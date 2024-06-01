"السلة" يرسم خريطة الطريق أمام الأندية للمشاركة في "الممتاز" ويستحدث بطولة سن 20

خالد تيسير العميري

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عمان – رسم اتحاد كرة السلة، خريطة الطريق أمام الأندية الراغبة في المشاركة ببطولة الدوري الممتاز للموسم 2024، والتي تقام بالفترة من 12 كانون الأول (ديسمبر) إلى 30 أيار (مايو) المقبلين بمشاركة 8 فرق.وكشف "السلة" عن استحداث بطولة الرجال تحت 20 عاما، سعيا لتوسيع قاعدة الممارسين ولتشكيل نواة للفرق المنافسة تمهيدا لخوض البطولة التأهيلية، التي ستكون المشاركة فيها إلزامية لأندية الدرجة الممتازة (الأهلي والأرثوذكسي والجبيهة والرياضي وكفريوبا)، مع احتفاظها بمقاعدها - إلى جانب تأهيل فرق جديدة من البطولة المستحدثة (كأس الأردن التأهيلية)، والتي يقام بالفترة من 15 أيلول (سبتمبر) إلى 30 تشرين الأول "أكتوبر" المقبلين.ووفقا لأجندة نشاطات اتحاد اللعبة، تبدأ فترة قيد وتسجيل اللاعبين واللاعبات لبطولة تحت 20 عاما في 15 حزيران (يونيو) الحالي، بحد أدنى 7 لاعبين للفريق المشارك، على أن يغلق الباب في الأول من تموز (يوليو) المقبل، حيث تقام بطولة الرجال بالفترة من 1 آب (أغسطس) إلى 1 أيلول (سبتمبر) المقبلين، فيما تقام بطولة السيدات بالفترة من 1 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبلين.ويحرر لاعبو الفريق الذي يشارك في بطولة الرجال تحت 20 عاما ويتخلف عن المشاركة في الدورين التأهيلي والممتاز، وكذلك الحال للفريق الذي يشارك بالبطولة التأهيلية ويفشل بحجز مقعده في الدوري الممتاز، مع تأكيد عدم مشاركة لاعبي المنتخب الوطني تحت 18 عاما في هذه البطولة، ضمن قائمة اللاعبين التي سيصدرها الاتحاد الأردني لكرة السلة، في ظل تحضير المنتخب للمشاركة ببطولة كأس آسيا للناشئين تحت 18 عاما، والتي تستضيفها المملكة في الفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل.وأضيفت البطولة التأهيلية ضمن التعليمات العامة لمسابقات الاتحاد، لتحديد شروط الانضمام المباشر إلى منافسات دوري أندية الدرجة الممتازة، لرفع المستوى الفني للاعبين وتوسيع قاعدة الفرق المشاركة، حيث يحق للأندية التي تمتلك فئتين عمريتين المشاركة في البطولة التأهيلية، علما بأن فترة قيد وتسجيل اللاعبين للبطولة التأهيلية تبدأ في 15 حزيران (يونيو) الحالي، وتغلق قبل يوم من انطلاقة البطولة، والتي تقام بالفترة من 15 أيلول (سبتمبر) إلى 30 تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين.وتبدأ فترة قيد وتسجيل اللاعبين واللاعبات لبطولة الدرجة الممتازة للرجال والسيدات إلكترونيا، اعتبارا من 15 حزيران (يونيو) الحالي، فيما يغلق باب القيد قبل 24 ساعة من موعد انطلاقة البطولتين. ويسمح بقيد وتسجيل 3 لاعبين (واحد من فئة تحت 16 واثنين من فئة تحت 18 عاما)، ضمن الفريق الأول للنادي، وذلك في حال عدم اعتماد هاتين الفئتين العمريتين ضمن قيود النادي لدى الاتحاد، وفي حال عدم وجود فئة تحت 16 عاما، يسمح للنادي بقيد 3 لاعبين من فئة تحت 18 عاما، شريطة ألا يقل عدد لاعبي الفريق الأول عن 8 لاعبين ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما.خطوات إجرائيةولا يسمح للاعب من فئة تحت 14 عاما، باللعب مع الفريق الأول النادي، فيما تكون مشاركة لاعب فئة تحت 16 عاما مرهونة بإصدار قرار استثنائي من مجلس إدارة الاتحاد، إذا كان ذلك اللاعب من نجوم المنتخب الوطني أو من الموهوبين، كما شدد "السلة"، على أنه لا يتم اعتماد الكشف الإفرادي للاعب الذي يتجاوز الـ18 عاما، إلا بحضوره للتوقيع شخصيا أمام مدير الاتحاد أو ممثل الاتحاد بالنسبة للأندية المتواجدة خارج العاصمة، كما لا يسمح بقيد أي لاعب يتم الاستغناء عنه من قبل ناديه في سجلات ناد آخر مع بدء البطولة، ولا يسمح للاعب بتمثيل ناديين مختلفين في الموسم نفسه.