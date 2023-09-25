الإثنين 25 أيلول 2023
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انتصاران لنجوم الفحيص والأرثوذكسي بـ"سلة الناشئات"

لاعبة الإنجليزية جنات مطالعة في مواجهة أمام نجوم الأرثوذكسي - (من المصدر)
لاعبة الإنجليزية جنات مطالعة في مواجهة أمام نجوم الأرثوذكسي - (من المصدر)
عمان – حقق فريق نجوم الفحيص فوزه الأول ببطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه على فريق الأهلي بنتيجة (49-25)، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الفحيص، ضمن الجولة الثالثة من ذهاب المرحلة الأولى. وبرزت سيلين دبابنة في اللقاء من جانب لاعبات فريق نجوم الفحيص، بتسجيلها 6 نقاط مع 8 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 13.اضافة اعلان
وفي لقاء آخر أقيم بصالة الأمير حمزة، تغلب فريق نجوم الأرثوذكسي على فريق الإنجليزية بنتيجة (41-23)، في لقاء برزت فيه اللاعبة سلمى نحاس من جانب نجوم الأرثوذكسي بتسجيلها نقطتين مع 10 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة بفاعلية 10، فيما كانت ريتال زينة اللاعبة الأبرز من جانب فريق الإنجليزية بتسجيلها 6 نقاط مع 16 متابعة و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 11.
وتنطلق مباريات الجولة الرابعة يوم غد، حيث تحتضن صالة الأمير حمزة مواجهة فريقي نجوم الفحيص والأرثوذكسي الساعة 6 مساء، وهو التوقيت نفسه الذي سيشهد إقامة مباراة الفحيص والإنجليزية في صالة الأول.
ويتصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، متقدما بأفضلية فارق النقاط عن فرق، الفحيص ونجوم الأرثوذكسي ونجوم الفحيص، الذين يحتلون المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب، فيما يأتي الأهلي خامسا برصيد 3 نقاط والإنجليزية سادسا في المركز الأخير برصيد نقطتين. 
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