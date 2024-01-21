"السلة" يناقش تفاصيل البطولة المستحدثة مع ممثلي الأندية والجامعات

خالد العميري

تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

"السلة" يلتقي ممثلي الأندية والجامعات

علمت "الغد" من مصادر مطلعة، أن اجتماعا عقد أول من أمس في مقر اتحاد كرة السلة بحضور أمين السر العام م.نبيل أبو عطا ومدير الاتحاد تيسير سعادة وعدد من أعضاء الاتحاد، بهدف مناقشة تفاصيل البطولة المستحدثة للرجال، والتي ستقام بمشاركة فرق الأندية والجامعات، وذلك لتعويض اللاعبين عن التداعيات التي أصابتهم نتيجة تجميد بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وشهد "الاجتماع المغلق"، حضور ممثلين عن أندية الأرثوذكسي والأهلي والجبيهة، وممثلين عن جامعات، الأميرة سمية وعمان الأهلية والأردنية، حيث استمر الاجتماع لنحو 3 ساعات، تم خلاله التطرق للتفاصيل كافة والمتعلقة بإقامة البطولة، على أن تتم مخاطبة ممثلي الأندية والجامعات بكتب رسمية في الأيام المقبلة للحصول على الموافقة الخطية الرسمية بعد إطلاعهم على تعليمات البطولة.

ووفقا للمصدر الموثوق، فإن البطولة ستقام وفقا للموعد المقترح بعد نهاية شهر رمضان المبارك وتحديدا في منتصف نيسان (أبريل) المقبل، علما بأن ممثلي اللجنة المؤقتة أكدوا أن البطولة ستقام بمشاركة 8 فرق كحد أدنى، ما يفتح الباب أمام إمكانية توجيه دعوات لجامعات أخرى أو اقحام أندية الشركات، أو ربما يكون خيار إشراك "المنتخب الأولمبي" حلا مطروحا، لتحقيق الاستفادة وزيادة الاحتكاك.

"فريق حمدان" يظفر بـ"الدرع الاستعراضية"

أحرز فريق المدرب محمد حمدان، درع الجولة الأولى من السلسلة الاستعراضية The Ring War بفوزه على فريق المدرب عبدالله أبو قورة بنتيجة (118-109)، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية في صالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية، وسط حضور جماهيري غفير.

وضم فريق المدرب محمد حمدان، كلا من اللاعبين: محمد حسونة ومحمود الهزايمة وأدهم الدجاني وموسى مطلق وعلاء الحسيني وهاني الفرج وأحمد حموري وروحي الكيلاني وأحمد خزاعلة، فيما ضم فريق المدرب عبدالله أبو قورة، اللاعبين: أحمد حمارشة وفادي قرمش وفادي عواد وغيث الفرج ونادر أحمد ويزن الطويل وأحمد حسونة وخالد أبو عبود وباسل أبو عبود وعاكف الشياب.

ونال الحموري جائزة أفضل لاعب في المباراة، والتي شهدت فقرات استعراضية واحتفالية متنوعة، حيث أقيمت مباراة قصيرة لنحو 3 دقائق بين فريقين من المشجعين تم اختيارهم عشوائيا، إلى جانب الاحتفال المسبق بعيد ميلاد جلالة الملك، ثم اقتحمت الفرسة "بهية" حفل الختام محملة بدرع البطولة، وسط أجواء احتفالية عائلية، حرص خلالها الحضور على التقاط الصور التذكارية مع نجومهم المفضلين.

العبادي ينال "ماجستير" إدارة الأعمال الرياضية

أنهى مدير العلاقات الدولية والبرامج في اتحاد كرة السلة، مؤمن العبادي، متطلبات الحصول على درجة "الماجستير" في تخصص إدارة الأعمال الرياضية من جامعة فيتوتاس ماغنوس بجمهورية ليتوانيا.

ويحظى العبادي بخبرات تراكمية كبيرة في إدارة وتنظيم البطولات المحلية والعربية والآسيوية والدولية للفئات العمرية كافة وللجنسين.

نغوي يقرر الترشح لرئاسة الأهلي

أعلن رئيس لجنة كرة السلة بالنادي الأهلي سابقا وعضو مجلس الإدارة عوني نغوي، ترشحه لمنصب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أمام منافسيه د.محمد باكير ود.محمد خواج، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الثاني المقرر إقامته يوم 26 من كانون الثاني (يناير) الحالي، والذي سيتخلله المصادقة على التقريرين المالي والإداري للعام 2023.

وقال نغوي في منشور له عبر حسابه في "فيسبوك": "بعد التوكل على الله، قررت الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي هو العشق الأبدي وتشرفت بالخدمة فيه لاعبا وإداريا وعضوا ورئيسا للجان عدة، وعضوا في مجلس الإدارة ومديرا ماليا، وسيبقى بكل الأحوال بيتي الذي نشأت وترعرت فيه، ولن أخذله أبدا إن شاء الله".

من جانبها، دعمت المدربة الوطنية د.سيرسا نغوي ترشح شقيقها لرئاسة النادي الأهلي، حيت قالت في منشور لها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عندما نسمع كلمة رئيس ناد يتبادر إلى ذهننا أنه شخص يفوق الستين من عمره ويرتدي البدلات ويجلس على رأس طاولة الاجتماعات ويتواجد في المناسبات وعلى المنصات لتسليم الجوائز وإلقاء الكلمات.. لكنني أدعوكم اليوم لدعم مشروع رئيس بمواصفات خارج الصندوق لشاب في أوائل الأربعينات يلبس الجينز ويكشف عن سواعده، فمنذ طفولته وهو متواجد في النادي يعمل ويساعد ويبني وينجز ويجتمع ويخدم ويتطوع ويتابع كل الرياضيين ويدعمهم ويساندهم لتحقيق الإنجازات والكؤوس".

