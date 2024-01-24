المفاجآت تغيب عن نتائج "سلة الناشئات".. و4 مباريات للناشئين اليوم

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان – تقام اليوم أربع مباريات في ذهاب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة.وتشهد صالة الحسن للشباب في إربد مواجهة الجليل وكفر راكب الساعة 4 مساء، فيما تحتضن صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مواجهات فريقي اتحاد عمان ونشامى الرياضي الساعة 5 مساء، الجبيهة ونجوم الأردن الساعة 6:30 مساء، نجوم الإنجليزية مع الأرثوذكسي الساعة 8 مساء.وكان فريق الأرثوذكسي قد تغلب أول من أمس على نظيره فريق نجوم الأردن بنتيجة (90-48)، في لقاء برز فيه لاعبه جيلاني بتسجيله 13 نقطة ومتابعتين و5 تمريرات حاسمة و7 سرقات للكرة بفاعلية 25، ليقفز الأرثوذكسي إلى صدارة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متقدما عن اتحاد عمان بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يأتي ثانيا بنفس الرصيد النقطي، ويأتي فريقا نجوم الأردن ونجوم الإنجليزية في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط، ويحتل فريقا نشامى الرياضي والجبيهة المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد نقطتين.وفي بطولة الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، أثقل فريق الفحيص سلة فريق الأقصى بنتيجة (92-30) في لقاء برزت فيه اللاعبة لمار دقاق بتسجيلها 38 نقطة ومتابعتين وتمريرتين وسرقتين للكرة بفاعلية 32، كما تغلب فريق الأرثوذكسي على فريق الإنجليزية بنتيجة (60-22) في لقاء برزت فيه لاعبته ساره العسوفي بتسجيلها 14 نقطة و8 متابعات وتمريرتين و6 ستيل بفاعلية 19.وفاز فريق نجوم الأردن على فريق جرش بنتيجة (41-9) في لقاء برزت فيه اللاعبة نور الضميري بتسجيلها 20 نقطة و5 متابعات وسرقتين للكرة بفاعلية 12، فيما فاز فريق الأهلي على فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (49-23) في لقاء برزت فيه اللاعبة غزل غنيم بـ "الدبل دبل" مع تسجيلها 12 نقطة و11 متابعة وتمريرتين و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 22.وينفرد الفحيص بصدارة ترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 10 نقاط، يليه فريق الأهلي ثانيا برصيد 8 نقاط، ونجوم الأرثوذكسي ثالثا برصيد 7 نقاط، والأقصى رابعا برصيد 5 نقاط، فيما يتصدر الأرثوذكسي ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 10 نقاط، يليه نجوم الأردن ثانيا برصيد 8 نقاط، والإنجليزية ثالثا برصيد 7 نقاط، وجرش رابعا برصيد 5 نقاط.وتختتم مباريات إياب المرحلة الأولى من بطولة الناشئات يوم بعد غد السبت، حيث تحتضن صالة الفحيص مباراة الإنجليزية ونجوم الأردن الساعة 6 مساء، فيما تشهد صالة الأمير حمزة مواجهتي الأقصى والأهلي الساعة 5:30 مساء، ونجوم الأرثوذكسي مع الفحيص الساعة 7 مساء، في الوقت الذي يستضيف فيه فريق الأرثوذكسي نظيره جرش الساعة 6 مساء في صالته بمنطقة عبدون.