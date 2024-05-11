الصقور ورم يواجهان آيلة وبترا في سلة "دوري اللعيبة" اليوم

خالد تيسير العميري

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عمان – تستأنف اليوم مباريات بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، حيث يلتقي فريقا "الصقور" و"آيلة" عند الساعة السابعة مساء، تليها مباراة "رم" و"بترا"، عند الساعة التاسعة مساء.وتختتم مباريات الجولة يوم غد بإقامة مباراتين أيضا، حيث يلتقي فريقا أرابيلا وجراسا عند الساعة السابعة مساء، تليها مباراة فيلادلفيا وبيلا عند الساعة التاسعة مساء، في الصالة نفسها، وهي المباريات التي سيتم بثها عبر شاشة قناة الأردن الرياضية، بتعليق الزميلين نهاد ماضي ومحمد ملص.وشهدت مباريات الجولة الأولى، فوز جراسا على رم (74-59)، وبترا على فيلادلفيا (76-68)، وأرابيلا على آيلة (93-63)، وبيلا على الصقور (106-101)، ليتصدر أرابيلا جدول الترتيب برصيد نقطتين، متقدما على فرق جراسا وبترا وبيلا بفارق السلات المسجلة، والذين يتشاركون معه بالرصيد ذاته، فيما تأتي فرق، الصقور وفيلادلفيا ورم وآيلة في المراكز الخامس والسادس والسابع والثامن على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل فريق.وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق الثمانية فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين خلال المرحلة الأولى، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، سعيا إلى ترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة".وفي المرحلة الثالثة، يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، لتحديد هوية المتنافسان على اللقب والمركز الثالث، حيث يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية، من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.الصقور وآيلة.. تصحيح المساريتطلع كلا الفريقين إلى تحقيق فوزهما الأول في البطولة، حيث يعول فريق "آيلة" بقيادة مدربه فؤاد غزاوي على خبرات الخماسي يعرب زاهر وأحمد النوايشة وعمرو صلاح الدين ومحمد زغب وبشار عمرو، مع امتلاكه العديد من الأوراق على دكة البدلاء، التي تضم اللاعبين: محمد شندق وعبدالعزيز العبسي وفادي طوالبة وزيد سلامة ومحمد عيد وصهيب أبو الوفا وخالد ابو شاور واحمد ابو الوفا وخميس رائد والمحترف باتريك بيرنيت.في المقابل، سيواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بقيادة المرب هيثم طليب، تجربة العديد من أساليب اللعب وإتاحة الفرصة أمام مشاركة اللاعبين كافة، لاثبات أحقيتهم في تمثيل المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا، خاصة وأنه خسر بصعوبة بالغة أمام فريق بيلا (101-106)، بعد التمديد لوقت إضافي في مستهل مشواره بالبطولة المحلية التنشيطية.ومن المتوقع، أن يجدد المدرب طليب اعتماده على الخماسي، حمزة شعبان وروحي الكيلاني وعبدالله شتات وهاشم فرج والطيب قاسم، والمداورة مع اللاعبين حسين عبابنة ويزيد أبو شهيل وباسل الخوالدة وعمر سلمان وحمزة سحويل ووضاح يغمور وأحمد البربري ومحمود ذياب ومعتز صويص وسيف الزعتري وفادي امسيح.بترا ورم.. تأكيد وتعويضيتطلع مدرب فريق بترا يوسف أبو بكر، إلى تحقيق انتصاره الثاني تواليا في البطولة، متسلحا بحيوية صانع ألعابه فريدي إبراهيم في تدوير الكرة مع عمار بسطامي ومحمد الشمالي، وبإسناد من خالد أبو عبود والمحترف ماغي تحت السلتين، مع تواجد اللاعبين باسل أبو عبود وجلال بسطامي ويزيد حجازي وعبدالله العكش وليث شتات وعلاء حزام على الدكة للمداورة مع الأساسيين، طبقا لظروف المباراة والرؤية الفنية.بدوره، يرنو مدرب فريق رم محمد حمدان، من تعويض خسارته المباراة الافتتاحية ببطولة "دوري اللعيبة"، مع عدم التحاق اللاعبين هاشم عباس ومحمد ناصرالدين وخالد الظاهر بصفوفه حتى الآن، لكن من المتوقع أن يجدد ثقته بالخماسي، أشرف الهندي وهاني الفرج ومحمود الهزايمة واحمد الخطيب والمحترف الأميركي هنتر ستريت، فضلا عن تواجد اللاعبين منير ادعيس وسلطان اللوزي وفيصل أبو سالم وعبدالله الزعبي وسعيد الخوالدة ومحمد علاونة على الدكة، للاستعانة بهم طبقا لمجريات المباراة.