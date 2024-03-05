الفحيص يستعد لتكريم فرقه.. الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة ببطولة الرجال

خالد العميري

عمان – تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

"السلة" يوافق على الاستضافة العربية

وافق اتحاد كرة السلة، على الطلب المقدم من نادي شباب الفحيص، لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات، وفقا لما أكده رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي لـ"الغد".

وخاطب اتحاد كرة السلة، نظيره "العربي" لطلب الاستضافة في الملعب الخاص بالنادي في مدينة الفحيص، بانتظار إقامة الاجتماع التنفيذي للاتحاد العربي، لإقرار أجندة وبطولات الموسم الحالي، علما بأنه من المتوقع إقامة البطولة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

الفحيص يستعد لتكريم ضخم

يستعد نادي شباب الفحيص، لتنظيم حفل تكريم خاص لفرقه الناشئة والسيدات، وذلك احتفاء بالإنجازات المتحققة في الفترة الماضية.

وقال رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي في معرض رده على استفسارات "الغد": "قررنا إقامة حفل تكريم للاعبات فرقنا والأجهزة الفنية والإدارية، تقديرا لحجم الإنجازات المتحققة في الفترة الماضية".

وأحرز الفحيص لقب الدوري المحلي للناشئات تحت 16 عاما إلى جانب ظفره بلقب النسخة الرابعة من فعاليات بطولة الشارقة الدولية للفئات العمرية للفئة ذاتها، وبات "السماوي" قريبا من الحفاظ على لقبه بطلا لدوري الناشئات تحت 14 عاما، فيما توج فريق سيدات الفحيص بلقب النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2024"، للمرة الثانية تواليا في تاريخه.

إلى ذلك، يتحضر نادي الفحيص لاستقبال الكاردينال بيستا بالا، المساعد الأول للبابا، وذلك خلال زيارته المرتقبة للمدينة في التاسع من الشهر الحالي، حيث سيبارك "الكاردينال" الإنجازات المتحققة لفرق الفحيص على مستوى الإناث، فضلا عن حضوره عرضا سلويا من لاعبات الفئات العمرية المختلفة للنادي، على أن يتم منحه كرة خاصة، تحمل توقيع لاعبات فرق الفحيص كافة، وذلك تقديرا لحجم الزيارة وأثرها على اللاعبات.

تنظيم الجولة الثانية من "السلسلة الاستعراضية"

استقبل ويفلريدو سانتوس، سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة في مكتبه مؤخرا، وفد سلسة مباريات The Ring War، للاطلاع على آخر مستجدات تنظيم الجولة الثانية من السلسلة الاستعراضية، والتي تقام يوم الخميس 4 من نيسان (أبريل) المقبل في أمسية رمضانية.

وحضر الاجتماع السكرتير الثاني والقنصل أنجيلي بايومو، وملحق الإدارة لدى السفارة جون داينلو، وممثل وزارة الخارجية جيل موديستو، إلى جانب مالك السلسلة أسامة حباشنة والمدرب الوطني عبدالله أبو قورة، والذي يعد مسؤولا عن الإدارة الفنية لسلسلة المباريات.

ويتنافس فريقا Philippine Heroes وTRW Nashama على الظفر بدرع الجولة الثانية للبطولة، إضافة إلى مبلغ 4 آلاف دولار أميركي للبطل.

وخصصت إدارة السلسلة فقرات وتحديات جديدة للجمهور، تفوق ما تم تقديمه في الجولة الأولى، حيث سيتم إقامة مسابقة مصغرة في ثلاثيات كرة السلة، تتكون من أربع فرق للشباب ومثلها للشابات، إلى جانب إقامة 6 فقرات متنوعة للجمهور، مع استمرارية تنظيم فقرة "الرمية الذهبية" من منتصف الملعب وبجائزة 10 آلاف دينار أردني.

وأعلنت إدارة السلسلة الاستعراضية، استعدادها عن بيع التذاكر وتوجيه الدعوة لمحبي كرة السلة والرياضة والجمهور بالمسارعة إلى التسجيل والحضور، مؤكدة أن الجولة الثانية تعد فعالية ترفيهية رياضية تلائم جميع أفراد الأسرة.

الفحيص يقترب من اللقب

تفصل فريق نادي شباب الفحيص، خطوة واحدة عن إحراز لقب بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، بعد تقدمه (2-0) في سلسلة النهائي على منافسه الأرثوذكسي.

وحقق الفحيص الفوز في أول مباراتين له بالسلسلة (51-42) و(44-40)، ويحتاج للفوز في المباراة الثالثة، والتي تقام عند الساعة 6:30 من مساء يوم غد في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، للظفر باللقب، وذلك ضمن "سلسلة النهائي" التي يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات من إجمالي خمس مباريات مفترضة.

