجيله 14 نقطة مع متابعة و6 تمريرات حاسمة بفاعلية 23.
وبلغة الأرقام، بلغت نسبة نجاح التسجيل العام للمنتخب الوطني 51 % (33 من 65) مقابل 36 % للصين تايبيه (26 من 73)، و55 % من داخل القوس (24 من 44) مقابل
37 % للصين تايبيه (14 من 38)، و43 % من خارج القوس (9 من 21) مقابل 34 % (12 من 35)، 
و75 % من خط الرميات الحرة (15 من 20) مقابل 78 % للصين تايبيه (7 من 9)، وقام المنتخب الوطني بإجمالي 51 متابعة ناجحة (39 دفاعية و12 هجومية) مقابل 33 متابعة للصين تايبيه (25 دفاعية و8 هجومية).
وسجل “صقور الأردن” 16 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 10 نقاط للصين تايبيه، و10 نقاط مقابل 5 نقاط من الفرصة الثانية، و15 نقطة مقابل 14 نقطة من الفاست بريك، فيما ظهرت فاعلية دكة بدلاء الصين تايبيه بإضافتها 35 نقطة مقابل 10 نقاط جاءت من “بنش” المنتخب الوطني.
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