وفي مسابقات الفئات العمرية التي تبدأ بإقامة بطولة دوري الناشئين تحت 16 عاما، بالفترة من 1 آب (أغسطس) إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، يسمح لكل ناد بإشراك عدد من لاعبي الفئة الأدنى مع الفئة الأعلى، حيث يسمح بإشراك 3 لاعبين من فئتي تحت 18 و20 عاما مع الفريق الأول، باستثناء اللاعب الأجنبي، كما يسمح بمشاركة لاعب واحد من فئة تحت 16 عاما ضمن الشروط السابقة.ويسمح بمشاركة 3 لاعبين من فئة تحت 14 عاما مع الفئة الأعلى تحت 16 عاما، و4 لاعبين من الفئة الأدنى 16 عاما مع الفئة الأعلى 18 عاما، كما يسمح بالاستعانة بلاعب أجنبي من الفئة الأدنى مع الفئة الأعلى، حال عدم تسجيل أي لاعب أجنبي بالفئة الأعلى، ويجب أن لا تقل مدة إقامة الأجنبي المقيم في الأردن عن عام، مع حصوله على شهادة استغناء من الاتحاد الذي يتبع له حال تمثيله منتخب بلاده.الإطار القانونيوكشف اتحاد السلة عن الإطار القانوني للاعب مع بلوغه سن الـ18، حيث يحق للاعب عند بلوغه 18 عاما، الارتباط مع ناديه بعلاقة تعاقدية حال رغبته، كما يحق لكل ناد مشارك بفئة تحت 18 عاما الاحتفاظ بلاعبيه كافة للمشاركة في دوري تحت 20 عاما، شريطة استيفائه شروط التعاقد مع اللاعبين والتي تتضمن صرف مكافأة مالية شهرية بقيمة 300 دينار كحد أدنى للاعب المنتخب الوطني، وفق القائمة التي ستحدد لاحقا، و150 دينارا كحد أدنى لباقي اللاعبين.وفي حال عدم وجود فئة تحت 20 عاما، يحق للنادي الاحتفاظ بـ3 لاعبين كحد أقصى من الفئة الأدنى، بعقد لا تزيد مدته على موسمين متتاليين، على أن يتم فك ارتباط باقي اللاعبين الذين تجاوزا سن الـ18 والسماح لهم بالانتقال واللعب مع أندية أخرى، شريطة وجود عقد جديد بين الطرفين، فيما يتحمل النادي غرامة مالية مقادرها ألفي دينار عن كل لاعب تم الاحتفاظ به حال الانسحاب من بطولة الرجال.التعويض الماليويلتزم اللاعبون ممن تجاوز سنهم الـ18 عاما، ووقع عليهم اختيار النادي، باللعب معه لمدة موسمين متتالين كحد أعلى، ومن يرغب بتمثيل فريق آخر يحق له ذلك، شريطة موافقة ناديه وحصوله على التعويض المالي، والذي يكون بالحد الأدنى 15 ألف دينار للاعب الارتكاز الذي يتجاوز طوله المترين و12 ألفا لما دون، و7 آلاف دينار لمركزي صانع الألعاب والشوتينغ غادر و5 آلاف دينار للفئة تحت 18 عاما وألفان لباقي المراكز، بحيث تكون حصة النادي 70 بالمائة مقابل 29 بالمائة للاعب و1 بالمائة تودع في صندوق اتحاد كرة السلة.أجندة مزدحمةيشهد العام الحالي، العديد من البطولات على أجندة اتحاد كرة السلة، والتي تستكمل الشهر الحالي بانطلاقة بطولة "الميني باسكت"، فيما تقام بطولة الرجال تحت 20 عاما بالفترة من 1 آب (أغسطس) إلى 1 أيلول (سبتمبر) المقبلين، وتلعب بطولة السيدات تحت 20 عاما، بالفترة من 1 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، مع تأكيد إلغاء بطولة دوري الناشئات تحت 18 عاما، ودمجها مع الدوري المستحدث.ويقام كأس الأردن التأهيلي بالفترة من 15 أيلول (سبتمبر) إلى 30 تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين، ويقام الدوري الممتاز بالفترة من 12 كانون الأول (ديسمبر) إلى 30 أيار (مايو) المقبلين، فيما تبدأ بطولة دوري السيدات في 12 كانون الأول (ديسمبر) وتستمر حتى 12 شباط (فبراير) المقبلين.وتنطلق بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة، بالفترة من 1 آب (أغسطس) إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، وتبدأ بطولة الناشئات للفئة ذاتها، في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وتستمر حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتقام بطولة الناشئين تحت 14 عاما، بالفترة من 1 أيلول (سبتمبر) إلى 31 كانون الثاني (يناير) المقبلين، فيما تقام بطولة الناشئات بالفترة من 1 تشرين الأول (أكتوبر) إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبلين.