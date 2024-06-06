بترا وجراسا يتطلعان لمواصلة صدارتهما.. وفيلادلفيا لتشديد الخناق

خالد تيسير العميري

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عمان – تقام اليوم ثلاث مباريات في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، لحساب الجولة التاسعة من إياب المرحلة الأولى لبطولة الأردن بكرة السلة "دوري اللعيبة".ويلتقي فريقا "بترا" و"رم" عند الساعة الخامسة مساء، تليها مواجهة جراسا وأرابيلا عند الساعة السابعة مساء، فيما يلعب بيلا وفيلادلفيا عند الساعة 9 مساء.ويتصدر فريق بترا جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متقدما على فريق جراسا بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويحتل فيلادلفيا المركز الثالث بـ14 نقطة، يليه أرابيلا رابعا بـ12 نقطة، ورم خامسا بـ11 نقطة وبيلا سادسا بـ10 نقاط، وأيلة سابعا بـ8 نقاط.بترا ورم.. أوراق مكشوفةيدخل فريق بترا المباراة بحثا عن تحقيق الفوز لمواصلة الصدارة، التي يتشاركها مع جراسا، حيث من المقرر أن يعتمد مدربه يوسف أبو بكر على قدرات كل من: عمار بسطامي في صناعة الألعاب مع عدم الاستقرار على اللاعب البديل الذي سيعوض رحيل فريدي إلى مونتريال الكندي وتأخر انضمام أمير عيد، بإسناد من اللاعبين محمد الشمالي وباسل أبو عبود حول القوس، مع تولي المحترف الأميركي غريغ ماغي وخالد أبو عبود مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فضلا عن تواجد اللاعبين جلال بسطامي وليث شتات ويزيد حجازي وعبدالله العكش وعلاء الدين حزام ويوسف البوريني على دكة البدلاء.من جانبه، يأمل مدرب فريق "رم" محمد حمدان في أن يكون محترفه الأميركي هنتر ستريت في أفضل أحواله لقيادة ألعاب الفريق بالتناوب مع عبدالله الزعبي، وبإسناد من أشرف الهندي حول القوس، مع تولي هاشم عباس ومحمود الهزايمة مهمة تأمين منطقة العمق، إلى جانب امتلاكه عددا من الأوراق الشابة على "البنش"، بوجود اللاعبين، خالد الظاهر وأحمد الخطيب وسعيد الخوالدة ومحمد ناصر الدين وفيصل أبو سالم ومحمد العلاونة وسلطان اللوزي.جراسا وأرابيلا.. تشديد الخناقيتطلع فريق جراسا إلى تشديد الخناق على صدارة بترا، وسط توقعات باعتماد مدربه زيد ساحوري على الخماسي، المحترف الأميركي بيرون ماكسويل ويزن الطويل ونادر أحمد وأحمد الحمارشة ويوسف أبو وزنة، مع المداورة بين اللاعبين، علي كنعان وأدهم الدجاني وعاكف الشياب وفارس نبالي وعصام الهزايمة ومحمد غنيم ويوسف بابيش.بدوره، يستند د.إبراهيم العصعوص مدرب فريق أرابيلا على توهج محترفيه الأميركيين ايمانويل ايغ بوتا وديمونتا هاريس بإسناد من يوسف شتات وناصر انزور وإبراهيم النصر، مع امتلاكه عددا من اللاعبين الجيدين على البنش، وهم: عمار العمري، يوسف البربري، مصطفى منصور، سامر عصعوص، أحمد أبو راشد، خلدون جبارة، علاء عوادين ويوسف ريحان.بيلا وفيلادلفيا.. استمرار المطاردةينتظر أن تشهد المباراة صراعا خاصا في منطقة العمق، حيث يأمل مدرب فريق بيلا في أن يكون لاعب ارتكازه محمد شاهر في قمة جاهزيته لمتابعة الكرات المتساقطة تحت السلتين بإسناد من نبيل كتخدا، وبدعم من المحترف الأميركي ديفين غيلميرو وأحمد حسونة وأحمد الحموري، والمداورة مع البدلاء، عبدالكريم أبو صعب وسلطان بسام وعمر نشواتي وعبدالله خضر وزيد خوري وغيث الفرج.في المقابل، يراهن فريق فيلادلفيا على توهج زين النجداوي ومحترفه البوسني جوسيب ميكوليك تحت السلتين، بدعم من مالك كنعان وأحمد عطية وفادي قرمش على الأطراف، فيما يمتلك المدرب سامر نينو خيارات متنوعة على دكة البدلاء بوجود اللاعبين، علي الزعبي وعمر أبو شريخ وشاكر العكش وسيف أبو سالم وزيدان زيدان ورضوان بساتنة وموسى مطلق.