"الناشئين" يخسر أمام أستراليا في ربع نهائي "سلة آسيا"

خالد تيسير العميري

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عمان - فقد المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاما لكرة السلة، فرصة المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لمونديال تركيا، بخسارته أمام حامل اللقب المنتخب الأسترالي بنتيجة 50-117 (النصف الأول 23-60)، في لقاء جمعهما الجمعة، بصالة الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة، لحساب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا.وسيلتقي المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة السبت، مع الفريق الخاسر من مواجهة الفلبين واليابان، في دور تحديد المراكز من 5 إلى 8.وتمثل البطولة الآسيوية، محطة تأهيلية لبطولة العالم تحت 17 عاما، والتي تستضيفها تركيا في الفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) من العام 2024، حيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى في بطولة كأس آسيا بشكل مباشر إلى المونديال.ودخل المدير الفني للمنتخب الوطني ماركو فيليبوفيتش اللقاء معتمدا على الخماسي، كريم الجيبات وحمزة شعبان وعبدالمجيد شديفات وعمر حجازي ومحمد آدم، فيما بدأ المدير الفني لأستراليا ناثان براون اللقاء معتمدا على الخماسي، اندي كوتون وداش دانييل وناش ووالكر وهاريسون بيوكامب وهنري سيويل.ودفع لاعبو المنتخب الوطني ثمن البداية البطيئة وتأخرهم في دخول الأجواء، مع افتقاد المدرب ماركو للحلول الفنية والخططية من أجل الحد من خطورة الاستراليين، الذين نجحوا بحسم الفترة الأولى (34-5)، ثم تحسن شكل أداء الصقور في الفترة الثانية، لكن ذلك لم يمنع أستراليا من التقدم في نتيجة النصف الأول (60-23) بعدما حسمت الفترة الثانية (26-18).ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثالثة، التي حسمتها أستراليا (26-11)، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل فازت استراليا في النتيجة النهائية (117-50) بعدما حسمت الفترة الرابعة (31-16).وكان كريم الجيبات اللاعب الأبرز من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 10 نقاط ومتابعة وتمريرة وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 7، يليه الطيب قاسم بتسجيله 10 نقاط ومتابعتين بفاعلية 4، فيما كان هنري سيويل اللاعب الأبرز من جانب أستراليا بتسجيله 18 نقطة و13 متابعة “الدبل دبل” وتمريرة حاسمة بفاعلية 27.وقام المنتخب الوطني بإجمالي 21 متابعة (15 دفاعية و6 هجومية)، مقابل إجمالي 57 متابعة لأستراليا (35 دفاعية و22 هجومية)، فيما سجل المنتخب الوطني 8 نقاط من استثمار حالات “التيرن اوفر” مقابل 29 نقطة لأستراليا، و5 نقاط من الفاست بريك مقابل 35 نقطة لأستراليا، التي تفوقت أيضا في التسجيل من الفرصة الثانية ب 30 نقطة مقابل 7 نقاط للمنتخب الوطني، الذي سجلت دكة بدلائه 25 نقطة مقابل 56 نقطة لبنش أستراليا.