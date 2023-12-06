الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انتصاران لاتحاد عمان والأرثوذكسي بـ"سلة الناشئين"

كرة السلة
كرة السلة
عمان- مضى فريق اتحاد عمان في صدارته لترتيب فرق مجموعته الأولى بدوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه الكاسح على فريق نجوم الإنجليزية بنتيجة (109-21)، في لقاء جمعهما بصالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية" ضمن إياب المرحلة الأولى.اضافة اعلان
وبرز حمزة شعبان في اللقاء من جانب لاعبي اتحاد عمان بـ"التريبل دبل" مع تسجيله 19 نقطة و10 متابعات و15 تمريرة حاسمة و7 ستيل بفاعلية 46، يليه معتز صويص بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 29 نقطة و6 متابعات وتمريرتين و10 ستيل بفاعلية 37.
ولم يواجه الأرثوذكسي صعوبات كبيرة في تحقيق فوز كبير على نظيره فريق نجوم الأردن بنتيجة (84-14)، في لقاء أقيم أول من أمس، وبرز فيه محمد أبو غوش من جانب لاعبي الأرثوذكسي بتسجيله 18 نقطة و7 متابعات وتمريرتين حاسمتين و5 ستيل بفاعلية 28.
وعزز اتحاد عمان صدارته لجدول الترتيب برصيد 14 نقطة "علامة كاملة"، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 13 نقطة والرياضي ثالثا برصيد 10 نقاط ونجوم الأردن رابعا برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريقا نجوم الإنجليزية ونجوم الجبيهة المركزين الخامس والسادس على الترتيب برصيد 7 نقاط لكل فريق.
ومن جانبه، واصل فريق نجوم الأرثوذكسي مطارته لفريق الإنجليزية في صدارة المجموعة الثانية، بفوزه على فريق نجوم اتحاد عمان بنتيجة (47-30)، في لقاء برز فيه لاعبه تيم صوالحة بتسجيله 9 نقاط مع 6 متابعات وتمريرة وسرقتين للكرة بفاعلية 12.
وقلص نجوم الأرثوذكسي الفارق إلى نقطة (13 نقطة) مقابل 14 نقطة لفريق الإنجليزية وضعته في صدارة الترتيب، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 10 نقاط ونجوم اتحاد عمان رابعا برصيد 9 نقاط والجبيهة خامسا برصيد 8 نقاط والمقاولون سادسا برصيد 7 نقاط. 
وتقام غدا أربع مباريات؛ حيث تشهد صالة الفحيص مواجهتي نجوم الجبيهة ونجوم الإنجليزية عند الساعة 3 مساء، والجبيهة مع نجوم اتحاد عمان عند الساعة 4:30 مساء، فيما ستكون صالة الحسن التدريبية مسرحا لمواجهتي كفريوبا وبيت ايدس عند الساعة 3 مساء، ودير أبي سعيد مع الجليل عند الساعة 4:30 مساء.
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