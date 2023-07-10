الإثنين 10 تموز 2023
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الوسط الرياضي ينعى "رمز السلة" مضر مجذوب

الفقيد الراحل مضر مجذوب - (من المصدر)
الفقيد الراحل مضر مجذوب - (من المصدر)
نعى الوسط الرياضي، مفوض بطولات اتحاد كرة السلة ورئيسه السابق، الراحل مضر مجذوب، الذي وافته المنية أول من أمس، بعد دخوله في غيوبة إثر عارض صحي مفاجئ.
وتبوأ الفقيد الراحل مضر مجذوب، مناصب عدة، أبرزها رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد ورئيسا لاتحاد غرب آسيا وعضوا في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي ورئيسا للجنة الفنية بالاتحاد العربي، إلى جانب كونه لاعبا ومفوضا وحكما دوليا وخبيرا بقانون لعبة كرة السلة على المستويين العربي والآسيوي، كما كان لاعبا ومدربا للمنتخب الوطني لكرة اليد.اضافة اعلان
ورثى أمين السر العام لاتحاد كرة السلة، م. نبيل أبو عطا، الفقيد بكلمات مؤثرة، حيث قال في مدونة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رحل الجنتلمان كابتن مضر، الرجل الصريح الأنيق المثقف والمرجع، موجع كيف خطفه الموت من بيننا من دون وداع أو تحذير، قلبي مقبوض منذ أن سمعت عن غيبوبته، إلا أن عزائي كان بأن لي الفخر برفقة رئيس الاتحاد محمد عليان في تكريم الكابتن مضر خلال وجود أمين عام الاتحاد الدولي في الأردن.. سنقف دقيقة حداد عند افتتاح بطولة آسيا، لروحك السلام".
وأعربت أسرة رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، عن حزنها العميق لوفاة مجذوب، حيث نشروا مدونة لهم عبر حسابهم على "فيسبوك"، جاء فيها: "بمزيد من الحزن والأسى ننعى الراحل مضر المجذوب، أحد رموز كرة السلة الأردنية والرياضي المخضرم الذي تولى العديد من المواقع المحلية والعربية والقارية والدولية.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".
ونعى الاتحادان العراقي والفلسطيني لكرة السلة، الفقيد الراحل، بقولهما: "الحكم الدولي مضر مجذوب، رئيس الاتحاد الأردني ورئيس اتحاد غرب آسيا السابق، وحكم مباريات كأس العالم، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه والأسرتين الأردنية والعربية الصبر والسلوان، وأن يسكنه فسيح جنانه".
من جانبه، نشر مدرب فريق النادي الأهلي معتصم سلامة مدونة، جاء فيها: "كأنه إحساس لك بوداعنا هذا الموسم؛ لقد أثرت كلماتك ونظرتك عندما ابتسمت وقلت لي عند انضمامي للأهلي في منتصف الموسم، الدوري لا طعم له بدونك يا معتصم! سنفتقد وجودك على أرض الملعب، وستبقى في ذكرى كرة السلة الأردنية كأفضل من فسر قوانين اللعبة بحيثياتها وبشخصيتك القوية، أسرة اللعبة بل قارة آسيا بأكملها ستحزن على فراقك، وداعا كابتن مضر".
كما نعت أندية اللعبة وعديد الشخصيات الرياضية ممن زاملوا الفقيد الراحل أو عاصروه لاعبا وإداريا وحكما ورئيسا في لعبتي كرة السلة وكرة اليد، مضر مجذوب، مستذكرين مناقبه، ومعربين عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لأهله وأسرة اللعبة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
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