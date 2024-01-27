الصوص يصل السبت لقيادة منتخب السلة.. نغوي رئيسا للأهلي.. جيفرسون يتعافى من الإصابة

خالد العميري

تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

وسام الصوص يصل "السبت"

يصل المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، وسام الصوص، أرض المملكة فجر السبت 3 من شباط (فبراير) المقبل قادما من الصين، وذلك للإشراف على تدريبات "صقور الأردن"، الذي يتأهب لخوض النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية.

وينتظم اللاعبون، باسل أبو عبود وعبدالله الزعبي وأدهم الدجاني وعبدالله شتات وأحمد خزاعلة ومالك كنعان وأحمد حموري وسعيد الخوالدة وعاكف الشياب ويوسف أبو وزنة وروحي الكيلاني وفادي قرمش وأحمد الحمارشة ومحمود الهزايمة، بالتدريبات الجماعية للمنتخب الوطني بقيادة المدربين مروان معتوق ومحمد حمدان، على أن يلتحق بهم اللاعبون: فريدي إبراهيم وأمين أبو حواس وسامي بزيع ومحمد شاهر وأشرف الهندي وهاشم عباس وأحمد الدويري والمجنسين رونداي جيفرسون ودار تاكر في وقت لاحق.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في النافذة الأولى بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 من شهر شباط (فبراير) المقبلن في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

جيفرسون يتألق في الفلبين

عاد مجنس المنتخب الوطني الأول بكرة السلة رونديه جيفرسون للتألق مجددا في الملاعب الفلبينية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة، مسجلا 33 نقطة و7 متابعات و7 تمريرات حاسمة مع 3 سرقات للكرة خلال 40 دقيقة لعب مع فريقه تروبانج جيجا، لكنها لم تكن كافية لإنقاذ فريقه من الخسارة أمام أنيانغ بوسترز الكوري الجنوبي (76-88)، والتي غادر فريقه على إثرها من بطولة دوري شرق آسيا الممتاز.

وافتقد الفريق الفلبيني في مباراته الحاسمة إلى جهود نجومه، كالفين أوفتانا وجايسون كاسترو وكيلي ويليامز وبوي إرام، لأسباب متباينة، لتكون البطولة الثانية التي يغادرها رفاق رونديه جيفرسون بعد كأس المفوض الفلبيني.

وكان جيفرسون، غاب عن صفوف فريقه الفلبيني منذ 20 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الرقبة إثر سقوط خاطئ، خلال فوز فريقه أمام تايبيه فوبون بريفز التايواني (80-69) في بطولة دوري شرق آسيا الممتاز.

انتخاب نغوي رئيسا للأهلي

أسفرت انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي أقيمت أول من أمس في مقر النادي، عن انتخاب الرئيس الأسبق لنشاط كرة السلة عوني نغوي، رئيسا جديدا لمجلس إدارة "الليث الأبيض".

وانتخب كل من، ديما نفش ونادر الجدع وتيمور شفاقوج وسعيد السعيد أعضاء جدد للمجلس، لينضموا إلى الأعضاء السابقين عمر حينا وسمير صوبر ومحمود شكاخوا ود.عبدالله شفاقوج.

وقال نغوي في مدونة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تشرفت بانتخابي رئيسا للنادي الأهلي، بيتي الكبير الذي ترعرت وعشت أجمل لحظات حياتي فيه وعشقته منذ نعومة أظفاري، كل الشكر لأهلي وعائلتي أسرة النادي الأهلي وأعضاء الهيئة العامة على حضورهم وثقتهم الغالية التي تكرمتكم بها علي وعلى إخوتي أعضاء مجلس إدارة النادي المنتخبين، كنا وما نزال وسنبقى في الأهلي أسرة واحدة وعائلة كبيرة، همنا الأكبر هو رفعة وسمو النادي في كل الميادين".

وأضاف: "كل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، الذين خدمت معهم عضو مجلس في العاميين الماضيين على كل ما حققنا معا من إنجازات رياضية واجتماعية وفنية ولوجستية لتطوير مرافق النادي وزيادة إيراداته، قدمتم للأهلي الكثير من جهدكم ووقتكم وخبراتكم في سبيل النجاح، رحم الله والدي الحبيب، الذي كان له الدور الأكبر بزرع عشق الأهلي في قلبي، كان يقول لي دائما: عضوية النادي الأهلي هي العضوية الأهم ولا أتنازل عنها مهما حصل، كان دوما فخورا بأهلاوتي".

واختتم: "في النهاية، كل الشكر لعائلتي التي قدمت لي الدعم المعنوي طوال فترة خدمتي في النادي عبر سنوات مضت، وما يزالون يقفون بجانبي في كل خطوة، الأهلي أمي وأبي، ليسلم نادي الأبطال".

الجزائر تعوض سورية بـ"كأس قطر"

أعلن الاتحاد القطري لكرة السلة عن تفاصيل البطولة الدولية الودية، التي سينظمها بصالة "لوسيل الدولية" خلال الفترة بين 15 و18 من شباط (فبراير) المقبل، والتي يشارك فيها المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات، "المضيف" قطر والسعودية ومصر والبحرين والجزائر، والتي حلت بديلة عن سورية بعد اعتذارها الرسمي عن عدم المشاركة.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة الدولية إلى مجموعتين، ضمت الأولى منتخبات قطر والسعودية والجزائر، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر والأردن والبحرين.

