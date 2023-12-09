السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انتصاران لنجوم اتحاد عمان والإنجليزية بـ"سلة الناشئين"

كرة السلة - تعبيرية
كرة السلة - تعبيرية
عمان - استعاد فريق نجوم اتحاد عمان نغمة الانتصارات، بفوزه على فريق الجبيهة بنتيجة (68-38)، فيما تغلب فريق نجوم الإنجليزية على فريق نجوم الجبيهة بنتيجة (54-40)، ضمن منافسات إياب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة.اضافة اعلان
وفي اللقاءين اللذين أقيما أول من أمس بصالة الفحيص، برز تاسو ايميليو من جانب لاعبي نجوم اتحاد عمان بتسجيله 16 نقطة و8 متابعات و3 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 20، فيما برز كريم حموري من جانب نجوم الإنجليزية بتسجيله 13 نقطة و6 متابعات وتمريرتين و6 ستيل بفاعلية 15.
واستقر فريق نجوم اتحاد عمان في المركز الرابع بين فرق المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، أمام فريق الجبيهة الذي حل خامسا برصيد 5 نقاط، والمقاولون سادسا برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر الإنجليزية ترتيب فرق المجموعة برصيد 16 نقطة، يليه فريقا نجوم الأرثوذكسي والأهلي في المركزين الثاني والثالث برصيد 12 نقطة لكل فريق.
ولحساب مباريات المجموعة الرابعة، حقق فريق الجليل فوزا كبيرا على فريق دير أبي سعيد بنتيجة (79-22)، في لقاء برز فيه لاعبه محمد حيفاوي بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 25 نقطة و12 متابعة وتمريرتين و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 37، فيما تغلب بيت ايدس على كفريوبا بنتيجة (29-28) في لقاء برز فيه لاعبه محمود فؤاد بتسجيله 9 نقاط و12 متابعة و3 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 12.
وتقام يوم غد مباراتان في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد عن المجموعة الثالثة لأندية الشمال، حيث يلتقي فريقا غزة هاشم وشباب بشرى عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة فريقا كفر راكب والأشرفية عند الساعة 5:30 مساء.
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