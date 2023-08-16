"السيدات" ينتظر تحديد هوية منافسه في نهائي "سلة آسيا" اليوم

خالد تيسير العميري

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عمان – ينتظر المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة، تحديد هوية منافسه في الدور نصف النهائي من المستوى الثاني لبطولة كأس آسيا، وذلك في المباراة التي تجمع بين منتخبي إيران وكازاخستان عند الساعة 11 من صباح اليوم، في تصفيات الدور نصف النهائي، والتي تقام في العاصمة التايلاندية بانكوك وتستمر حتى 19 آب (أغسطس) الحالي.وسيلتقي "صقور السيدات" مع الفريق الفائز من هذه المباراة عند الساعة 1:30 من مساء يوم غد، فيما ينتظر المنتخب الإندونيسي الفريق الفائز من مباراة تايلاند وماليزيا لملاقاته بالدور ذاته، عند الساعة 11 صباحا في صالة " نيميبوتر"، على أن يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين 5-6.ويشهد اليوم أيضا، إقامة مباراة تجمع بين منتخبي سريلانكا ومنغوليا عند الساعة 8:30 صباحا، ضمن دور تحديد المركزين السابع والثامن.وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة، المدرب الإسباني فرانشيسكو ألفاريز ومساعديه هيثم طليب ومارك ريباس فيلانوفا والمعالجة سجى أبا زيد ومدرب اللياقة البدنية حمزة الرحاحلة والإدارية مسك روحي ومديرة المنتخب سلمى غنيم والحكم المرافق إلهام خزنة، إلى جانب 12 لاعبة، وهن: ماريا الحن وجانست يالتشين وماسة النوباني وزاره النجار وذكرى شحادة وهبة ملكاوي ويارا حمادة وجوانا حداد وليليانا أبو جبارة وفرح الشياب ورشا عبده والمجنسة الأميركية ايجا شيبارد.وكان المنتخب الوطني قد خطف بطاقة التأهل المباشرة للدور قبل النهائي من البطولة القارية، بعد تصدره لمجموعته الثانية بـ"العلامة الكاملة" بفوزه على منتخبات، تايلاند (74-71) وسريلانكا (82-41) وكازاخستان (74-65).ويأمل "السيدات" بخطف البطاقة التأهيلية للمستوى الآسيوي الأول، بعدما فقد فرصة نيلها خلال استضافته البطولة القارية في نهاية العام 2021، بخسارته المباراة النهائية أمام منتخب لبنان بنتيجة (40-80)، حيث قدم المنتخب الوطني للسيدات آنذاك أداء مميزا فاق التوقعات خلال البطولة، وبحضور حشد جماهيري غفير، لم يسبق لكرة السلة الأردنية أن حظيت بمثله على مستوى منافسات السيدات.وجدير ذكره أن المنتخب الوطني يحتل المركز 76 عالميا و13 آسيويا برصيد 83.8 نقطة، ويتوقع أن يحقق تقدما في التصنيف الجديد للإتحاد الدولي "فيبا"، عطفا على نتائجه الإيجابية المتحققة في البطولة.