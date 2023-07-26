الهندي يطمئن على إصابته.. فوزي حكما بالتصفيات الأولمبية..إشادة ببطولة دغلس الصيفية

خالد العميري

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تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.3 مواجهات "للصقور" بكأس البرتغاليستهل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في بطولة كأس البرتغال الدولية لكرة السلة، المقامة في مدينة "فيانا دو كاستيلو" البرتغالية، بمواجهة منتخب جمهورية التشيك عند الساعة السادسة من مساء يوم غد.ويلتقي "صقور الأردن" مع نظيره منتخب ساحل العاج يوم الأحد 30 من الشهر الحالي بالتوقيت نفسه، على أن يختتم معسكره بمواجهة المنتخب البرتغالي يوم 31 منه، علما بأنه لم يتضح بعد مدى إمكانية بث البطولة، بانتظار التأكيد من الجهة المنظمة.وتأتي هذه المباريات، في إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض نهائيات كأس العالم 2023 بكرة السلة، والذي يتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا.إصابة قوية للهندي في "العين"أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الجناح للمنتخب الوطني الأول بكرة السلة، أشرف الهندي، عن حاجته لنحو 5 أيام، للتعافي من إصابته على مستوى العين، والتي تعرض لها في المعسكر الأخير "لصقور الأردن" بجمهورية ليتوانيا.واحتاج الهندي لـ7 قطب داخلية في جفن العين اليمنى، لإيقاف النزيف الذي أصابه، جراء الاحتكاك العفوي وغير المقصود مع اللاعب الشاب محمود الهزايمة خلال التدريبات في ليتوانيا، قبل أن يغادر المعسكر ويعود إلى عمان، لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على إصابته.وينتظر أن يقوم الهندي بفك القطب الداخلية خلال اليومين المقبلين للتخفيف من التورم، على أن يكون لائقا للعب مجددا مع المنتخب الوطني بدءا من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني، مع تأكيد ارتدائه قناع خاص للوجه، لتجنب أي مضاعفات، خاصة وأن الفحوصات الطبية، أثبتت تعرضه لكسر في العظم تحت جفن العين اليمنى."الآسيوي" يرشح فوزي"لتصفيات سورية"رشح المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بكرة السلة، الحكم الأردني محمد فوزي، لإدارة مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، والتي تستضيفها سورية في الفترة من 12 إلى 20 آب (أغسطس) المقبل.ويعكس هذا الاختيار، ثقة الاتحاد الآسيوي بالحكم الأردني، ومدى كفاءته وقدرته على إدارة أهم المباريات في الساحة القارية.وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب سورية في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كازاخستان والسعودية وإندونيسيا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات، الصين تايبيه وكوريا الجنوبية والهند والبحرين.وتم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، على أن يتأهل منتخب واحد في ختام التصفيات إلى أولمبياد باريس، والذي سيقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام 2024."الناشئين" يختتم مشاركةببطولة SD13"ينظم اللاعب والمدرب الوطني الأسبق، سام دغلس، بطولة SD13 تحت 23 عاما للدوري الصيفي بكرة السلة، بمشاركة 13 فريقا، قسمت على فئتين (تحت 14 سنة وتحت 23 عاما)، والتي تختتم يوم الجمعة 4 من آب (أغسطس) المقبل.ويسعى دغلس من خلال تنظيم هذه البطولة، إلى تعزيز خبرات اللاعبين المشاركين وزيادة الاحتكاك، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام اللاعبين للفئة تحت 23 عاما، لتسويق أنفسهم، على اعتبار أن فرص مشاركتهم تكاد أن تكون محدودة مع أنديتهم، في ظل عدم وجود منافسة رسمية لهم، إلى جانب تقديم المواهب المغتربة ووضعها تحت أنظار الأندية المحلية، تمهيدا لاستقطابهم.وشهدت بطولة الدوري الصيفي تحت 23 عاما، مشاركة المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة، والتي ساهمت بصقل وتعزيز خبرات اللاعبين ورفع مستوى الانسجام بينهم، مع ختام مشاركتهم بالبطولة الودية.وثمن دغلس، تعاون رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، في إنجاح بطولته الصيفية، وبما يعزز الهدف المشترك لهما في تطوير اللعبة، مؤكدا رصد مكافآت رمزية للفرق الفائزة في ختام البطولة."النسوي" يخسر ودية إيرانخسر المنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة، مباراته الودية الرابعة التي جمعته مع نظيره المنتخب الإيراني بنتيجة (58-59)، أول من أمس، في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا للسيدات، والتي تقام في العاصمة التايلاندية بانكوك بالفترة من 13 إلى 19 آب (أغسطس) المقبل.وكان منتخب السيدات، خسر مبارياته الودية الثلاث السابقة، مع المنتخب الإيراني بنتائج: (45-71)، (54-57)، (55-62).وأوقعت قرعة البطولة الآسيوية، المنتخب الوطني للسيدات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات، كازاخستان وسريلانكا و"البلد المضيف" تايلاند، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات، أندونيسيا وإيران وماليزيا ومنغوليا.