الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفحيص يدعم صفوفه بالمحترفات كلاود وبيل وموغنزا تأهبا لـ"سلة الشارقة"

المحترفات الثلاث الجدد لفريق نادي شباب الفحيص للسيدات بكرة السلة - (الغد)
المحترفات الثلاث الجدد لفريق نادي شباب الفحيص للسيدات بكرة السلة - (الغد)
عمان – أنجز نادي شباب الفحيص للسيدات بكرة السلة، تعاقده مع المحترفات الأميركيتين نتاشا كلاود وكريستين بيل والكونغولية تابييتثا موغنزا، تمهيدا لتمثيله في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل.اضافة اعلان
وتعد الأميركية كلاود مجنسة المنتخب الوطني للسيدات وتشغل مركز صناعة الألعاب، كما تتمتع بقدرات دفاعية وهجومية عالية، وسبق لها اللعب بدوري الجامعات الأميركية خلال الفترة من 2010 إلى 2014، وفازت ببطولة A10 العام 2013، كما حصلت في العام نفسه على جائزة أفضل مدافعة في دوري الجامعات، وسبق لها اللعب بدوري الدرجة الأولى في دوريات دولية عدة، (أستراليا والصين وإيطاليا وتركيا)، وتنشط بدوري المحترفين الأميركي مع نادي واشنطن ميستكس، وحصلت على لقب البطولة مع الفريق العام 2019، إلى جانب مواصلة تحطيمها الأرقام القياسية في التمرير والتسجيل. 
وفيما يتعلق بمواطنتها الأميركية كريستين بيل، والتي تجيد اللعب بمركزي الجناح ومساعد الارتكاز، فإنها تعد لاعبة هدافة وتتميز بالتصويب الثلاثي وتبلغ من العمر (23 عاما)، وتنشط في الدوري الأميركي للسيدات مع فريق لاس فيغاس، فيما تعد لاعبة الارتكاز الكونغولية تابييتثا موغنزا من الأوراق الرابحة في صفوف الفحيص، حيث لعبت ببطولة الأندية الأفريقية مع أحد الفرق الأوغندية، كما تناوبت على تمثيل العديد من الفرق الجزائرية في البطولات العربية، ما يؤكد معرفتها بطبيعة المنافسة وأسلوب اللعب بين فرق منطقة الشرق الأوسط.    
وقال المدير الفني لفريق سيدات الفحيص نايف عصفور في حديثه لـ"الغد": "هذه الأسماء الثلاثة هي الأفضل لتركيبة الفريق وتحقيق الإضافة المرجوة، نراهن كثيرا على خبرات كلاود في الحفاظ على اللقب، كما أنها قريبة من اللاعبات وتحفزهم كثيرا"، مثمنا حرص كلاود على اللعب مجددا في الأردن من بوابة نادي شباب الفحيص.
وثمن عصفور، حرص رئيس النادي أيمن سماوي على توفير متطلبات النجاح كافة أمام الجهاز الفني للفريق، من خلال استجابته لطلب استقطاب المحترفات الثلاث لتدعيم صفوف الفريق، متحديا بذلك الأوضاع المالية الصعبة وضيق الوقت، ومعربا عن آماله أيضا بإبقاء الكأس في خزائن الفحيص للنسخة الثانية تواليا في تاريخه.
وتعاقد الفحيص مع لاعبة المنتخب الوطني، فرح الشياب بتوصية من الجهاز الفني للفريق، كما وصلت لاعبة الفريق رشا عبده للانتظام بالتدريبات الجماعية للفريق، حيث يقول عصفور بهذا الصدد: "تدريباتنا الحقيقية بدأت منذ أمس وبصفوف مكتملة، مستوى التحضير العام للبطولة يسير بوتيرة تصاعدية جيدة، وأمامنا أسبوع حاسم لتحقيق انطلاقة مثالية بالبطولة". 
وخاض الفحيص 4 مباريات ودية مع فرق الناشئين تحت 16 سنة، وسيخوض مباراتين وديتين قبل التوجه إلى الشارقة يوم الخميس المقبل، لرفع جاهزية الفريق، علما بأن الحكمة إلهام خزنة سترافق بعثة الفحيص في رحلته إلى الشارقة بتنسيب من اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة.
وتنتظم اللاعبات: تالا شحاتيت وماسة النوباني وزاره النجار وذكرى شحادة وجوانا حداد وجود خلف وليليانا أبو جبارة ورشا عبده وفرح الشياب إلى جانب الناشئات زينة وحور قراعين وجوليا أبو عيد ودانيا منصور ومايا مرعي، في التدريبات الجماعية لفريق الفحيص، كما انخرطت المحترفات الجديدات بالتدريبات أمس، لرفع مستوى الانسجام وتطبيق الجمل الفنية والخططية للجهاز التدريبي.
وسبق للفحيص المشاركة في نسختين سابقتين؛ حيث حصل على وصافة البطولة في العام 2018 بخسارته أمام نادي سبورتينغ المصري (62-63)، قبل أن يثأر لنفسه في نسخة العام 2020 ويحقق اللقب الأول في تاريخه برد الدين وفوزه على سبورتينغ المصري (61-59).
ويتنافس "حامل اللقب" شباب الفحيص، على اللقب العربي مع فرق، الشارقة الرياضي للمرأة الإماراتي والعاصمة السعودي والأهلي البحريني والفتاة الرياضي الكويتي وغاز الشمال الرياضي العراقي والثورة السوري، فيما انسحب "بطل أفريقيا" نادي سبورتينغ المصري، ولم يتضح بعد مدى إمكانية تعويضه بفريق آخر، أو إقامة البطولة بمشاركة الفرق السبعة مع إغلاق باب التسجيل مطلع الشهر الحالي.
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