واختتمت: "هو ابن النادي وابن العمل التطوعي وابن الرياضة، متواجد دائما في الميدان وبكل الرياضات، يعرفه ويحبه الجميع، صحيح أنه صغير في السن (المتعارف عليه) لرئاسة ناد، لكنه خاض تجارب متنوعة وصعبة وترعرع وكبر في خدمة النادي لسنوات وبمهام كثيرة ومتنوعة، ونجح في تحقيق جميعها، ما المانع من أن ندعم أنموذجا جديدا للرئيس، أنموذجا مفعما بحيوية وطاقة الشباب ويقود بأسلوب مختلف وبتفكير حديث ومتطور ويعمل بشغف، رئيس يستطيع الجميع أن يكونوا أصدقاءه وأن يجلس على طاولة مستديرة وأن يستمع ويتواصل مع الجميع".

5 مباريات بـ"سلة الناشئين" اليوم

تقام اليوم 5 مباريات في ذهاب المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة، حيث يلتقي فريق الإنجليزية مع فريق غزة هاشم عند الساعة 5 مساء بصالة الأمير حمزة، تليها مواجهة فريقا نجوم اتحاد عمان ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 6:30 مساء بالصالة نفسها، فيما ستكون صالة الأرثوذكسي مسرحا لمواجهة فريقي الأرثوذكسي والجليل عند الساعة 7:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص.

وتحتضن صالة الحسن للشباب في إربد مواجهتي شباب بشرى وكفريوبا عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة فريقا بيت ايدس والرياضي الساعة 5:30 مساء.

"المقاولين" يتخطى نجوم الأرثوذكسي

حسم فريق المقاولين مباراته أمام نجوم الأرثوذكسي بفوزه عليه بنتيجة (34-33)، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الأرثوذكسي، ضمن منافسات بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، في مباراة برز فيها فيصل الفارس من جانب لاعبي المقاولين بتسجيله نقطة واحدة مع 17 متابعة وتمريرتين حاسمتين و5 ستيل بفاعلية 15.

وفاز كفريوبا على دير أبي سعيد بنتيجة (85-23) في لقاء برز فيه لاعبه راشد فاعور بتسجيله 34 نقطة و9 متابعات و4 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 35، كما تغلب فريق غزة هاشم على المفرق بنتيجة (53-18) في لقاء برز فيه لاعبه ابراهيم جاد الله بتسجيله 17 نقطة و7 متابعات و7 تمريرات حاسمة و8 ستيل بفاعلية 21.

وتشارك المقاولين صدارة المجموعة الأولى مع الإنجليزية برصيد 4 نقاط لكل منهما، متخلفا عنه بأفضلية فارق السلات المسجلة، وجاء فريقا نجوم الأرثوذكسي ونجوم اتحاد عمان في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد 3 نقاط لكل منهما، وحل فريقا الرياضي والأهلي في المركزين الخامس والسادس برصيد نقطتين لكل فريق.

وتصدر كفريوبا ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، متقدما على غزة هاشم بأفضلية فارق السلات، والذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، وجاء فريقا دير أبي سعيد والمفرق في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

اضافة اعلان





لاعبة الفحيص تالا النابلسي تتجه للتسجيل بسلة الأهلي في لقاء أول من أمس - (من المصدر)



الفحيص والأرثوذكسي يعززان صدارتهما

تغلب فريق الفحيص على نظيره فريق الأهلي بنتيجة (58-40) في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الأمير حمزة، ضمن منافسات إياب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة. وبرزت تالا النابلسي في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص بتسجيلها 31 نقطة و5 متابعات وتمريرة وسرقتين للكرة بفاعلية 27، فيما كانت دانيا السرابي اللاعبة الأبرز من جانب الأهلي بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 14 نقطة و15 متابعة و2 ستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 21.

وفاز الأرثوذكسي على نجوم الأردن بنتيجة (79-21) في لقاء برزت فيه لاعبته تينا حداد بتسجيلها 28 نقطة و3 متابعات و4 تمريرات و9 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 35، فيما فاز فريق نجوم الأرثوذكسي على فريق الأقصى بنتيجة (84-19) في لقاء برزت فيه لاعبته سحر سلامه بتسجيلها 10 نقاط و9 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة بفاعلية 20.

ولم يواجه فريق الإنجليزية صعوبات كبيرة في تخطي عقبة فريق جرش بنتيجة (58-16)، في لقاء برزت فيه لاعبته ماسه زياد بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 12 نقطة و10 متابعات وستيل بفاعلية 17.

وعزز الفحيص صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، يليه فريقا نجوم الأرثوذكسي والأهلي في المركزين الثاني والثالث برصيد 6 نقاط لكل منهما، ويأتي فريق الأقصى رابعا برصيد 4 نقاط، فيما يعتلي الأرثوذكسي صدارة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، يليه فريقا الإنجليزية ونجوم الأردن برصيد 6 نقاط لكل منهما، ويتذيل فريق جرش الترتيب برصيد 4 نقاط.





مؤمن العبادي ينال درجة الماجستير في إدارة الأعمال الرياضية - (من المصدر)