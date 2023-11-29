انتصاران لنجوم الأرثوذكسي واتحاد عمان بـ"سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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عمان – تنطلق اليوم منافسات إياب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة، بإقامة مباراتين عن المجموعة الثالثة لفرق الشمال في صالة الحسن التدريبية، حيث يلتقي كفر راكب مع شباب بشرى عند الساعة 5 مساء، فيما يلعب الأشرفية مع غزة هاشم عند الساعة 6:30 مساء.ويتصدر فريق شباب بشرى جدول ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط "العلامة الكاملة"، يليه غزة هاشم ثانيا برصيد 5 نقاط، وكفر راكب ثالثا برصيد 4 نقاط، فيما يقبع الأشرفية رابعا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق نجوم اتحاد عمان على المقاولون بنتيجة (62-36)، في لقاء برز فيه لاعبه تاسو إميليو بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 26 نقطة و9 متابعات و7 تمريرات و10 ستيل بفاعلية 32. فيما فاز نجوم الأرثوذكسي على الجبيهة بنتيجة (74-29)، في لقاء برز فيه لاعبه فيصل دعيبس بتسجيله 12 نقطة و9 متابعات و4 تمريرات وسرقتين للكرة و3 ستيل بفاعلية 25.ويتصدر الإنجليزية جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط "العلامة الكاملة"، يليه نجوم الأرثوذكسي ثانيا برصيد 9 نقاط، ونجوم اتحاد عمان ثالثا برصيد 8 نقاط، ويأتي فريقا الأهلي والجبيهة في المركزين الرابع والخامس برصيد 6 نقاط، ويتذيل المقاولون الترتيب برصيد 4 نقاط.وينص نظام بطولة دوري الناشئين على تأهل الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى المرحلة الثانية، بواقع 12 فريقا سيتم توزيعها على مجموعتين، لتلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة وتلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين لترتيب الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، حيث يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.