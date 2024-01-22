الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انتصاران لاتحاد عمان ونجوم الإنجليزية بـ "سلة الناشئين".. و5 مباريات اليوم

لاعب اتحاد عمان ظافر كيالي يحاول اختراق سلة الجبيهة - (من المصدر)
لاعب اتحاد عمان ظافر كيالي يحاول اختراق سلة الجبيهة - (من المصدر)
عمان – يستقبل فريق الأرثوذكسي نظيره فريق نجوم الأردن عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالته "الأرثوذكسي" بمنطقة عبدون، لحساب مباريات المجموعة الثانية ضمن ذهاب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة.اضافة اعلان
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق اتحاد عمان على فريق الجبيهة بنتيجة (79-29)، في لقاء برز فيه لاعبه ظافر كيالي بتسجيله 19 نقطة و7 متابعات و5 تمريرات حاسمة و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 14، يليه زميله أزد يعيش بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 11 نقطة و11 متابعة و3 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة بفاعلية 15، فيما كان زيد حمودي المسجل الأبرز من جانب لاعبي الجبيهة بـ 15 نقطة مع متابعة وتمريرتين حاسمتين وسرقتين للكرة.
وتغلب فريق نجوم الإنجليزية على فريق نشامى الرياضي بنتيجة (64-25)، في لقاء برز فيه لاعبه زيد حدادين بتسجيله 10 نقاط و6 متابعات وتمريرتين و4 ستيل بفاعلية 16، فيما كان فؤاد حلاوة اللاعب الأبرز من جانب نشامى الرياضي بتسجيله 11 نقطة و6 متابعات وسرقتين للكرة بفاعلية 15.
وفي بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، تقام اليوم أربع مباريات لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات إياب المرحلة الأولى، حيث تشهد صالة الفحيص مواجهتي فريقا الأقصى والفحيص عند الساعة 6 مساء، وجرش مع نجوم الأردن الساعة 8 مساء. كما تحتضن صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب مواجهتي فريقا الأهلي ونجوم الأرثوذكسي الساعة 6 مساء، والإنجليزية مع الأرثوذكسي الساعة 8 مساء.
ويتصدر الفحيص ترتيب فرق مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 8 نقاط، يليه فريقا الأهلي ونجوم الأرثوذكسي في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 6 نقاط لكل فريق، ويتذيل فريق الأقصى ترتيب فرق المجموعة برصيد 4 نقاط من أربع خسائر متتالية.
ولا يختلف مشهد الترتيب كثيرا في المجموعة الثانية، التي يتصدرها فريق الأرثوذكسي برصيد 8 نقاط، تاركا فريقا نجوم الأردن والإنجليزية في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 6 نقاط، ويقبع فريق جرش بالمركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط من أربع خسائر متتالية أيضا.  
وطبقا لنظام بطولة الناشئات، فإن أول وثاني المجموعتين يتأهلان للمرحلة الثانية، التي تقام وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين لترتيب مراكز الفرق قبل الشروع في المرحلة الثالثة، والتي يلتقي فيها الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ضمن سلسلة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين للمنافسة على اللقب.
وتقام المرحلة الرابعة والأخيرة من سلسلتين، حيث يلعب الخاسران في المرحلة الثالثة، بسلسلة قصيرة مؤلفة من ثلاث مباريات، يحسمها ويظفر بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية" من يسبق منافسه بتحقيق انتصارين، فيما يتنافس الفائزان من المرحلة الثالثة على اللقب في سلسلة مؤلفة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية. 
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