ويقص المنتخبان القطري والجزائري شريط افتتاح منافسات البطولة التي تنطلق يوم 15 من شهر شباط (فبراير) المقبل، وتتبعها مواجهة مصر والبحرين، فيما يبدأ المنتخب الوطني مشواره في اليوم التالي بمواجهة البحرين، على أن تلتقي السعودية مع الجزائر، فيما تلعب قطر مع السعودية يوم 17 منه، ويلاقي "صقور الأردن" نظيره المصري باليوم ذاته،على أن تختتم فعاليات البطولة يوم 18 منه بإقامة ثلاث مباريات، وتجمع بين الفرق المتنافسة في كل مركز تقابلها فرق المجموعة الأخرى.

وسيكون الدور الثاني "النهائي" موجها، بحيث لا تلتقي منتخبات المجموعة الواحدة في تصفيات كأس آسيا مع بعضها البعض، وعليه يواجه المنتخب الوطني نظيره الجزائري أو القطري.

وأكد أمين السر العام للاتحاد القطري لكرة السلة سعدون صباح الكواري في مؤتمر صحفي، أن البطولة تشكل فرصة إعداد حقيقية للمنتخبات المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، إلى جانب كونها إحدى المحطات الترويجية لبطولة كأس العالم 2027 في قطر.

3 مباريات بـ"سلة الناشئين" اليوم

تقام اليوم ثلاث مباريات بدوري الناشئين تحت 14 سنة في صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية" ضمن ذهاب المرحلة الأولى، حيث يلتقي فريقا الجبيهة ونجوم الإنجليزية عند الساعة 5 مساء، واتحاد عمان مع نجوم الأردن عند الساعة 6:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص، فيما تختتم مواجهات اليوم بمواجهة فريقي نشامى الرياضي والأرثوذكسي عند الساعة 8 مساء.

وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق الإنجليزية على فريق المقاولين (82-45)، وفريق الأهلي على فريق الرياضي (55-38)، وفريق نجوم الأرثوذكسي على فريق نجوم اتحاد عمان (61-43)، وفريق المفرق على فريق دير أبي سعيد (35-18)، وفريق بيت ايدس على فريق غزة هاشم

(48-43).

الأهلي البحريني يضم أوشيندو

أنجز نادي الأهلي البحريني، تعاقده مع المحترفة إيجيوما أوشيندو، وذلك لتمثيله في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل.

ويشارك "حامل اللقب" شباب الفحيص، ممثلا وحيدا عن كرة السلة النسوية في الأردن، إلى جانب فرق: الشارقة الرياضي للمرأة الإماراتي والعاصمة السعودي والأهلي البحريني والفتاة الرياضي الكويتي وغاز الشمال الرياضي العراقي والثورة السوري.

وكان الفحيص، أعلن عن إتمام تعاقده مع المحترفتين الأميركيتين نتاشا كلاود وكريستين بيل والكونغولية تابييتثا موغنزا، لتمثيله في "سلة الشارقة".

اتحاد عمان يتخطى الإنجليزية

حسم فريق اتحاد عمان مباراته أمام فريق الإنجليزية بفوزه عليه بنتيجة (72-66) في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن إياب المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة.

وبرز راشد الشامي في اللقاء من جانب لاعبي اتحاد عمان بتسجيله 21 نقطة و4 متابعات وبلوك شوت بفاعلية 13، فيما كان سعيد السمهوري المسجل الأبرز من جانب الإنجليزية بـ19 نقطة ومتابعة وتمريرة وسرقتين للكرة بفاعلية 11.

وفاز فريق نجوم اتحاد عمان على فريق كفريوبا بنتيجة (66-45)، في لقاء برز فيه لاعبه زيد هلس بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 11 نقطة و10 متابعات وتمريرة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 21، فيما كان زيد قدوره اللاعب الأبرز من جانب كفريوبا بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 17 نقطة و19 متابعة وتمريرة و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 32.

وتغلب فريق الجليل على نظيره فريق شباب بشرى بنتيجة (50-46)، فيما تم تأجيل مباراة بيت ايدس وغزة هاشم لوقت لاحق، بسبب تسرب مياه الأمطار من "السقف العلوي" لصالة الحسن التدريبية.

ويتصدر الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، يليه فريقا الجليل ونجوم اتحاد عمان في المركزين الثاني والثالث تواليا بالرصيد النقطي نفسه، وكلاهما من 6 مباريات، فيما يأتي فريق نجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 8 نقاط، وشباب بشرى خامسا برصيد 7 نقاط وكفريوبا سادسا برصيد 6 نقاط.

وعزز اتحاد عمان صدارته لترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، يليه الإنجليزية ثانيا برصيد 8 نقاط، والرياضي ثالثا برصيد 6 نقاط، وبيت إيدس رابعا بـ5 نقاط، وغزة هاشم خامسا برصيد 4 نقاط.

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لاعب الأهلي زيد مطر يحاول المرور بالكرة في مواجهة لاعب الرياضي - (من المصدر)





الرئيس الجديد للنادي الأهلي عوني نغوي - (من المصدر)