حبش وعابدين ينضمان للأهلي

أعلن النادي الأهلي عن انضمام اللاعبة السابقة للمنتخب الوطني للسيدات روبي حبش، ولاعب المنتخب الوطني السابق محمود عابدين، إلى برنامج تطوير اللاعبين واللاعبات في النادي الأهلي، في إطار سعي مجلس إدارة النادي إلى تطوير فرقه وصقل مهارات اللاعبين.

"SD13" تنظم بطولة رمضانية للسيدات

تنظم أكاديمية سام دغلس "SD13"، بطولة كرة سلة للسيدات في الفترة من 14 آذار (مارس) الحالي إلى 5 نيسان (أبريل) المقبل، بمشاركة نحو 50 لاعبة سيتم توزيعهن على 4 أو 5 فرق.

وتحظى البطولة بمشاركة نخبة من اللاعبات المحليات ولاعبات هاويات من جنسيات أجنبية، بدءا من 17 عاما، وذلك للخروج بدوري تنافسي يمنح اللاعبات فرصة خوض عدد كاف من المباريات، وبما يعزز استمرارية كرة السلة النسوية في الأردن.

ومن المقرر، أن يتم تقسيم اللاعبات على الفرق بطريقة متساوية، لضمان الاستفادة الفنية، على أن يتم بعد ذلك إجراء قرعة لتوزيع نخبة من المدربين على الفرق المشاركة، والتي ستحمل اسم الأكاديمية، علما بأن المباريات ستقام بتوقيت موحد عند الساعة 9:30 مساء، وبمعدل مباراة واحدة في اليوم.

"السلة" يختتم دورة المدربين

اختتمت مؤخرا فعاليات دورة المدربين، التي عقدها اتحاد كرة السلة في صالة الأمير حمزة، بإشراف المدربتين جيرجانا وألبينا برانزوفا.

وشهدت الدورة حضور 50 مدربا ومدربة، ممن يشرفون على تدريب الفرق في الأندية والجامعات والأكاديميات ومراكز الصقور الواعدة.

وتضمنت الدورة، عقد محاضرات نظرية وعملية، من خلال التدريب على تطبيق الخطط والمهارات وكيفية التعامل مع الفئات العمرية.

دورة تحكيم في الجامعة الهاشمية

ينظم اتحاد كرة السلة بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، دورة الحكام المستجدين لطلبة الجامعة، والتي تختتم يوم غد، وسط مشاركة نحو 50 طالبا وطالبة.

ويحاضر في الدورة، المراقب الدولي ناصر أبو راشد، حيث تتضمن محاور الدورة؛ مواد القانون والتفسيرات والتطبيق العملي، مع عقد اختبار تحريري عملي للمشاركين كافة في نهاية الدورة.

وينتظر أن يقوم اتحاد كرة السلة، باختيار الحكام المتفوقين في الدورة، لرفد قاعدة التحكيم بحكام جدد، لإدارة مباريات دوري الفئات العمرية.

الأهلي يغيب عن بطولة الرجال

أعلن رئيس النادي الأهلي، عوني نغوي، اعتذار "الليث الأبيض" عن عدم المشاركة في بطولة الرجال، المقرر إقامتها مع نهاية شهر رمضان المبارك.

وقال نغوي في منشور له عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة الرجال المقترح إقامتها من اتحاد كرة السلة خلال الشهر المقبل، وجاء القرار نتيجة عودة الاتحاد للتدخل في تعاقدات الأندية مع اللاعبين وآلية اختيارهم وتوزيعهم؛ وهو ما تمت محاربته في العام الماضي من قبل الأندية، إضافة إلى قيمة الرعاية والجوائز التي ستحصل عليها الأندية مقابل المشاركة والفوز في البطولة".

وأضاف: "تم اتخاذ القرار بالتركيز على دعم فرق الفئات العمرية في النادي والعمل على تطوير اللاعبين واللاعبات، بهدف بناء جيل منتم لتمثيل فرق النادي الأهلي في السنوات المقبلة، بأفضل صورة ممكنة".

حطاب محاضرة دولية للإحصائيين

أنهت لاعبة كرة السلة مرح حطاب، متطلبات الحصول على شهادة "محاضرة دولية للاحصائيين"، وذلك بعد اجتيازها الامتحان الدولي في الدورة، التي اختتمت مؤخرا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبارك اتحاد كرة السلة، حصول حطاب على الشهادة الدولية للإحصائيين، بقوله: "نجحت مرح حطاب في اجتياز الاختبارات التي أقيمت خلال دورة مدربي الإحصائيين والتي نظمها المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي- آسيا في دبي، وأصبحت محاضرة دولية للإحصائيين"، متمنيا لها التوفيق والنجاح.

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